oroscopo-di-paolo-fox,-31-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 31 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: le previsioni

Ariete. Continua il transito di Venere nel tuo segno: aprile sarà un mese interessante per le relazioni; insofferenza nei legami con Cancro e Capricorno. Nel lavoro ci sarà qualche difficoltà da superare.

Toro. In amore è difficile andare d’accordo con tutti, non sottovalutare però i nuovi incontri. Questa è una giornata di scarsa concentrazione per il lavoro, tuttavia tu sai sempre come farti valere.

Gemelli. Marte è nel segno e ti invita ad amare: ci sono passioni importanti con forte attrazione fisica. Nel lavoro se attorno a te stanno nascendo dei progetti non devi assolutamente fermarti. C’è qualcosa di buono in questo cielo: Marte, Giove e Saturno favorevoli.

Cancro. Cerca di risolvere i problemi d’amore: Mercurio e la Luna sono favorevoli, sarai più comprensivo. Nel lavoro è inutile fare il bambino e impuntarsi: devi aspettare che le cose cambiano da sole.

Leone. Oggi la Luna è contraria: prova ad essere diplomatico. Periodo particolare per i single, vorrebbero un nuovo amore ma non fanno nulla per cercarlo. Nel lavoro possibili polemiche nell’aria, forse con qualcuno che non è stato corretto con te.

Vergine. Le storie d’amore che nascono in questi giorni non sono da sottovalutare: dal 14 ci sarà un’opportunità. Nel lavoro cerca di evitare discussioni, sei una persona molto ammirata però le occasioni non mancheranno.

Bilancia. Questo non è un periodo di colpiti di fulmini, le emozioni nasceranno all’improvviso. Nel lavoro sono in arrivo opportunità che prima non c’erano: i ragazzi dovranno preparasi meglio per gli studi, seconde possibilità in arrivo.

Scorpione. Questa Luna ti invita ad affrontare con molta fiducia una relazione. Nel lavoro invece cerca di fare il possibile: non mancheranno occasioni per ottenere qualcosa di positivo.

Sagittario. Sole e Venere sono nel tuo segno e favorevoli: tenta di recuperare una storia, ma solo se è ancora viva dopo la crisi di marzo. Nel lavoro i nodi non si sciolgono tentando di portare avanti progetti impossibili, sono però in arrivo belle novità.

Capricorno. Se stai cercando amori part-time nessun problema! Se il tuo cuore però vuole una storia definitiva ci sono ancora degli ostacoli. Nel lavoro stanno emergendo delle controversie, ci vuole pazienza.

Acquario. Attenzione perché l’ultimo giorno del mese è il più conflittuale in amore. Nel lavoro è probabile che tu sia piuttosto nervoso, forse non ti trovi più bene nel tuo ambiente lavorativo?

Pesci. Nell’amore, se possibile, cerca di parlare con serenità. Le divergenze possono essere appianate. Nel lavoro le intuizioni ti porteranno in alto: Luna e Mercurio sono favorevoli.

