oroscopo-di-paolo-fox,-29-maggio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 29 maggio?

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio: le previsioni

Ariete:

In questi giorni sei pronto all’azione. Stai ricevendo ottime indicazioni in particolare per quanto riguarda il tuo lavoro dove cominciano ad arrivare i risultati per i quali hai lavorato tanto.

Toro:

In questa giornata c’è una Luna un po’ particolare che porta un po’ di stanchezza ma stai tranquillo che ben presto recupererai le energie spese.

Gemelli:

Tutti quelli che devono cambiare un indirizzo di studi o dare una svolta lavorativa alla propria vita potranno farlo proprio a partire da questa giornata.

Cancro:

Il consiglio è quello di evitare assolutamente le discussioni e di lasciar passare anche atteggiamenti o affermazioni che non ci vanno a genio.

Leone:

Per chi ha progetti in ballo potrebbe essere la giornata giusta. Potrebbero arrivare le novità che attendi da un po’ di tempo.

Vergine:

Quando si punta molto in alto è inevitabile che si rischia di essere sottoposti ad una grande pressione. Tu, come sempre, cerca di reagire da par tuo di non farti prendere dall’ansia e mettere in campo le tue capacità.

Bilancia:

La prima parte di maggio è stata molto pesante per i sentimenti. Fortunatamente negli ultimi giorni di questo mese la situazione cambierà radicalmente.

Scorpione:

Non tutto è chiare nella tua vita. In questi giorni vivi qualche titubanza in più, soprattutto perchè c’è qualcuno che sta cercando di metterti in difficoltà, tu non farti irretire ed innervosire.

Sagittario:

In questa giornata potrebbe arrivare una buona prima risposta, in particolare se devi affrontare un colloquio di lavoro o un importante concorso.

Capricorno:

Questa è una giornata pensierosa, nelle quali tenderai ad isolarti. Non è questo l’atteggiamento giusto per cercare di raggiungere i risultati ai quali aspiri da tempo.

Acquario:

E’ probabile che per non discutere per non metterti contro il partner in questi giorni manderai giù bocconi amari. Passato questo momento di difficoltà, però, devi mettere in chiaro le cose e prenderti i tuoi spazi.

Pesci:

In questa giornata serve un po’ di attenzione in più per quanto riguarda i soldi. In particolare per tutti coloro i quali hanno in mente tanti progetti che richiedono un investimento.