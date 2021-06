oroscopo-di-paolo-fox,-28-giugno-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 28 giugno?

Oroscopo Paolo Fox 28 giugno: le previsioni

Ariete: In questo momento le tue emozioni sono molto chiare: forse potresti farti avanti con qualcuno. Nel lavoro siete favoriti, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono stati problemi.

Toro: Rispetto a ieri ci sono ancora dei problemi in amore da superare. Nel lavoro devi trovare una mediazione, il vero problema però sono i soldi che entrano ed escono.

Gemelli: Le coppie che in questo periodo vogliono avere un figlio sono favorite! Nel lavoro ci sono problematiche da risolvere, ma le cose miglioreranno.

Cancro: La fine di questo mese sorride ai sentimenti e alle emozioni. Nel lavoro cerca di prendere le distanze da una persona che non ti va giù.

Leone: L’amore ti crea confusione: siete in tanti a non sapere cosa realmente desiderate. Nel lavoro oggi e domani cerca di fare le cose con calma, la Luna è in opposizione e può portare dei disagi.

Vergine: La vitalità torna protagonista, tuttavia entro fine giugno cerca di non rivangare qualche triste episodio del passato. Nel lavoro un investimento è da rivedere: speravi di liberarti di un seccatore, forse però dovresti pensare ai compromessi.

Bilancia: La Luna è in ottimo aspetto, Marte ti dona energia. Nel lavoro se hai un’attività in proprio potresti anche ricevere una promozione.

Scorpione: Se domenica c’è stato un litigio oggi è necessario riappacificarsi! nel lavoro è probabile che ti porterai il cuore e i problemi anche nell’ambito professionale.

Sagittario: Se hai attraversato un periodo difficile in amore ora potrai vivere belle emozioni. Nel lavoro valuta bene tutte le proposte che riceverai.

Capricorno: Non devi essere negativo, nel pomeriggio vedrai che qualcosa andrà per il verso giusto. Nel lavoro giugno è stato un po’ deludente, ma si ripartirà presto.

Acquario: Con il segno dello Scorpione potrebbero esserci tensioni. Nel lavoro le stelle non premiano gli azzardi ma favoriscono coloro che vogliono fare di più.

Pesci: Il mese si concluderà con la Lua nel tuo segno, buone notizie per chi vuole innamorarsi! Nel lavoro non gridiamo al miracolo ma con queste stelle qualcuno cambierà ruolo.