Oroscopo di Paolo Fox dal 18 al 24 aprile: settimana da incorniciare. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – Sei stato a lungo dietro le quinte, in una sfera di riflessione e introspezione che ti ha portato a scoprire nuovi meandri di te stesso. Nei primi giorni di questa settimana è il momento per rompere il silenzio, forse anche perché finalmente ti senti ascoltato e compreso da chi hai davanti – o magari sei tu che, semplicemente, hai fatto pace con te stesso. L’ingresso del Sole in Toro ti ricorda quanto vali, quante cose sai fare e quanto hai da vendere. Riconosci le tue capacità e, perché no, vantati un pochino. Nel weekend potrebbe non essere facile far capire a un amico il tuo punto di vista, ma con un po’ di diplomazia potreste riconoscere il valore delle reciproche prospettive.

TORO – Diciamo che finalmente vedi fruttare le connessioni coltivate nell’ultimo periodo: nei primi giorni di questa settimana potresti avere riscontri a proposte fatte tempo fa, mentre le persone intorno a te saranno più di supporto e collaborative. L’arrivo del Sole nel tuo segno è il ritorno della vitalità dopo un lungo mese di letargo: puoi tornare a brillare, ma chissà che queste occasioni per metterti in gioco non siano proprio ciò che ti fa sentire in soggezione. Non preoccuparti di come appari o come vieni percepito, non devi essere perfetto – l’autenticità è questione di esercizio. Nel fine settimana occhio alle parole di troppo, ma non coltivare il rancore. Ricordati che le critiche devono essere costruttive.

GEMELLI – Nei primi giorni di questa settimana ti vediamo a tuo agio sul lavoro grazie alla presenza di qualcuno di rassicurante, magari ti sentirai a tuo agio a condividere qualcosa di te. In generale, però, si apre una fase in cui il grosso avviene dietro le quinte: l’arrivo del Sole in Toro ti aiuta a trovare chiarezza dentro di te e potresti aver bisogno di sviluppare delle pratiche meditative per ritrovare il tuo centro. Anche quei lavori manuali ripetitivi possono essere un ottimo mezzo per staccare la testa e immergerti nei tuoi pensieri.

Il weekend potresti sentirti più infastidito del solito: forse di fronte a persone chiuse di mente potresti trovarti in un angolo, ma è l’occasione per ricordare quanto potere c’è nel silenzio.

CANCRO – Nei primi giorni di questa settimana c’è una bella sinergia tra te e i tuoi amici, vediamo conversazioni ricche che possono anche insegnarti qualcosa su di loro o sul mondo – ancora meglio se qualcuno di voi è appena tornato da un viaggio e ha una storia da raccontare. L’ingresso del Sole in Toro è una ventata di aria fresca tra le tue conoscenze: potresti aver desiderio di allargare la tua cerchia di conoscenze e trovare i giusti agganci per realizzare i tuoi sogni.

Il weekend può risultare in un momento un po’ critico per la gestione delle tue finanze – forse senti il bisogno di riprendere il controllo su alcuni aspetti che avevi dato in gestione a qualcuno.

LEONE – I primi giorni della settimana sono un momento in cui compiacerti dei tuoi risultati: vedere i frutti dei propri investimenti è sempre gratificante, e questo ti permette di procedere a un passo costante anche sul lavoro. Il Sole entra in Toro a metà settimana aprendo una fase laboriosa e operativa – hai più chiari gli obiettivi sul breve e sul lungo periodo e puoi identificare gli strumenti e i passaggi necessari per raggiungerli. La vera sfida a questo punto sarà rispettare il piano che ti sei dato. C’è un po’ di tensione con il partner o una persona a te vicina sul finire della settimana, forse dovuta proprio al tuo essere molto concentrato sul lavoro in questa fase della tua vita. Ricorda che le cose si costruiscono in due.

VERGINE – L’inizio settimana si prospetta spensierato e romantico, forse una persona vicina a te sa mostrarti nuove prospettive o esperienze da fare insieme che riaccendono la voglia di conoscere. Infatti, il passaggio del Sole in Toro ti guida verso la scoperta: si apre una fase in cui riprendere gli studi, magari iscriverti un corso, provare un nuovo hobby o organizzare un viaggio in una nuova parte del mondo. Non ci sono limiti alle opzioni, basta che non ti arrendi appena ti sembra di non essere portato: è tutta questione di pratica e, se ti aiuta, inizia questa nuova esperienza con qualcuno per farvi forza insieme.

Il fine settimana appare un po’ stanco, forse perché ti senti sopraffatto dagli impegni della vita quotidiana: non puoi scappare dai tuoi doveri, ma puoi chiedere aiuto a un amico.

BILANCIA – Dopo esserti a lungo interrogato su ciò che cerchi da una relazione, è naturale che ora tu voglia portarla allo step successivo: sia che ti trovi in una collaborazione a due o in una relazione romantica, in questi primi giorni della settimana potreste fare piani pensando sul pratico a come rafforzare il vostro legame. Dovrai ritrovare di nuovo un senso di quotidianità, ma questa volta con questa persona e il passaggio del Sole in Toro evidenzierà il bisogno di fiducia reciproca. Lasciati andare nell’intimità e cerca un approccio trasparente su quello che vuoi e ciò che ti aspetti.

Il weekend è però un po’ contraddittorio: il tuo desiderio di impegnarti è tanto, ma lo è anche il desiderio di evadere e cercare discorsi più leggeri. Ricordati che serietà non vuol dire costrizione, ma costanza.

SCORPIONE – Nella ricerca di un equilibrio tra dovere e piacere, hai pensato che il tempo libero ti fosse concesso solo dopo aver finito tutti i tuoi compiti. «Prima il dovere e poi il piacere», ma rischi di dimenticarti di prenderti cura di te. Qualcuno potrebbe ricordarti di concederti dei momenti di svago e riposo nei primi giorni della settimana e così ritroverai un po’ di romanticismo nei confronti della vita. Del resto l’arrivo del Sole in Toro apre una fase in cui rafforzare i legami e riconoscere l’importanza dell’affetto nella tua vita.

Non avere paura di lasciar entrare le persone nei tuoi spazi personali nel fine settimana: l’isolamento non è la scelta migliore al momento.

SAGITTARIO – Nei primi giorni della settimana potresti trovare molta soddisfazione nel sistemare, riarredare, decorare casa: del resto cambiare il proprio ambiente ci aiuta ad approcciarci alle giornate con un’attitudine diversa. Aprire le finestre e lasciare entrare un po’ di aria fresca può aiutarti a costruire nuove abitudini più sane e concrete: la stagione del Toro sarà il momento in cui trovare il tuo ritmo e prenderti cura di te, organizzando meglio i tuoi doveri. Nel fine settimana sembra difficile rilassarti davvero, probabilmente perché hai tanti impegni in sospeso da risolvere – comprati un’agenda, anche se siamo ad aprile.

CAPRICORNO – La settimana sembra partire a mille, ci sono tante consegne, impegni e incontri da fare, ma non lasciarti prendere dal panico e dalla fretta, anzi prova a ritagliare un momento di svago in cui riprogrammare il tuo stato d’animo. Ritrova un po’ di ispirazione e creatività in questa stagione del Toro dedicandoti a ciò che più ti appassiona: sarà più semplice anche affrontare le tue giornate se decidi di non prenderti troppo sul serio.

Nel weekend potresti sentirti un po’ frustrato riguardo le tue finanze, probabilmente perché ti sembra di non poterti permettere di riposare. Cerca di essere oggettivo.

ACQUARIO – Settimana scorsa si sono aperte nuove occasioni e possibilità, ora è il momento di organizzarti e stabilire un ordine di priorità: ad esempio, come puoi equilibrare i tuoi impegni coltivando allo stesso tempo la tua vita privata? I primi giorni di questa settimana ti senti rassicurato dal contesto in cui ti trovi, ma con l’ingresso del Sole in Toro da mercoledì sarà sempre più importante fare degli aggiustamenti in casa. Per avere delle basi solide ti serve un luogo che tramsetta calma, sicurezza e soprattutto in cui sentirti a tuo agio.

Proprio per questo il fine settimana potrebbe diventare un’arena di confronto – non tutte le responsabilità devono essere di nuovo sulle tue spalle.

PESCI – Con Venere nel segno in armonia con Mercurio, nei primi giorni di questa settimana sei il re della persuasione. Sai mettere in risalto il lato positivo di una situazione e sei molto di compagnia, approfitta di queste giornate più leggere per risollevarti il morale e uscire da quello stato di confusione che ha caratterizzato settimana scorsa. Il Sole entra in Toro nella giornata di mercoledì aprendo una fase in cui dovrai imparare a gestire impegni e informazioni: impara a prendere appunti, tieni traccia di quello che impari – i promemoria saranno i tuoi migliori amici.

Potresti anche approfittarne per scrivere, comunicare e interagire per conoscere di più sul mondo, ma questo weekend sei ancora un po’ restio a uscire dal tuo guscio, preferendo forse un paio di giorni da solo in cui perderti nel tuo mondo.

