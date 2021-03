oroscopo-di-paolo-fox,-27-febbraio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 26 febbraio?

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 27 febbraio 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete. In amore devi capire quello che desideri soprattutto se vivi due storie, una ufficiale e una ufficiosa. Sul lavoro, un progetto importante potrebbe essere bloccato, ma non temere: piano piano decollerà!

Toro. Venere non è più contraria e questo significa che ci sono buone notizie per l’amore: tra l’altro, la Luna è favorevole e oggi potrebbe arrivare qualcosa in più. Sul lavoro, periodo buono ma cerca di dimenticare quello che è successo nelle ultime due settimane.

Gemelli. In amore, se il rapporto non va o se un ex non riesce ad accettare il cambiamento, oggi e domani è meglio essere cauti. Sul lavoro, avanza le tue richieste con calma e rimanda ogni decisione che potrebbe portare con sé dei problemi.

Cancro. Una crisi di coppia non si risolve dall’oggi al domani, anche se l’oroscopo è buono. Chi è ancora single deve capire se ha un interesse sincero nei confronti di qualcuno. Sul lavoro, meglio tergiversare se hai un problema legato al rinnovo di un contratto. Da giugno non potrai più rimandare le scelte!

Leone. Venere non è più in opposizione e ora c’è molta più chiarezza, anche se non è detto che l’amore sia tornato a bussare alla tua porta. Sul lavoro, non insistere su un progetto che non porta da nessuna parte. Potresti anche pensare di andartene o cambiare!

Vergine. Venere ha iniziato un transito di opposizione: questo è un problema per le coppie che stanno affrontando già una crisi. Sul lavoro, i più giovani entro tre mesi devono fare una scelta importante che potrebbe anche cambiare la loro vita.

Bilancia. Buone notizie per l’amore: continua l’ondata positiva, ma cerca di non essere troppo esigente se cerchi nuove storie. Sul lavoro, se hai più di 60 anni potresti pensare a vivere una vita diversa. Presto arriverà la stabilità!

Scorpione. Oggi qualcosa non va come dovrebbe, però è una fase che si limiterà alla giornata di oggi, domani andrà meglio. Nel lavoro ancora nessuna novità… so che vorresti cambiare tutto ma, così, su due piedi è impossibile.

Sagittario. Giornata sottotono per i sentimenti: il fine settimana non porta nulla di nuovo. Cerca di allontanare le polemiche e sedare divergenze. Sul lavoro, affronta con coraggio qualcosa che non va!

Capricorno. Il mese si chiude meglio rispetto all’inizio per i sentimenti. Sul lavoro, qualcuno ha dei dubbi: non fare passi affrettati!

Acquario. Questa fase va tenuta sotto controllo in amore: cerca di fare attenzione con i nati sotto il segno dello Scorpione e Leone. Sul lavoro, dal punto di vista economico ci sono delle difficoltà: cerca di risolvere i problemi e di prepararti ai cambiamenti!

Pesci. C’è un pò di stanchezza nell’aria, cerca di mantenere tutto sotto controllo in amore. Sul lavoro, il periodo è buono: cerca di risolvere i problemi e di innovare. Si recupera da domani!

