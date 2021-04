oroscopo-di-paolo-fox,-3-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 3 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 3 aprile: le previsioni

Ariete. Se nell’aria c’è qualche discussione o il tuo umore non è dei migliori rimanda i chiarimenti con il partner a domani. Nel lavoro qualcuno riuscirà a farti innervosire: supererai tutto in serata.

Toro. C’è un grande risveglio in arrivo: la Luna torna attiva oggi pomeriggio. Nel lavoro ti aspetta una crescita, soprattutto se lavori in ambiti creativi.

Gemelli. Se c’è una persona che ti interessa, fatti avanti: la Luna non è più opposta. Nel lavoro ci sono tante cose da fare e da dire, risolverai diversi problemi.

Cancro. In questi giorni l’amore non è facile da tenere a bada: nella seconda parte del mese andrà meglio. Nel lavoro cerca di fare il necessario per risolvere i problemi, affronta una questione alla volta, sarai meno stressato.

Leone. Consiglio a tutti i cuori di stare calmi: se una storia è in bilico dovrai decidere entro metà mese. Nel lavoro sembri pronto a nuove opportunità ma non ti piace essere chiamato in causa solo per risolvere problemi finanziari.

Vergine. I sentimenti contano eppure in questo momento sei più concentrato sul lavoro, migliorarti e concludere qualcosa di grande. Nel lavoro tra la primavera e l’estate avrai l’occasione di sbrigliare i nodi: potresti iniziare un nuovo lavoro in questo periodo.

Bilancia. Ho paura che potrebbe nascere un conflitto nella coppia per colpa di questioni lavorative trascinate nella sfera sentimentale. Nel lavoro hai vissuto due settimane pesanti ed ora dovrai fare delle scelte: quale direzione vuoi prendere?

Scorpione. Non sottovalutare i nuovi amori, la Luna è favorevole potrebbe essere una giornata interessante. Se lavori come dipendente ti sentirai l’unico a portar avanti la baracca, a volte però il tuo senso di responsabilità è troppo alto.

Sagittario. Le stelle aiutano i sentimenti, ma solo quelli veri. Venere per tutto aprile non sarà mai contraria. Nel lavoro vorresti cambiare e le occasioni non mancano! Cerca solo di non fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno. Giornata interessante per l’amore, la Luna è nel tuo segno: non basterà a risolvere gli ultimi problemi ma sicuramente attenua le tensioni. Nel lavoro sarebbe utile dedicare un giorno al riposo, anziché concentrarti su quello che non funziona.

Acquario. Il weekend ti regala una situazione favorevole, Venere e Marte sono nel segno. Nel lavoro c’è chi sta facendo molto in questi giorni, forse troppo per le energie che senti andar via.

Pesci. Pesci, sei innamorato? La risposta potrebbe arrivare proprio in questo fine settimana. Nel lavoro è un periodo interessante per le proposte, c’è maggiore concentrazione.

The post Oroscopo di Paolo Fox, 3 aprile 2021: le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.