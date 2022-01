Oroscopo di Paolo Fox 4 gennaio: amore, lavoro e fortuna di martedì

Ariete – L’amore continua a rimanere in bilico per gli appartenente a questo segno. C’è bisogno di salvare i vecchi rapporti per evitare il disastro e le future crisi. Sul lavoro, invece, non c’è dubbio: potete arrivare lontano ma gli accordi saranno più difficili del previsto

Toro – E’ un periodo intenso per i sentimenti che ritorneranno in auge più forti di prima. Sul lavoro ci sarà un visibili miglioramento generale soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Gemelli – Se oggi avete dei particolari problemi amorosi, beh, è il momento giusto per tentare di sanare le ferite lasciate dal passato. Sul lavoro nono dovete affaticarvi: volete portare avanti troppo cose, meglio sceglierne una e buona.

Cancro – Fate molta attenzione ai rapporti che già da tempo hanno rivelato di non essere più essenziali nella vostra vita. Nella vostra vita professionale, invece, arriverà un vento di cambiamento inaspettato nei prossimi giorni.

Leone – Oggi in amore sarebbe utile evitare complicazioni. Proprio la Luna in opposizione potrebbe portare qualche conflitto inutile e sfiancante. Sul lavoro, ci sono situazioni da monitorare: meglio starsene buoni per due giorni.

Vergine – La situazione sentimenti di oggi favorisce gli intraprendenti, a chi è schivo in amore converrebbe darsi da fare. In ufficio, cercate di ascoltare le nuove proposte perché non è da escludere che nasca qualcosa di interessante.

Bilancia – Troppe polemiche in amore già da qualche mese. Tuttavia, le stelle in questi giorni vi concederanno una tregua. Sono tante le attività da fare e organizzare su lavoro, cerca di valorizzare quelle che ti piacciono di più.

Scorpione – Il periodo più importante in amore arriverà a fine mese, per il momento munitevi di tanta pazienza. Cercate il dialogo se qualcosa non va per il verso giusto. Se, invece, ci sono difficoltà finanziarie, non parlatene oggi; aspettate venerdì.

Sagittario – La Luna per voi è decisamente favorevole, così come Mercurio e Marte. Bene prendere decisioni importanti per le coppie che si vogliono bene. Sul lavoro, fate il più possibile per avvantaggiare i nuovi progetti su cui state riflettendo.

Capricorno – Entro la fine di questa settimana, potrebbe esserci una bella vittoria di Cupido nelle vostre vite. Sul lavoro insistete! Le vostre intuizioni valgono di più delle altre, alcuni non te la raccontano giusta.

Acquario – Luna in transito e giornata elettrica per i nati sotto questo segno. Cercate però di essere più pacati nelle discussioni. Se aspettate una svolta sul lavoro eccola: Giove nella sua nuova posizione astrologica può sicuramente aiutare.

Pesci – Anche per voi la Luna è ancora particolarmente favorevole in questi giorni. Bene per le coppie che devono traferirai e affrontare nuovi progetti. Sul lavoro non abbiate paura di presentare i vostri progetti personali agli altri.

