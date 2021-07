oroscopo-di-paolo-fox,-6-luglio-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 6 luglio?

Oroscopo Paolo Fox 6 luglio: le previsioni

Ariete: Oggi, in amore, Venere e Marte sono favorevoli insieme alla Luna. Sfruttate questa giornata. Se siete sotto esame, andrà tutto bene, non temete.

Toro: Non devi scoraggiarti se in amore c’è un po’ di tensione e a lavoro non sei sereno. Il mese di luglio risolverà ogni cosa.

Gemelli: In questo periodo riesci a fare colpo su chiunque tu voglia. Sul lavoro, valutate tutte le proposte, anche quelle un po’ particolari.

Cancro: E’ una giornata molto positiva per l’amore, ma anche sul lavoro va molto bene. Oggi farete piazza pulita di tutte le situazioni complicate.

Leone: Oggi sei in fase di recupero. Finalmente ogni cosa tornerà al suo posto e soprattutto sul lavoro andrà molto meglio.

Vergine: La luna vi invita a non guardarvi indietro, ascoltatela. Sul lavoro fai oggi le tue richieste: potrebbero essere ascoltate.

Bilancia: Se hai chiuso una storia da tempo, è arrivato il momento di andare oltre. Sul lavoro, se ci saranno delle scelte da fare, dovrete essere pronti.

Scorpione: Sia sul lavoro che in amore è arrivato il momento di prendere le giuste decisioni. Non fatevi prendere dal panico ma sfruttate la giornata di oggi.

Sagittario: Venere e Marte sono dalla tua parte, anche se ultimamente avete avuto qualche piccola discussione amorosa. In ambito lavorativo potete stare tranquilli.

Capricorno: E’ un periodo importante per programmare il futuro, sia per quanto riguarda l’amore, sia per il lavoro. Sfruttate questo mese.

Acquario: Torna un po’ di stabilità nella coppia, dopo giorni un po’ pesanti. Sul lavoro siete un po’ confusi da una serie di imprevisti.

Pesci: Ci potrebbe essere qualche discussione con il partner, ma niente di irrisolvibile. Sul lavoro, dovrete assolutamente diventare più attivi e sfruttare il transito di Giove.