Oroscopo di Paolo Fox 6 gennaio: l’Epifania è speciale, ecco per chi!

Ariete – Qualcuno ti farà una sorpresa molto speciale che non puoi nemmeno immaginare e che ti farà davvero sentire il suo affetto. Di notte, ti piacerà condividere un momento emozionante con una celebrazione e ti divertirai. Non dare luogo a discussioni stupide.

Toro – Il tuo spirito si sta avvicinando oggi alla parte più affettiva e intima ed è quello su cui focalizzerai la tua attenzione o quello che fai oggi. Tutto ciò che metti davanti agli occhi degli altri è qualcosa di molto prezioso per loro e per te. Ti mostreranno il loro amore.

Gemelli – Dopo alcuni eventi accaduti in questi giorni, sarai molto consapevole del tuo partner in tutto ciò che fa o dice. Cerca di non pensare che lo stai controllando, lascia aria intorno a lui e vedrai come funziona tutto come ti piace.

Cancro – Non lasciarti trasportare senza pensare alle conseguenze se un partner ti offre aiuto o opinioni non proprio corrette e che possono anche farti molto male in questo momento. Cerca di rimanere sul tuo sito, senza compromessi.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS – QUI

Leone – Ti riposi dopo essere stato incaricato di un lavoro, magari mentre il resto dei tuoi colleghi era in vacanza. Ora tocca a te e potrai goderti un po’ di tempo per fare ciò che vuoi e senza alcuna preoccupazione.

Vergine – Stai aspettando una chiamata o un wasup da qualcuno che pensi sia responsabile di averti contattato e la verità è che dovresti fare il primo passo per avere di nuovo un contatto più diretto e rinnovare il rapporto. Ci sono bug che non vuoi vedere.

Bilancia – Oggi incontrerai qualcosa o qualcuno che ti darà gioia. Se hai affari, vedrai che uno sforzo che hai fatto è stato ripagato e che tutto è migliorato molto. Il tuo sorriso è assicurato. Di notte riposerai molto bene.

Scorpione – Non distrarti oggi con qualcosa di negativo o che non è qualcosa che ti interessa e ti dà qualcosa di intellettuale o giocoso. Dedica la giornata a ciò che ti piace e ti sentirai molto meglio, con più energia positiva. Vivi il momento presente con intensità.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Paolo Fox sul tuo cellulare – CLICCA QUI

Seguici su Google NEWS – QUI

Sagittario – Fai un piccolo riassunto mentale di una certa attività che non sei molto sicuro di dover continuare con essa, poiché potrebbe togliere tempo ad altre cose che ti sembrano importanti. Pensa con calma al percorso che dovresti seguire.

Capricorno – Sai come stare zitto in tempo e non dire nulla su un argomento che può essere un po’ confuso o difficile da risolvere. In ogni caso, stai lontano da qualsiasi fonte di tensione o violenza che ti circonda. La loro influenza non è di alcun beneficio per te.

Acquario – Oggi ti conviene allentare quella pressione e quella richiesta che ti fai spesso e che non è molto positivo. Se qualcuno in famiglia te lo dice, ascolta le sue parole, perché saranno un saggio consiglio. Liberati dallo sguardo che pensi ti giudichi costantemente.

Pesci – Potresti provare una certa tristezza per un’ingiustizia legata al lavoro di qualcuno o per le poche opportunità che gli vengono date. Ma non sarai in grado di fare altro che mostrare la tua empatia. Questo ti aiuterà, almeno, emotivamente.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 6 gennaio: l’Epifania è speciale, ecco per chi! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.