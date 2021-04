oroscopo-di-paolo-fox,-9-aprile-2021:-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 9 aprile?

Oroscopo Paolo Fox 9 aprile: le previsioni

Ariete. Anche questa è una giornata interessante: le coppie stabili trovano forza, chi cerca l’amore si sente più motivato. Nel lavoro oggi potresti essere vittima dell’incertezza: forse hai solo poca voglia di fare.

Toro. Se una storia non va più o non funziona potresti essere proprio tu a chiedere chiarimenti. Nel lavoro sembra ci sia la possibilità di affacciarsi ad un periodo positivo: l’aspetto economico ancora va soddisfatto però.

Gemelli. Sei insoddisfatto e forse non si tratta di un momento passeggero: rimanda a domani le questioni amorose. Nel lavoro non è facile starti dietro, oggi sei deconcentrato o forse troppo carico di mansioni.

Cancro. Una persona conosciuta in questo periodo potrebbe diventare importante nella seconda parte del mese. Nel lavoro non aspettare che le cose accadono: datti da fare per farle accadere.

Leone. Non farti coinvolgere dalle problematiche amorose, domenica sarà una buona giornata per chiarire tutto quel che non funziona. Nel lavoro è finalmente un momento importante: forse dovrai decidere se compiere il grande passo.

Vergine. La Luna è opposta, nulla di grave ma potresti sentire il cuore spaesato. Nel lavoro devi risolvere un piccolo problema personale: sai come adattarti alle situazioni nuove, fatti aiutare dalla tua razionalità.

Bilancia. Oggi potrai vivere sensazioni strane: se ci sono due storie in ballo occorre massima prudenza. Nel lavoro, dove possibile, fa un punto della situazione. Potrebbero esserci delle polemiche da calmare.

Scorpione. E’ una giornata importante per l’amore e per chi cerca di ricucire un rapporto. Nel lavoro se devi fare una proposta è meglio farlo subito. Se aspetti una risposta stanno arrivando buone notizie.

Sagittario: La situazione generale suggerisce maggior attenzione in amore: qualcosa non va. Nel lavoro proprio tu in questo momento stai accusando un po’ di stan

Capricorno. La Luna è interessante, nel fine settimana però potrebbero sorgere battibecchi in amore. Nel lavoro oggi c’è nervosismo nell’aria, da mercoledì prossimo si riparte

Acquario. Il cielo è positivo, ma non esagerare: non essere precipitoso in amore anche se vorresti. Nel lavoro c’è qualcuno che ha delle belle opportunità: non essere spaventato, coglile.

