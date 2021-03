oroscopo-di-paolo-fox,-3-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 3 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 3 marzo 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete:

La tua situazione astrologica per l’amore sta migliorando, ovviamente non tutti vogliono vivere passioni travolgenti ma è difficile non accada qualcosa di interessante entro fine mese. Nel lavoro puoi conservare le tue certezze ma attenzione alle persone che promettono troppo e mantengono poco.

Toro:

Sei particolarmente istintivo e questo lo devi al tuo carattere e quando senti di dover dire una cosa non riesci a contenerti. Per questo motivo però potresti vivere degli attimi di disagio in amore. Nel lavoro è difficile stipulare un contratto, cerca di porre più attenzione ai rapporti con i colleghi.

Gemelli:

Nell’amore questa sera chi avrà la possibilità di abbracciare la persona amata dovrà ricordarsi di chiarire alcune cose. Nel lavoro Giove è favorevole, a qualcuno capiterà l’occasione di diventare il capo di sé stesso.

Cancro:

Oggi la Luna porta buone atmosfere in amore: sarà facile provare qualche emozione in più. Se vivi un amore già importante questa sera sarà decisamente tenero e disponibile. Nel lavoro usa la tua creatività: reinventati. Vivrai un periodo di recupero ma devi definire qualche accordo.

Leone:

Venere tornerà favorevole da fine mese, questo per un Leone significa molto: per te è sempre difficile ammettere di aver sbagliato, in amore però ci vuole pazienza. Nel lavoro sei agitato, forse ci sono stati cambiamenti che non ti hanno soddisfatto.

Vergine:

Da oggi è più facile parlare e confrontarsi ma anche dire quello che non ti va bene. Se però stai vivendo una crisi di coppia, da un po’, Venere in opposizione consiglia di essere pazienza. Nel lavoro porta avanti le tue idee con coraggio; ci saranno spese importanti legate alla casa, tuttavia sai sempre come recuperare.

Bilancia:

Giornata positiva per l’amore: potrebbe arrivare un incontro intrigante e inaspettato. Nel lavoro non avere paura di lanciarti, le tue idee riceveranno conferme.

Scorpione:

La Luna è nel tuo segno, certo qualche dissidio in amore c’è, ma è passeggero. Non sarà forse che il tuo interesse è diviso tra due persone? Nel lavoro se appartieni ad un gruppo non è escluso che tu possa chiedere alcuni chiarimenti.

Sagittario:

La tua vitalità oggi non è al massimo, anche nelle storie che vanno meglio cerca di essere cauto. Nel lavoro questa giornata è caratterizzata da qualche momento di tensione.

Capricorno:

La Luna torna favorevole! Ricorda che da domani sarà nel tuo segno, coltiva l’amore. Nel lavoro, dopo un periodo di grande stanchezza, torna la voglia di rimettersi in gioco. Attenzione ai soldi e alle spese, cerca di contenerti.

Acquario:

Se nell’amore vuoi chiarire qualcosa ti consiglio di parlarne oggi. Nel lavoro i colloqui che potresti affrontare in questi giorni ti rendono nervoso: è che forse stai mettendo troppa carne a cuocere. I giovani vogliono farsi notare, per loro il mio consiglio è: datevi da fare!

Pesci:

Le storie d’amore che hanno retto le polemiche ora sono ancora più forti. Nel lavoro il settore delle attività a contatto con le persone è quello più favorito.

