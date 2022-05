Oroscopo di Paolo Fox dal 16 al 22 maggio: che settimana! Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – La settimana inizia con la Luna piena in ottava Casa, la più segreta e taciturna, ma gasati come siete dai vostri nuovi inquilini Venere e Giove, garanti di entusiasmo e comunicativa, alle sue malinconie non fate troppo caso. Piuttosto vi apprestate a godervi il passaggio lunare in Sagittario, segno di Fuoco in trigono al vostro, previsto tra martedì e mercoledì quando il raggio gioioso della Bianca Signora andrà a rafforzare ulteriormente il vostro buon umore, rendendovi ancora più dinamici e spontanei. Alla grande i viaggi, gli studi e gli affari, ma intanto qualche lieve complicazione si preannuncia anche per voi, specie nella tratta finale della settimana col binomio Luna-Plutone restrittivo in quadratura. E allora stressati da un capo intransigente che vi sommerge di impegni, comincerete ad avvertire una grande stanchezza, effetto del vostro astro guida Marte in dodicesima Casa. Risultato: vitalità in calo mentre la preoccupazione per la situazione presente, nonostante tutto, comincia ad attanagliare anche voi. Per un tempo limitato fortunatamente: già sabato e domenica con la complicità della Luna acquariana ritrovate almeno parte dei vostri ideali. In auge l’amicizia a mezza via tra il serio e lo scherzoso, da un lato Saturno vi rende filosofi, dall’altro il passaggio del Sole in Gemelli, dove già brilla Mercurio per simpatia, vi regala parentesi di svago e di chiacchiere leggere, ottima per una pedalata nel verde con pranzo al sacco.

TORO – Lunedì impegnativo sotto il tiro della Luna piena all’opposizione che mette in discussione le vostre scelte di indipendenza sotto tiro di Saturno in quadratura che vi ricorda tutti gli impegni presi: altro che libertà e vita spericolata, quella che va predicando Urano nel vostro segno. Magari qualche viaggio ci sta davvero, ma motivato da faccende ben più serie di una gita: questioni familiari, affari, esami universitari o concorsi da sostenere fuori sede. Così tra giovedì e venerdì lascia intendere il binomio Luna-Plutone in segno di Terra in trigono al vostro. Occhio alle rivalità con i colleghi e i compagni però: ciascuno pensa per sé e la collaborazione in cui tanto credevate si rivela un bluff o addirittura un miraggio. Giù di tono il fronte del cuore, se l’amore c’è rimane un segreto, a condannarvi è la vostra stessa gelosia che rovina la vita a voi e al malcapitato che vi sta accanto. Ecco perché il weekend si prospetta difficile con la Bianca Signora abbracciata a Saturno allo zenit e, come ogni volta che siete in crisi, cercherete compensazioni nell’acquisto selvaggio, altro che austerity… per gli altri forse! Ma con Mercurio disinvolto in seconda Casa, raggiunto sabato anche dal Sole, risparmiare sarà l’ultimo dei vostri pensieri: del resto meglio poveri che depressi!

GEMELLI – Lunedì stacanovista con la Luna piena in sesta Casa che vi parla innanzitutto di lavoro, naturale a inizio settimana, ma anche di ecologia e benessere, a cominciare dalla vostra salute, messa sotto pressione dalle allergie primaverili targate da Nettuno e Marte allo zenit. Basta uno scontro col vostro capo di cui vi pentite subito per scatenarvi un tremendo mal di testa, ma non è nulla di grave, tutta tensione ma intanto rischiate di guastare un rapporto già di per sé zoppicante. Complicazioni in tal senso anche tra martedì e mercoledì col passaggio lunare all’opposizione, ma almeno a casa e nel tempo libero si torna a parlare di amicizia e amore, se poi i due sentimenti stanno per fondersi in uno solo sorridete: la vostra dialettica e la vostra simpatia hanno fatto di nuovo bingo! Il meglio però o avrete da sabato, primo perché con l’ingresso del Sole nel vostro segno tutti voi dei Gemelli festeggiate il compleanno, doppio oltretutto perché l’astro del giorno andrà a raggiungere il vostro astro guida Mercurio più sportivo e chiacchierone che mai, mentre la Luna, in Acquario in segno d’Aria, saprà scandire a giusto ritmo il tempo dello svago, del ballo, della chiacchiera con quello della riflessione e della filosofia. Non si può fingere che tutto il mondo stia andando bene, ciascuno ha la propria opinione e la esprime nel rispetto di quella altrui.

CANCRO – Che bei sogni farete lunedì ripensando forse ai dolci ricordi del weekend precedente. A ispirarvi in questo senso la Luna piena in Scorpione, segno d’Acqua profondo e perspicace in trigono al vostro e agli amici Marte e Nettuno che dal segno idealista e generoso dei Pesci danno gas alle vostre emozioni e sostengono i principi in cui credete. Giusti e sacrosanti: l’altruismo, la generosità, l’impegno a favore degli altri, soprattutto quelli che soffrono e hanno davvero bisogno di una mano. Le complicazioni arrivano tra giovedì e venerdì e non solo per via della stanchezza settimanale! A rompervi le uova nel paniere il binomio Luna-Plutone all’opposizione, dunque coppia immusonita o problemi in corso a trattative. Ma qui bisogna mettersi una mano sulla coscienza: Venere e Giove allo zenit infatti, pur sottolineando le ottime occasioni a cui andrete incontro, lasciano intendere che attualmente pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. Insomma pensate e parlate in grande, ma per ottenere il massimo bisogna anche darsi da fare, smettendola una buona volta di crogiolarsi tra sterili fantasie! Pigrizia anche nel weekend, gli amici vi inviteranno a uscire, a ballare, a scarpinare in montagna, ma voi ancora una volta direte di no. Naturale con Mercurio taciturno e impigrito in dodicesima Casa, raggiunto anche dal Sole che proprio sabato passa in Gemelli. E allora lasciate che a divertirsi ci vadano gli altri, mentre voi entrate in una fase meditativa. Buona lettura intanto: un autore impegnato vi ispirerà idee innovative.

LEONE – La settimana inizia col piede sbagliato e finisce in maniera simile. Sempre colpa della Luna: lunedì in plenilunio in Scorpione in quadratura, dunque in conflitto con la coppia Sole-Urano, domenica in Acquario a braccetto con Saturno, cioè all’opposizione rispetto al vostro segno raggelato dagli altri che non lo comprendono e, una volta tanto, non ne tessono le lodi. Le uniche giornate davvero belle si concentrano tra martedì e mercoledì, grazie a una focosa Luna in Sagittario, buon’amica di Venere e di Giove, tutti quanti in trigono al vostro segno. Dite poco con i due astri della fortuna che lavorano a vostro favore? Se col partner c’è freddezza qualcun altro saprà darvi il calore che cercate, magari in viaggio per lavoro, o in occasione di una breve vacanza che vi ha portato a conoscere persone interessanti. Presto si faranno risentire e allora bando alle remore e ai brutti ricordi: sta per aprirsi un nuovo capitolo della vostra vita, toccherà a voi decidere se provarci e lasciar parlare il cuore, oppure restare nelle retrovie cominciando a rimpiangere l’opportunità che state perdendo.

VERGINE – Tranquillo lunedì con la Luna piena che vi regala un sestile, benefico per mettere finalmente a contatto l’emisfero sinistro del cervello (quello razionale) con il destro (quello intuitivo) che vi regalerà dritte preziose. Vi faranno comodo fin da subito, in particolare tra martedì e mercoledì col passaggio lunare in Sagittario particolarmente fastidioso per la vita familiare, tanto più che a innervosirvi con frequenti scontri ci si mettono anche Marte e Nettuno, idealisti ma anche un po’ fanatici all’opposizione. Sospetti dunque rispetto al partner, al socio, agli altri in genere e poiché non riuscite a tenere la lingua a freno e a cullarveli in segreto, litigi e discussioni si sprecano con toni di voce piuttosto concitati. Meno male che a riportare un po’ di buon senso tra giovedì e venerdì entra in scena il binomio Luna-Plutone in segno di Terra in trigono al vostro e sempre da un altro segno di Terra, il Toro, potrete contare sull’appoggio di Urano geniale abbracciato per l’ultima volta al Sole che già sabato passerà la linea di confine raggiungendo il vostro astro guida Mercurio allo zenit. Idee subito più chiare e progetti ambiziosi, ma ancora tutti da rivedere, e allora regalatevi un weekend nel verde per riflettere in santa pace. In ogni caso basta pensare solo al lavoro, al mondo esiste anche altro: voi stessi per esempio, il vostro benessere, quello dei vostri cari, quattro zampe incluso.

BILANCIA – Plenilunio in seconda Casa, ma non illudetevi di andare a fare compere, piuttosto in banca, un filo preoccupati per le vostre sostanze, magari a cambiare piani di investimento o a mettervi in regola con tasse e pagamenti. Contentoni tra martedì e mercoledì, ringalluzziti dalla Luna focosa in Sagittario, buon’amica di Venere e Giove che dal segno opposto vi guardano ammiccando, promettendovi grosse novità sia sul fronte sentimentale, sia dei contratti e degli affari. Se in ballo poi c’è un’annosa questione legale che bolle in pentola tutto si risolverà a vostro favore e finalmente in tempi ragionevoli. Lieve malumore o forse solo stanchezza attorno a venerdì con il lavoro che vi torchia e un rapporto ambiguo con i colleghi: a volte solidali, a volte competitivi. Ma finalmente sabato tornerete in pace con voi stessi e con il mondo. Fautrice di questo provvidenziale cambio della guardia la Luna acquariana in segno d’Aria in trigono al vostro, resa saggia dalla presenza di Saturno, ma anche dinamica e disinvolta per via del trigono di Mercurio che sabato si appresta ad accogliere il Sole, appena entrato in Gemelli. Ecco la combina ottimale per un weekend tutto cultura e in buona compagnia, se siete in vena si va anche a ballare, ma probabilmente preferirete svaghi più tranquilli e interiorizzati. Se poi Cupido non è ancora arrivato ma avete incontrato persone interessanti, da una chiacchierata può nascere qualcosa di molto più intimo e profondo: non perdete altro tempo. Le stelle sono con voi!

SCORPIONE – Buon lunedì con la Luna piena nel vostro segno e quando si dice piena si dice tutto: intuizioni, ispirazioni creative, ma anche tanta, troppa gelosia nei confronti del partner, alias Urano all’opposizione abbracciato al Sole almeno per qualche giorno. Poi sabato l’astro del giorno vi saluterà e allora a tenere botta saranno solo i vostri desideri segreti e i vostri timori inconfessati. Lievemente preoccupati per l’andamento finanziario martedì, ma giovedì col passaggio lunare in Capricorno, comandato ormai da anni dal vostro astro guida Plutone, riguadagnerete sicurezza in voi stessi e padronanza nei confronti di chi vi gira attorno. Chiaramente si parla di un vostro sottoposto, perché quando si tratta di lavoro ancora una volta vi dimostrate il numero uno. Fanno testo Giove e Venere ormai abbracciati in sesta Casa, stacanovista ma con risultati incoraggianti. Benone anche la salute in barba alla quadratura di Saturno e della Luna che fra sabato e domenica potrebbe impigrirvi a causa di un mal di schiena o di altri problemini fastidiosi inerenti la casa e la famiglia. Figli adorabili ma un po’ troppo vivaci, una delle ragioni delle discussioni con la vostra dolce metà. “Dolce” si fa per dire perché la dolcezza è un’altra cosa, quella che probabilmente trovate nello sguardo affettuoso del collega innamorato di voi in gran segreto, ma evidentemente ha un animo trasparente, perché voi l’avete già capito da un pezzo e magari altrettanto segretamente ricambiate. Particolare sensibilità all’ecologia e al mondo degli animali: se avete un quattro zampe per tutto il tempo che rimanete a casa lo avrete sulle ginocchia o accoccolato ai vostri piedi.

SAGITTARIO – Inizio settimana immusonito e con ottime ragioni visto che vi ritrovate con la Luna piena e malinconica in dodicesima Casa. Su con la vita, da martedì le cose cambiano alla grande con la Bianca Signora che finalmente entra nel vostro segno, subito in combutta con l’altrettanto focosa coppietta Giove-Venere in Ariete e allora sì che sul fronte del cuore ne vedrete delle belle! Ritorno di fiamma per le coppie un po’ stanche, innamoramento a sorpresa per i cuori solitari e per chi comincia ad accarezzare il pensiero della cicogna tutto alla velocità della luce: il pupo si annuncia con aria birichina. Grosse soddisfazioni dai figli già grandini e come se non bastasse preparatevi a intascare una vincita, magari nemmeno così piccola! Anche giovedì e venerdì sono buoni per le finanze, qualcosa spenderete anche ma è più facile l’incasso che l’esborso. Sempre sereno anche il weekend, perfetto per meditare o scarpinare in montagna da soli o con pochissimi amici. Quando si tratta di affrontare argomenti personali o consigliarvi su scelte importanti preferite allontanarvi da compagnie divertenti e chiassose ma superficiali: pochi ma buoni gli amici deputati ad accompagnarvi e con i quali vi sentite pronti ad aprire il cuore.

CAPRICORNO – Lunedì all’insegna dell’amicizia con un amico in crisi emotiva o amorosa da consolare, ma potrebbe anche valere il contrario, cioè sarà lui o lei ad ascoltare le vostre confidenze riguardo a un amore segreto o a un problemino di famiglia. Nulla di fatto tra martedì e mercoledì che vivrete come giornate d’attesa, ma finalmente da giovedì con la Luna importante nel segno recupererete fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità, soprattutto lavorative. Vero, le finanze languono, ma questo non dipende da voi, piuttosto dall’economia globale, messa in ginocchio dalle vicende belliche ancora lontane dall’estinzione, anzi… Anche per questo rispetto alla casa e alla famiglia siete un po’ preoccupati, non vorreste che il vostro mondo tranquillo subisse contraccolpi preoccupanti. Stessa ragione per cui nel weekend niente shopping e magari anche una discussione riguardo alle spese sostenute da qualcuno della famiglia, a vostro dire, con troppa leggerezza. Sì allo sport soprattutto la corsa o qualche gioco di squadra destinato comunque a concludersi con un pareggio. Goduriose le terme, soprattutto benefiche per la salute: il vostro segno va soggetto a problemi ossei e a ritenzione idrica e nulla più dell’acqua avrà il potere di curarvi. Sempre domenica ragionamenti possibili riguardo a un acquisto immobiliare, la casetta di montagna dei vostri sogni sta per diventare realtà, meglio investire in mattone che farsi mangiare tutto dall’inflazione. Il vostro ragionamento non fa una grinza e col favore di Venere e Giove, positivi anche in quadratura, troverete presto quel che fa per voi.

ACQUARIO – Inizio settimana pessimo con la Luna piena allo zenit in quadratura, così come in quadratura vi ritrovate anche il vostro astro guida Urano abbracciato al Sole. Non a lungo però, perché fortunatamente l’astro del giorno cambierà segno entro il fine settimana, ma intanto qualche grana sul fronte del lavoro o familiare vi tocca e con Saturno rigoroso nel segno non la vivrete di certo con disinvoltura. In questo momento tendete a drammatizzare tutto quel che accade, evidente che la pandemia ha lasciato una macchia scura nella vostra vita. E allora tiratevi su, lo spostamento della Bianca Signora in Sagittario, segno di Fuoco amico del vostro, riuscirà a strapparvi almeno un sorriso. Più complicità tra colleghi, più confidenza con gli amici: vi porteranno in giro progettando già con largo anticipo viaggi e vacanze e poiché con Marte in seconda Casa il gruzzoletto non dà adito a preoccupazioni, darete l’assenso a una prenotazione particolarmente vantaggiosa. Poco significativa la tratta finale della settimana, ma da sabato con la Luna nel segno ritroverete tutto il vostro buon umore e di certo non per merito di Saturno serioso anche a casa propria, ma grazie ai movimenti veramente interessanti che vi promettono meraviglie nel giro di pochissimi giorni. Venere e Giove abbracciati in Ariete fautori di escursioni, party, incontri da cardiopalmo e soprattutto, da sabato, il passaggio del Sole in Gemelli che va a raggiungere l’amico Mercurio già esperto in ballo, svaghi, serate goliardiche o giochi nella natura insieme ai vostri ragazzi. E chi sarà il più bambino: loro o voi? Momento perfetto per costruire aquiloni, correndo nel vento insegnerete ai vostri figli a sognare.

PESCI – Splendido inizio di settimana coccolati dalla Luna piena in segno d’Acqua in trigono al vostro, già abitato da Nettuno idealista e da Marte zelante. Dunque grande impegno sul fronte del volontariato a favore dei profughi, dei senzatetto, di tutta quell’umanità che ha bisogno di una mano. Nessun problema, voi intuite tutto e con la vostra meravigliosa sensibilità vi fate in quattro per aiutare chi soffre o attraversa una fase di bisogno. Idealisti anche se un poco in confusione martedì e mercoledì col passaggio lunare allo zenit in quadratura al vostro segno. In casa ci sarà da discutere e forse anche da sborsare a causa di un piccolo guasto o di un acquisto che non può essere rinviato. Anche se ci saranno discussioni comunque riuscirete a non beccarvi troppo forte, nonostante il pianeta rosso da tempo vostro inquilino vi renda molto più reattivi del consueto. E allora sfogatevi con lo sport, ecco il consiglio della Bianca Signora amichevole tra giovedì e venerdì. Sarà lei a sostenervi sul lavoro regalandovi opportunità da cogliere al volo, buoni voti a scuola, colloqui di selezione molto promettenti. Ben presto infatti sarete convocati per un secondo colloquio: è fatta! Peccato che domenica vi colga un’improvvisa stanchezza, così forte da farvi desistere dal partecipare a una gita o a una festa. Naturale con la Luna e Saturno abbioccati in dodicesima Casa vi sentite le gambe di pietra e la mente invasa da pensieri malinconici. La soluzione premiarvi con qualcosa di nuovo e bello, un acquisto da fuori classe per esempio, oppure una cena gourmet con la persona del cuore: con Venere e Giove in seconda Casa un guadagno extra o un buon contratto di lavoro vi consentono qualche follia senza i soliti sensi di colpa. Raccomandati anche tutti gli sport, soprattutto acquatici e un pomeriggio alle terme, perfetto per rilassarvi e ritemprarvi. Se poi soffrite di indolenzimenti o stati infiammatori la carezza del vostro elemento, l’Acqua, vi rimetterà rapidamente in sesto.

