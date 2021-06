oroscopo-di-paolo-fox,-6-giugno-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 6 giugno?

Oroscopo Paolo Fox 6 giugno: le previsioni

Ariete. Questa domenica parte un po’ sottotono ma nel pomeriggio tutto sarà più tranquillo. Prenditi una giornata per te, non c’è nulla di male. Nel lavoro hai bisogno di trovare la giusta concentrazione ma le cose vanno bene.

Toro. L’amore è sempre una sfida per te, dovresti rilassarti di pi§ se qualcuno ti fa battere il cuore, non cercare le strategie. Nel lavoro c’è una grande crescita in arrivo.

Gemelli. Non è una giornata ‘no’ per l’amore, tuttavia ti senti un po’ stanco: forse dovresti rinnovare il tuo modo di dimostrare che vuoi bene a qualcuno. Nel lavoro non ci siamo, troppe idee differenti: cerca di fermarti e riflettere.

Cancro. Se vuoi confessare i tuoi sentimenti a qualcuno, fallo, oggi Venere e Saturno ti danno il loro supporto. Nel lavoro ci vuole cautela, non rischiare più di quanto tu possa effettivamente permetterti: le cose miglioreranno.

Leone. Giornata molto positiva per i sentimenti, ti senti più sicuro e il tuo partner ne è gratificato. Oggi puoi programmare qualcosa di importante. Con Saturno opposto sono probabili i cambiamenti in ambito lavorativo, ma alcuni potrebbero essere imposti, rifletti bene.

Vergine. In amore ci vuole cautela, vorresti passare da 1 a 100 ma non si può: questo crea qualche problema. Attenzione a Cancro e Gemelli, bene invece i rapporti con Sagittario. Nel lavoro è il momento di farti riconoscere i tuoi meriti e le tue capacità.

Bilancia. Se in amore qualcosa non va, ti consiglio di parlare oggi faccia a faccia con il partner. Devi solo prendere un po’ di coraggio, andrà meglio dopo. Sul lavoro ci sono parecchi ritardi, cerca di portare pazienza, non è colpa tua: risenti ancora il 2020.

Scorpione. Meglio aspettare domani per le questioni sentimentali più importanti, oggi prenditi la giornata off. In questo momento potrebbero presentarsi opportunità inaspettate. Dalla prossima settimana il lavoro andrà decisamente meglio.

Sagittario. L’amore è protetto da Venere ma devi metterci del tuo: abbatti i tuoi muri, vedrai che starai solo meglio. Nel lavoro sei alla ricerca di qualcosa di stimolante: le stelle ti consigliano di non demordere, novità importanti dalla metà del mese.

Capricorno. Momento complicato in amore, forse la routine si sta mettendo in mezzo tra te e il tuo partner: le stelle consigliano di proporre qualcosa di nuovo, mai fatto prima. Bene il lavoro e lo studio, la concentrazione è alta e questo aiuta.

Acquario. In amore anche il problema più piccolo potrebbe sembrare insormontabile, è una giornata decisamente complicata ma saprai come gestirla. Come avevamo già detto la seconda parte dell’anno sarà gratificante per te. Nel lavoro si possono fare bei progetti.

Pesci. I nuovi amori ti sorprenderanno, se hai già il cuore impegnato invece ci vuole pazienza ma tu ne hai tanta. Favoriti i giovani nel lavoro e nello studio: è il momento di prendersi qualche merito.