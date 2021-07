oroscopo-di-paolo-fox,-31-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: Oggi ti sentirai più dinamico, Sole e Mercurio sono favorevoli: un amore può ripartire. Nel lavoro recuperi energia, nel prossimo mese ci saranno ottime stelle. Queste sono comunque giornate interessanti.

Toro: La Luna è nel tuo segno: è un momento positivo, Venere è favorevole. Se la tua attività non ti soddisfa ora puoi rimetterti gioco: Venere e Marte ti aiutano.

Gemelli: Oggi le stelle sono con te, i giovani del segno possono fare un progetto per la fine dell’estate, anche di coppia! Nel lavoro non ti affrettare, fa le cose tempo a tempo.

Cancro: Dopo tre giorni difficili ora finalmente potrai avere momenti di serenità in amore. Nel lavoro in queste settimane getterai le basi per i progetti autunnali: forza e impegno.

Leone: Una persona conosciuta da poco potrebbe diventare davvero importante con te. Attenzione soltanto con i segni dello scorpione. Nel lavoro non sottovalutare l’ipotesi di nuove collaborazioni o di un cambio dimensione.

Vergine: La situazione aiuta un buon recupero in amore, questa è una giornata sì. Nel lavoro una buona idea può nascere tra oggi e domani. Arriva un periodo che porterà soluzioni.

Bilancia: Oggi arriva un po’ di serenità, Saturno è in buon spetto; le coppie che si vogliono bene possono programmare qualcosa di importante. Nel lavoro ci sono state tensioni ma si recupera: agosto e settembre mesi importanti.

Scorpione: Sono giorni segnati da una certa tensione. La Luna in opposizione suggerisce di evitare i conflitti. Nel lavoro non pensare troppo alle cose da fare, rimanda le discussioni a fine agosto.

Sagittario: Questa giornata porta con sé agitazione, anche in amore. I nuovi incontri forse saranno paragonati a qualcosa che non c’è più. Nel lavoro per molti sono in arrivo buone occasioni.

Capricorno: Sei meno agitato rispetto agli ultimi giorni, le cose funzionano di più. Non sottovalutare gli incontri. Nel lavoro è il momento migliore per darti da fare: Marte è tornato favorevole.

Acquario: Altra giornata molto valida per quanto riguarda i sentimenti: apriti agli altri e non isolarti. Nel lavoro per qualcuno sono in arrivo belle notizie.

Pesci: E’ arrivato il momento in cui puoi dire la tua anche a costo di risultare fin troppo schietto. Nel lavoro se cerchi nuove alleanze mi sembra il periodo migliore ma, sempre in vista dell’autunno, ora devi pensare a quello che c’è da costruire da settembre.