oroscopo-di-paolo-fox,-4-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 4 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio: le previsioni

Ariete: E’ molto importante avere la persona giusta al tuo fianco, Venere e Marte permettono anche di sperimentare. C’è stato un problema sul lavoro e adesso aspetti delle novità; oggi hai una bella carica emotiva.

Toro: Questa Luna nel tuo spazio zodiacale oggi permette di essere più riflessivi, se c’è una storia forse bisogna essere cauti. Nel lavoro devi risolvere un problema, oppure cercare di farti assumere.

Gemelli: Potrebbe nascere qualcosa di più con il segno del Leone: attenzione! Nel lavoro è possibile affrontare questione finanziare e legali con successo.

Cancro: La Luna favorevole sorride all’amore, è una buona giornata per i sentimenti. Nel lavoro con Giove favorevole si possono fare programmi a lunga scadenza, anche in vista dell’autunno.

Leone: Questa domenica porta qualche dubbio, ma non è niente di grave, in amore si risolve tutto. Giornata decisivamente sottotono: anche tu ogni tanto hai bisogno di riposo.

Vergine: In questi giorni è difficile farti contento, soprattutto se nel mese di giugno ci sono state troppe perplessità. Le giornate migliori sono in arrivo, per cui conviene muoversi se intende ottenere un cambiamento.

Bilancia: Se recentemente hai avuto problemi attenzione perché potrebbero essercene di nuovi. Nel lavoro non ci sono grandi ostacoli, però è un periodo fortunato.

Scorpione: Purtroppo a livello sentimentale ci sono delle ambiguità, alcune relazioni non sono chiare. Nel lavoro cerca di non fare scelte azzardate, almeno non oggi.

Sagittario: Chi desidera mettersi in gioco potrebbe vivere un vero e proprio colpo di fulmine. Nel lavoro oggi bisogna stare attenti alle polemiche, anche in maniera banali.

Capricorno: La Luna torna in aspetto favorevole, con il segno del Toro e dei Pesci potrebbe esserci qualcosa in più. Nel lavoro la Luna è decisamente favorevole per tutto, chi ha discusso può risolvere i problemi.

Acquario: Se non sei del tutto convinto di ciò che vuoi ti consiglio di rimanere una discussioni. A causa della Luna dissonante potresti vivere momenti di forte agitazione.

Pesci: Le prossime due giornate sono decisive, la Luna è favorevole in amore per gli incontri. Nel lavoro cura molto le relazioni, anche perché in questo periodo si lanciano iniziative importanti.