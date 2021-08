oroscopo-di-paolo-fox,-3-agosto-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete. In amore sta per arrivare una situazione che fa ben sperare, soprattutto oggi che la Luna è dalla tua parte. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche spesa per la casa: cerca di indirizzare tutte le tue energie verso un progetto importante!

Toro. In amore è arrivato il momento di lasciarsi andare, forza. Sul lavoro, cerca di fare tutto con calma e di essere più indulgente con i tuoi colleghi!

Gemelli. Buone notizie in amore perché la Luna è dalla tua parte, ma occhio ai litigi con Acquario e Toro. Sul lavoro, Marte è contrario e questo ti renderà molto agitato: meglio fare tutto con calma!

Cancro. In amore approfitta dei nuovi incontri e cerca di rimandare le discussioni. Sul lavoro, c’è chi sta attraversando un periodo di cambiamenti!

Leone. La Luna è dalla tua parte e il periodo è ottimo per recuperare in amore. Sul lavoro, Saturno è opposto e porta con sé qualche indecisione: c’è chi ha ottenuto una riconferma e chi, invece, devi ricominciare da zero!

Vergine. In amore se sei single da tempo, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Sul lavoro, la Luna è dissonante: serve più attenzione!

Bilancia. In amore sei pronto a tutto pur di conquistare la persona che ti piace. Sul lavoro, la situazione è sicuramente migliore, approfittane!

Scorpione. Sole e Mercurio sono dissonanti e questo potrebbe portare qualche discussione, soprattutto nelle coppie insieme da tempo. Sul lavoro, occhio perché si discute, ma oggi è anche possibile fare un incontro importante per il futuro!

Sagittario. Occhio ai tradimenti e valuta con attenzione i nuovi incontri. Sul lavoro, non pretendere troppo: cerca di non perderti d’animo e di essere paziente!

Capricorno. Oggi hai voglia di lasciarti andare all’amore e alle emozioni. Sul lavoro, non fare passi falsi: non sei molto soddisfatto sul piano economico!

Acquario. La Luna è dalla tua parte e porterà belle emozioni in amore. Sul lavoro, bisognerà presto fare una scelta nonostante agosto sia il mese all’insegna del relax!

Pesci. In amore cerca di evitare le discussioni inutili. Sul lavoro, tra pochi giorni potresti ricoprire una posizione più prestigiosa, chissà!