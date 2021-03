oroscopo-di-paolo-fox,-28-febbraio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 26 febbraio?

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 28 febbraio 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete. Buone notizie per l’amore. Sul lavoro, potresti aver deciso di metterti in gioco: qualcosa sta cambiando in positivo!

Toro. Oggi in amore cerca di fare tutto con calma: sembri stanco anche perché febbraio non ha portato grandi novità per i sentimenti. Sul lavoro, è arrivato il momento di fare delle scelte: potresti anche iniziare nuovi progetti!

Gemelli. Giornata difficile per i sentimenti, tutta da dimenticare. Sul lavoro, il periodo è positivo ma sei stressato. Cerca di rimandare gli impegni a domani!

Cancro. Buone notizie per l’amore: le storie che nascono in questo periodo sono molto passionali. Sul lavoro, sei meno preoccupato: forse hai in mente un piano!

Leone. Febbraio per i sentimenti è stato un mese difficile: cerca di vivere tutto in modo più ottimista. Sul lavoro, non essere testardo se qualcosa non va come vorresti.

Vergine. Oggi la Luna piena è impegnativa: fai attenzione a una doppia conoscenza se frequenti una persona nata sotto il segno dei Pesci, Gemelli o Sagittario. Sul lavoro, situazione astrologica buona: ci sono, però, dei dubbi, ma cerca di non scaricare le tensioni sull’amore o sulla famiglia.

Bilancia. Le storie d’amore che nascono in questo periodo sono facili: chi è single o ha avuto una separazione ora deve farsi avanti, forza! Sul lavoro, potrebbe arrivare una bella notizia: il quadro è favorevole!

Scorpione. Ci vuole pazienza in amore: il mese di febbraio non ti ha dato l’opportunità di dare una svolta alla tua storia. Sul lavoro, cerca di non agitarti e vivi tutto con calma. Ragiona bene prima di agire!

Sagittario. Le storie d’amore che non funzionano ora devono cambiare rotta. Sul lavoro, oroscopo buono: ci sono, però, dei piccoli ritardi.

Capricorno. Periodo buono per l’amore: le storie e i progetti hanno conosciuto un’evoluzione. Sul lavoro, non esagerare e cerca di vivere tutto con calma: ragiona bene prima di agire!

Acquario. Tutto è in divenire in amore e anche i tuoi punti di riferimento potrebbero cambiare. Sul lavoro, Giove è in transito: favoriti i progetti importanti e a lunga scadenza, basta che non ci sia bisogno di tanti soldi. I giovani potrebbero lavorare part-time.

Pesci. Mattinata pesante per i sentimenti, ma cerca di non ripensare sempre al passato. Sul lavoro, Venere ha iniziato un transito interessante: chi è nell’ambito creativo potrebbe avere delle idee in più, chissà!

The post Oroscopo di Paolo Fox, 28 febbraio 2021: le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.