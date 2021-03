Oroscopo di Paolo Fox, 29 marzo 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 29 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 29 marzo: le previsioni

Ariete. Oggi potresti sentirti piuttosto ‘spigoloso’, forse qualcosa ti distrae, forse addirittura un’altra persona. Nel lavoro manca un po’ di energia e concentrazione: questo non influenzerà però i tuoi risultati.

Toro. Con il segno della Bilancia potresti trovare un buon feeling! Nel lavoro ci sono delle discussioni, con colleghi o capi. A te tocca il destino di essere apprezzato sempre ‘dopo’ e mai durante.

Gemelli. Il periodo favorisce la ripresa di relazioni sentimentali: non fare però il passo più lungo della gamba. Nel lavoro ora devi mettere a punto una strategia vincente: Aprile sarà un mese importante.

Cancro. Come sempre quando è lunedì per te è faticoso rapportarti con gli altri senza discutere: soprattutto in amore. Nel lavoro sei vittima di un’ingiustizia, o così ti sembra. Vorresti lasciar tutto, ma devi tenere duro.

Leone. Se devi far notare qualcosa al tuo partner parlane oggi, non rimandare a domani. Le coppie nate da poco sono nervose. Nel lavoro l’irruenza può dare fastidio o magari risultare fuori luogo; se hai qualche richiesta da avanzare aspetta aprile.

Vergine. Siamo vicini ad aprile: sarà un mese che porterà soluzioni in amore. Nel lavoro non devi avere paura di far scelte impopolari, potresti però avere riscontri se stai tentando di vendere qualcosa.

Bilancia. Questa è una giornata decisamente positiva per l’amore anche se Venere continua con l’opposizione. Nel lavoro le opportunità di cambiare non mancano, devi guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Scorpione. La fine di marzo porterà emozioni positive per l’amore. Nel lavoro non si può sempre risolvere ogni cosa, dovrai mantenere un rigido controllo delle tue emozioni per ottenere buoni risultati.

Sagittario. La Luna ti aiuterà a trovare positività in amore per il tuo segno. Nel lavoro non devi perdere tempo, se hai un lavoro che ti permette di stare a contatto con il pubblico avrai l’occasione di rimetterti in gioco.

Capricorno. E’ un lunedì sottotono: dopo il fine settimana non c’è mai pace per l’amore. Nel lavoro non è una giornata promettente, potresti riflettere molto nel prossime ore, sarai preoccupato.

Acquario. Oggi con la Luna positiva avrai una bella capacità di azione in amore. Nel lavoro inizia finalmente un periodo produttivo: supererai tanti ostacoli.

Pesci. Il momento di fare chiarezza con i sentimenti è arrivato. Nel lavoro gli impegni sono tanti e importanti ma non sei contento di ciò che fai. Forse devi ancora cambiare qualcosa nei tuoi comportamenti.

