Oroscopo di Paolo Fox 28 gennaio: novità in amore e lavoro questo venerdì

Ariete – Cauti in amore, è meglio mettere da parte le tensioni. Se avete il dubbio tra due storie sarà difficile scioglierlo prima della fine di febbraio. Sul lavoro sono possibili rinnovamenti con l’arrivo della primavera, ma bisogna avere pazienza.

Toro – Questo è un we perfetto per l’amore, ideale se avete una persona speciale con cui passarlo. Sul lavoro questo è un momento di profonda riflessione e cambiamenti: potreste dover fare una scelta o trovare una soluzione.

Gemelli – Continuate a coltivare nuovi interessi. Ancora poche settimane e Venere darà spazio a un amore. La situazione lavorativa dipende un po’ dal lavoro che state portando avanti, ma questo venerdì sarebbe, in generale, meglio fare una pausa.

Cancro – In amore c’è una situazione ancora un po’ nervosa e la fine del mese porta dei ripensamenti. Sul lavoro sono in arrivo delle novità, tenete sotto controllo le spese.

Leone – Un’altra giornata interessante per l’amore, del resto lo sarà tutto il fine settimana. Sarà necessario risolvere entro la fine del mese un problema di carattere finanziario che sta creando problemi alla coppia. Periodo favorevole per gli studenti e per chiunque voglia iniziare un nuovo corso o un aggiornamento. Il periodo sarà favorevole per un bel po’ a partire da questo mese.

Vergine – In amore questa è una giornata che richiede pazienza, ma del resto ci vuole su tutto quanto. Potreste non essere al 100% se siete lontani dal partner. Nervosismo sul lavoro: meglio rimandare a domani attività complicate o troppo impegnative.

Bilancia – Chi ha un rapporto amoroso conflittuale deve stare attento a non peggiorare le cose. Sul lavoro è bene valutare bene le varie proposte per non cadere in qualche trappola.

Scorpione – In amore attenzione a un Sagittario: potrebbero esserci delle piccole dispute. Attenzione anche agli ex se vivete una nuova storia: qualcuno potrebbe non digerire bene le scelte. Sul lavoro è importante non pensare al passato ma guardare al nuovo.

Sagittario – Un buon venerdì per gli incontri amorosi. Anche per il lavoro la situazione è buona, almeno per chi lavora in proprio. Idee da sviluppare nelle prossime settimane.

Capricorno – Si prevede una giornata interessante in amore, come del resto la fine del mese. A meno che non stiate bene da soli è il momento di darsi da fare. Sul lavoro è in arrivo una buona proposta. La situazione sarà migliore per chi ha un buon curriculum o ha fatto del praticantato. Sono previsti esami e prove importanti.

Acquario – In amore c’è una situazione intrigante e con Luna favorevole. Sul lavoro sono previsti successi e qualche guadagno in più, almeno per chi avrà il coraggio di tentare.

Pesci – Evitate le provocazioni in amore. Se qualcuno non è chiaro potreste valutare di metterlo alla prova. Anche sul lavoro state attenti a evitare complicazioni e rivalutate le scelte fatte.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

