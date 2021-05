Oroscopo Paolo Fox 9 maggio 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 9 maggio?

Oroscopo Paolo Fox 9 maggio: le previsioni

Ariete. Puoi recuperare un rapporto, attento però a qualche tensione di troppo. I conflitti che non riesci a superare devono essere eliminati insieme alla loro causa. Lavorativamente parlando, nonostante il periodo di crisi chi ha in mente un obiettivo da raggiungere entro l’estate sarà soddisfatto.

Toro. Favorite le nuove storie, in questa domenica c’è maggiore tranquillità per i sentimenti. Sul lavoro cerca di non fare ingigantire i problemi. Chi ha poca disponibilità economica è preoccupato come chi pur avendo maggiori risorse è attratto da spese superflue.

Gemelli. Sarà semplice superare eventuali problemi ed andare avanti. Notizie positive anche sul lavoro, non è escluso che nei prossimi giorni arrivino riscontri molto positivi.

Cancro. Con la luna in buon aspetto invito i single del segno a guardarsi intorno. Attenzione alle finanze, le uscite sono maggiori delle entrate. Vorresti lavorare di più e comunque devi risolvere qualche problema sul lavoro. Possibili contratti dal mese di giugno.

Leone. I rapporti sentimentali sono favoriti, c’è una gestione migliore dei sentimenti. È probabile che sul lavoro tu debba ripartire da zero ed in qualche caso sei stato tu stesso a cambiare le carte in tavola. Questioni economiche e contrattuali nell’aria.

Vergine. In amore cerca di evitare i conflitti inutili mentre sul lavoro anche se non sarà semplice ottenere delle risposte immediate potrai cogliere i frutti del tuo impegno a partire da giugno.

Bilancia. Giornata di stallo quella di oggi, hai bisogno di una pausa. Non sopporti chi non è dalla tua parte ed oggi potresti risentire di qualche leggero fastidio. Più che nemici hai bisogno di complici.

Scorpione. Da oggi Venere non è più contraria! Cerca di sfruttare questa buona posizione planetaria anche per il futuro. Giove e Saturno contrari hanno determinato qualche problema economico di troppo in questi giorni.

Sagittario. Domenica importante per tutte quelle coppie che vogliono capire cosa c’è che non va nel rapporto. Lavorativamente parlando buone possibilità e soluzioni si apriranno nell’immediato futuro.

Capricorno. Domenica di prudenza, c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Devi saldare qualche debito o conto in sospeso prima di ripartire più forte di prima!

Acquario. Intorno al 13 emozioni in crescendo! Ricorda che da oggi Venere transita nel tuo segno in modo molto positivo. Sul lavoro cerca di cambiare ciò che non ti piace ma con prudenza e cautela, hai un forte desiderio di novità.

Pesci. Sei dentro una tempesta emotiva i cui effetti potrebbero riversarsi anche nelle coppie di lunga data. Sul lavoro hai accumulato un po’ di tensione, probabilmente perché ti mancano i giusti punti di riferimento.

