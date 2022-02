Oroscopo di Paolo Fox 8 febbraio: martedì super per amore e lavoro

Ariete – In amore dovete considerare che i vostri sentimenti sono in stato di agitazione già da qualche mese. Buono il lavoro: il successo non manca e, finalmente, c’è chi si accorge delle vostre reali capacità. In arrivo nuove opportunità..

Toro – Buono l’amore: la Luna è con voi oggi e vi regala energia. Sul lavoro è in arrivo un periodo importante, evitate scelte azzardate anche perché non si escludono discussioni oggi.

Gemelli – Giovedì e venerdì giornate interessanti per parlare d’amore. Il lavoro è così così: fate ragionamenti giusti, ma è consigliabile non forzare la mano. Entro maggio dovete rinnovare un contratto lavorativo.

Cancro – Se l’amore attraversa una fase con qualche problema è meglio rinviare ogni discussione a sabato, quando la Luna sarà con voi. Gli studenti potrebbero cambiare percorso di studio mentre i dipendenti non sanno se continueranno o meno una collaborazione.

Leone – Momenti di tensione in amore, attenti alle dispute soprattutto con Acquario e Toro. Sul lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo potreste essere in ansia per ciò che non riuscite a concludere immediatamente.

Vergine – Oggi avete la Luna favorevole in amore: sfruttatela. Sul lavoro è necessario portare avanti nuovi progetti in quanto potrebbero esserci strade che non avete considerato. Potrebbe arrivare un nuovo incarico.

Bilancia – L’amore è stabile, è da un po’ che non ci sono grandi novità. Sul lavoro è meglio evitare piccole complicazioni, soprattutto perché i weekend di febbraio sono pieni di ripensamenti.

Scorpione – In amore è una giornata così così: opposizione della Luna e voi siete un po’ prevenuti su alcuni argomenti. Sul lavoro siete un po’ confusi, ma nulla di grave.

Sagittario – In amore dove essere cauti e non strafare, soprattutto il 10 del mese. Se avete un negozio potreste avere qualche spesa in più, se potete rimandate qualcosa a maggio.

Capricorno – Venere è favorevole e riporta in vista un amore: inoltre potrebbe regalare forza nei sentimenti. Sul lavoro sembra che la situazione sia positiva: un ruolo precario potrebbe diventare definitivo e non manca la voglia di rimettersi in gioco.

Acquario – In amore c’è ancora un po’ di agitazione: doppia prudenza con Toro e Scorpione. Sul lavoro è normare qualche ritardo, non scoraggiatevi.

Pesci – Bene l’amore con Luna favorevole: potete recuperare. Sul lavoro anche la situazione è buona, il recupero c’è. Se non vedete miglioramenti dovete solo essere più ottimisti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 8 febbraio: martedì super per amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.