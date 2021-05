Oroscopo Paolo Fox 8 maggio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 8 maggio?

Oroscopo Paolo Fox 8 maggio: le previsioni

Ariete. Opportunità in vista per i single in questo fine settimana con Luna e Venere favorevoli! Le coppie che si vogliono bene dovrebbero invece cercare di stare assieme più tempo possibile. Sul lavoro allontana i pensieri negativi: non compromettere la riuscita di un progetto pensando che le cose non potranno cambiare!

Toro. Cerca di non agitarti più del necessario. Dovresti imparare a gestire le problematiche familiari con più leggerezza e disinvoltura. Sul lavoro è un periodo un pò confuso, non vuoi davvero cambiare e non devi farlo se non sei convinto!

Gemelli. In questo fine settimana potresti fare un incontro speciale, c’è nell’aria la voglia di innamorarsi. Sul lavoro invece è probabile che qualcuno debba affrontare qualche problema ma ne uscirà vincitore.

Cancro. La Luna oggi è un pò insolita, ci vuole prudenza. Sul lavoro è tempo di fermarsi a riflettere, soprattutto se c’è in gioco un contenzioso economico.

Leone. La Luna è in trigono e questo di dà maggiore carica ed energia. Non sprecare le occasioni. Sul lavoro invece questo fine settimana è importante per definire nuove strategie che sarannò supportate anche dal buon aspetto di Venere.

Vergine. Venere da domani inizia un transito polemico: passioni affievolite. Sul lavoro invece c’è bisogno di un pò di pazienza. Attenzione ai rapoorti con Pesci, Sagittario e Leone.

Bilancia. Fine settimana piacevole per le coppie che hanno finalmente trovato una bella stabilità anche grazie al buon aspetto di Venere. Sul lavoro c’è qualche imprevisto ma nulla che non possa risolversi con un pò di buona volontà.

Scorpione. Da domani Venere non sarà più contraria e questo è un ottimo segnale per i sentimenti. Sul lavoro ci vorrebbe qualche novità sei stanco della solita routine.

Sagittario. Con la Luna a favore le piccole incomprensioni verranno facilmente risolte, non temere! Sul lavoro la creatività fa da padrone, aspetto che nel prossimo futuro giocherà a tuo favore!

Capricorno. Tra oggi e domani potrebbe esserci qualche fastidio, stai lontano da inutili complicazioni. Sul lavoro anche se ultimamente ci sono stati vari problemi ora la strada è tutta in discesa!

Acquario. Con la Luna a favore i sentimenti ringraziano, potresti riscoprire emozioni che credevi perdute. Momento positivo e fortunato anche sul lavoro, sarà più semplice superare alcuni recenti problemi.

Pesci. In questo fine settimana evita discussioni inutili con il partner. Sul lavoro invece non sottovalutare le nuove proposte. Attenzione a qualche spesa di troppo!

