oroscopo-di-paolo-fox,-5-marzo-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po' le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 5 marzo?

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di domani 5 marzo 2021 segno per segno dell’astrologo Paolo Fox!

Ariete. Non essere precipitoso in amore, purtroppo è vero che tendi a vedere il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno, ma devi tentare di essere più cauto. Nel lavoro se hai già fatto cambiamenti in passato ti renderai conto che non stai sbagliando a pensare di farlo ancora.

Toro. La Luna non è più opposta, questo è importante. Hai voglia di fare l’amore ma senza complicazioni. Nel lavoro non fare passi falsi, non è il momento. Aspetta il 15 per le risposte che stai cercando.

Gemelli. La Luna è opposta, questo significa solo una cosa: prudenza. Nel lavoro non sembra una giornata giusta per fare richieste, cerca di stare tranquillo e aspetta lunedì.

Cancro. Potrebbe venir fuori qualche contrasto con il proprio partner, ma nulla di irrisolvibile. Sei decisamente troppo pensieroso. Nel lavoro è una giornata interessante: se sei reperibile preparati a ricevere una chiamata inaspettata.

Leone. Se vuoi recuperare un amore, cercare nuovi incontri, vivere l’amore ti consiglio di darti da fare. Se però c’è stata una crisi in questo periodo, è sconsigliabile un ritorno di fiamma; potresti cercarlo più per orgoglio che per passione. Nel lavoro c’è molta amarezza, forse ti sei sentito messo da parte: cerca di riprendere il controllo.

Vergine. Oggi dovrai risolvere un ‘piccolo problema’ di coppia. Dovresti sapere che alcuni amori hanno bisogno di più emozioni. Nel lavoro, se sarai occupato anche nel fine settimana, non escludiamo l’arrivo di qualche soldo in più.

Bilancia. Le piccole incomprensioni che ci sono sempre: ma come dobbiamo fare con questo amore? Nel lavoro la situazione generale è migliore, è possibile arrivare ad una conferma entro la fine del mese.

Scorpione. L’amore è importante, permette di compensare tutti i tuoi problemi. Ma sarà questo il suo ruolo? Attenzione nel lavoro, c’è qualcuno che potrebbe darti fastidio. Dal 15 marzo però arrivano buone notizie.

Sagittario. La Luna è nel tuo segno: non affaticarti nel rendere solido un amore che è già conflittuale. Nel lavoro i giovani sono i favoriti: soprattutto se dovete affrontare una prova.

Capricorno. Se il cuore è solo da tempo, non spaventarti: mettiti alla ricerca di qualcosa. Se nel lavoro stai aspettando qualche risposta legale arriveranno, i tempi però sono piuttosto lunghi.

Acquario. Se ci sono stati problemi in amore ora si può ripartire. Nel lavoro invece ci sono diversi pianeti che portano desiderio di cambiare: Saturno contrario crea spesso difficoltà. Dovresti risolvere un piccolo problema personale.

Pesci. Forza ed entusiasmo, passione anche nei rapporti coniugali ti aiuteranno a sconfiggere una crisi persistente da dicembre. Nel lavoro c’è un po’ di nervosismo, forse perché alcune tue idee non sono condivise da chi hai attorno.

