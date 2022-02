Oroscopo di Paolo Fox 7 febbraio: ecco la classifica del lunedì con tutti i segni

Ariete – I sogni saranno più chiari questa domenica. Approfitta della Luna che passa attraverso il tuo segno per soddisfare i tuoi desideri e visualizzare nuovi progetti. Le decisioni sul futuro includeranno il cambiamento del ruolo professionale. Amore e carriera possono camminare insieme in questa fase. Avvia un progetto, promuovi un’impresa e aumenta il potere finanziario. Le porte si apriranno, tieni d’occhio le opportunità!

Toro – Organizza una domenica rilassante e ristoratrice, a contatto con la natura o nella quiete di casa. La sensibilità sarà amplificata. Schiarisci la testa, rilassati, aumenta la tua sintonia con la spiritualità e coltiva sentimenti positivi. Le credenze e le filosofie stanno cambiando. D’ora in poi, scelte e percorsi saranno più definiti. Organizza un viaggio con gli amici. Successo!

Gemelli – Notizie da amici, conversazioni affettuose e scambi di confidenze creeranno un’atmosfera intima questa domenica. Approfondisci i legami di amicizia, rafforza la tua rete e amplia le discussioni. Pensare collettivamente e sostenere le cause sociali. Carriera in aumento, aspettati più proiezione e opportunità di espansione professionale. La giornata porterà decisioni sul futuro e piani per il cambiamento.

Cancro – I pensieri si volgeranno al futuro questa domenica, che porterà connessioni con i propri cari da lontano, un invito al viaggio e una voglia di avventurarsi in nuove esperienze. Esplora un ambiente sociale diverso. La fase sarà positiva per avviare amicizie e attirare l’amore, se sei solo. Cambia il tuo modo di relazionarti e crea nuovi legami. Cambiamenti in vista, allarga i tuoi orizzonti!

Leone – Rafforza la fede e fidati delle tue impressioni. La visione del futuro e l’apertura a nuove attività riorienteranno la carriera e la vita personale. Questo sarà un buon momento per cambiare il tuo stile di vita, viaggiare o implementare una routine più leggera e coltivare abitudini sane. Abbatti le barriere nelle relazioni e rendi la vita più piacevole. Nuove connessioni motiveranno i cambiamenti sul lavoro.

Vergine – I sentimenti profondi accelereranno le decisioni di vita. Approfitta della domenica per approfondire un rapporto speciale, dare più spazio all’amore e scoprire piaceri diversi. I piani di cambiamento prenderanno piede. La giornata favorirà progetti matrimoniali, figli e conquiste personali. La fase sarà creativa e fertile. Sviluppa idee e realizza un sogno. Ristrutturazione avanti!

Bilancia – Le questioni di cuore e il matrimonio saranno al centro dell’attenzione. Stampa più emozioni nelle relazioni e goditi momenti d’amore questa domenica. Le conversazioni familiari porteranno soluzioni pratiche per il comfort e l’equilibrio della salute. Determinare piani a lungo termine ed espandere le prestazioni lavorative. La fase porterà potenza e opportunità di crescita. Esercita i tuoi talenti!

Scorpione – Nell’economia entrerete molto presto in una fase più positiva e favorevole. In questo giorno dovresti fidarti di più del tuo intuito per le questioni economiche. La tua situazione inizierà a cambiare in meglio in questo giorno. Hai una buona vena d’amore e di conquiste, approfittane bene. Durante un viaggio di un fine settimana potresti incontrare nuove persone e divertirti. Se ti stai preparando per un esame, i risultati che otterrai saranno positivi. Ti sentirai più mobile e agile, coglierai l’attimo e farai quello che vuoi. Ti farebbe bene prendere alcune vitamine o un po’ di ricostituente per un po’. Ti senti molto bene, forte, vitale e con molta energia, starai molto bene. La tua salute va bene e non ti fermerai un secondo, prova a moderare il ritmo e a prenderti cura un po’ di te stesso.

Sagittario – Non lasciarti trasportare dal consumismo insensato, compra solo ciò che ti serve. I viaggi che fai potrebbero essere più importanti di quanto pensi. Ti diverti a stabilire nuovi approcci nella tua vita. Se vuoi che il tuo amore duri, fai attenzione alle decisioni che prendi, non avere fretta, pensa alle cose. Potresti avere notizie da qualcuno che è lontano e questo ti rende abbastanza felice. Ti diverti a interagire con le persone intorno a te. Ti senti più libero, con innovazione e originalità, ti rinnoverai sotto molti aspetti. Non voler fare tutto da solo, cerca di accettare l’aiuto che gli altri ti offrono. Ti rilasserai dalle tensioni e ti sentirai molto bene in questi prossimi giorni. Sei in buona salute e desideroso di iniziare qualche nuovo e interessante progetto.

Capricorno – Avrai molte preoccupazioni al lavoro, ma è solo una serie di sconfitte. È appena arrivato qualcosa in più che non ti aspettavi e che ti tornerà utile. Al lavoro, tutti saranno disposti ad aiutarti, ti sentirai bene. Innamorato, se hai litigato con qualcuno, questo è un buon momento per la riconciliazione. La tua aria informale ti renderà al centro dell’attenzione in tutte le riunioni. Puoi incontrare persone nuove e diverse che rendono la tua vita felice e ti incoraggiano. Non smettere di uscire questo giorno, non rinchiuderti, puoi divertirti molto. La tua salute andrà bene, ma i tuoi nervi potrebbero essere un po’ sconvolti, non lasciarti trasportare da loro. Cerca di tornare se puoi nei luoghi che ti riempiono di più, goditi la vita.

Acquario – Le persone intorno a te potrebbero offrirti prospettive molto positive. Alcuni conflitti che pensavi fossero stati superati possono tornare alla tua vita lavorativa. Un’offerta che sembra interessante, alla fine potrebbe non esserlo. Se non hai un partner, questo giorno potresti trovarti di fronte a un’ottima opportunità in amore. Devi prendere una certa distanza con i problemi per vederli in un altro modo. Non fidarti molto delle promesse che ti vengono fatte oggi, devi essere più realistico. Rivedi bene le tue abitudini quotidiane per avere una salute equilibrata. Il tuo disagio è più legato al lato psicologico che a quello fisico. Potresti avere un problema alla gola, a causa degli sbalzi di temperatura, prenditi cura di te stesso e agisci. Goditi quello che hai e vedi il bicchiere mezzo pieno, non lamentarti così tanto.

Pesci – Potresti perdere dei soldi, fai attenzione, cerca di non lasciare nulla al caso. I tuoi capi si congratuleranno con te per i progressi che hai fatto e ti sentirai benissimo. Dovrai agire diplomaticamente con i tuoi amici, potrebbero esserci delle tensioni. Dovresti evitare le riunioni di famiglia per alcuni giorni, non andranno bene. Non essere così sensibile e accetta le battute degli altri, non sono serie. In amore, puoi conoscere nuove persone con cui andrai molto d’accordo, farai amicizia o forse qualcos’altro. Giocherai un ruolo importante nel recupero di una persona cara. È possibile che il tuo corpo ti dia una sveglia, dovresti prenderti più cura di te stesso. Responsabilità eccessive possono influire sulla tua salute, rilassati. Solo tu sai cosa ti si addice.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 7 febbraio: ecco la classifica del lunedì con tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.