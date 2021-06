Ariete: Trascinare un rapporto che non funziona più è inutile, anche se lo si fa per l’orgoglio. Nel lavoro in questi giorni aspettati una novità importante.

Toro: In amore tu sei molto paziente, tranne quando non vieni compreso: in tal caso potresti anche rimanerci male. Nel lavoro è chiaro che qualcosa va cambiato: qualche ostacolo te lo impedisce ancora però.

Gemelli: In amore sono sempre tante le cose da dire: attenzione a puntare su quelle sbagliate però. Nel lavoro devi assolutamente tagliare le spese inutili.

Cancro: Situazione positiva per l’amore: la Luna e Giove sono favorevoli per i nuovi incontri. Nel lavoro a volte bisogna saper scendere a compromessi, anche sul lavoro.

Leone: Il transito di Venere nel segno sta portando un grande desiderio d’amare, grazie anche a Marte. Nel lavoro, se devi portare avanti un progetto non fermarti.

Vergine: Oggi la Luna è in opposizione, c’è un problema nella famiglia o forse troppa stanchezza. Nel lavoro il periodo richiede attenzione, è un giorno particolare.

Bilancia: Così come gli inizi di giugno hanno creato difficoltà quest’ultima parte del mese può portare miglioramenti. Nel lavoro nulla accade se tu non lo desideri!

Scorpione: C’è voglia di amare e di essere compresi, ma in realtà accade l’opposto. Nel lavoro sono due giornate ideali per arrivare ad un punto di svolta.

Sagittario: In questo periodo potresti fare incontri davvero favorevoli. Nel lavoro cogli le occasioni che ti si presenteranno in questi giorni.

Capricorno: La Luna è favorevole e Venere non è più contraria: si potrà recuperare un rapporto! Nel lavoro dovresti valutare bene le nuove proposte.

Acquario: Una relazione che non funziona può essere interrotta definitivamente. Il settore lavorativo è incerto, soprattutto per coloro che devono rinnovare un accordo.

Pesci: Non sciupare le buone occasioni, oggi poi la Luna potrebbe donarti una bella emotività. Nel lavoro nuovi progetti in arrivo ma anche nuove responsabilità.