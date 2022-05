Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 maggio: sarà una settimana strepitosa. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – Cari Ariete, quattro stelle per voi. Ci sono ottime notizie per gli innamorati secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: Giove e Venere sono dalla vostra parte e questo è il momento ideale per ribellarsi ai vincoli e alle relazioni ossessive. Chi sta vivendo una narrazione contraddittoria potrà esprimere i propri pensieri senza mezzi termini e poi voltare pagina, lasciando andare le emozioni pure. Sul lavoro, preparatevi al futuro perché presto potrebbero accadere cose meravigliose. Dopo un inizio difficile, finalmente ci saranno piacevoli sorprese.

TORO – Cari Toro, quattro stelle per voi. In base all’oroscopo della settimana prossima avrete entusiasmo da vendere, ma, allo stesso tempi, darete molto in amore ricevendo indietro poco o nulla. Ora potete finalmente cambiare prospettiva in amore, perché siete una persona generosa. Mantenete la calma, e fate le cose che vi interessano con attenzione, almeno fino a giovedì 26 maggio 2022. Le vostre prestazioni dell’ultimo periodo sono state ridimensionate e ora siete alla ricerca di un premio. Assicuratevi di parlare con qualcuno che si congratuli con voi!

GEMELLI – Cari Gemelli, cinque stelle per voi. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox vi avvisa che le vostre relazioni superficiali e ambigue in amore possono indicare che avete bisogno di guardarvi dentro e di fare un viaggio in voi stessi. E se questo maggio fosse un mese di recupero? Potrebbe essere importante per capire come cambiare le cose. Sul lavoro stanno nascendo novità: i progetti che nascono ora potrebbero essere importanti nei prossimi mesi estivi. Insomma, tutto sembra promettere bene!

CANCRO – Cari Cancro, tre stelle per voi. Siete ancora nei gradini più bassi della classifica settimanale di Paolo Fox, perché, soprattutto per quello che riguarda l’amore, dovete dimenticare il passato e andare avanti, ma siate prudenti, tutto vi sembrerà intricato e difficile. Dovete mantenere le distanze e allontanarvi dalle polemiche, ma ora dovete essere produttivi sul lavoro, perché l’economia sta migliorando. Tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà!

LEONE – Cari Leone, cinque stelle per voi. L’oroscopo promette bene, tanto da farvi guardare gli altri segni zodiacali dall’alto della classifica della prossima settimana di Paolo Fox. Si preannunciano grandi cose e amori che dureranno per tutta la vita. Ora dovete cercare il coraggio di andare avanti nel lavoro, soprattutto perché Giove è dalla vostra parte. Dovete fidarvi di più e confidarvi con gli amici. Se volete provare un’emozione o un brivido piacevole, cercateli.

VERGINE – Cari Vergine, tre stelle per voi. Questo mese le emozioni sono alte, ma l’oroscopo della settimana prossima ti suggerisce di fare attenzione visto che il processo di guarigione dalle delusioni d’amore sta per iniziare. Per prima cosa, dovete affrontare i vostri problemi: siete impulsivi ed estremamente diffidenti. Non è una buona combinazione. Dovreste essere più razionali nelle questioni economiche sul lavoro, dove Mercurio è opposto e il denaro va risparmiato.

BILANCIA – Cari Bilancia, quattro stelle per voi. Per questa settimana l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di mantenere la calma quando si parla di amore e riflettere prima di prendere decisioni importanti, perché chi nasce tondo non muore quadrato. Cercate di rilassarvi e di capire chi è davvero importante per voi. Dovete prendere una decisione e andare avanti, e questo richiederà inevitabilmente delle rinunce. Sul lavoro, cercate di trovare un accordo per evitare di creare problemi. Fate attenzione ai piccoli incidenti di percorso!



SCORPIONE – Cari Scorpione, quattro stelle per voi. L’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana vi ricorda che la vostra personalità positiva vi rende adatti a un’ampia varietà di situazioni. A questo punto, volete solo concentrarvi su ciò che vi piace davvero, senza obblighi o sforzi. State bene anche da soli o con una persona che non vi faccia impazzire. Al lavoro, cercate di avanzare richieste prima dell’autunno, che può sembrare così lontano! Fate valere le vostre ragioni!

SAGITTARIO – Cari Sagittario, cinque stelle per voi. Come ha previsto Paolo Fox nel suo oroscopo per la prossima settimana martedì 17 maggio e mercoledì 18 maggio 2022 sono due giornate in cui potrete incontrare nuove persone grazie a Venere e Giove che alimentano le passioni. Inoltre, dovreste avere dei vantaggi sul lavoro, perché inizierete a raccogliere le prime soddisfazioni. Tuttavia, se state studiando, non dovete preoccuparvi: tutto andrà bene perché la Luna è in Sagittario.

CAPRICORNO – Cari Capricorno, tre stelle per voi. Secondo le previsioni per la prossima settimana dell’oroscopo desiderate un po’ di tempo per voi stessi perché l’amore dell’ultimo periodo non vi ha soddisfatto per nulla. Avete qualche piccolo problema di cuore da gestire, ma siete in grado di gestire qualsiasi cosa. Non dovreste avere fretta o prendere decisioni azzardate sul lavoro. Dovreste invece cercare di conservare quello che avete, perché le opportunità non mancano.

ACQUARIO – Cari Acquario, cinque stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, grazie a Venere che sarà dalla vostra parte, troverete presto un partner comprensivo che accetta le vostre scelte, capace di accettare i vostri progetti e di capirvi. Un legame eccezionale, quasi contrario alle probabilità, potrebbe verificarsi presto. Sul lavoro, cercate di risolvere una controversia, di raggiungere un accordo. Giove è in transito nel vostro segno e favorirà le vostre scelte!

PESCI – Cari Pesci, quattro stelle per voi. Secondo l’oroscopo della settimana prossima di Paolo Fox martedì 17 maggio e mercoledì 18 maggio 2022 vivrete una svolta in amore, ma avrete anche qualche ripensamento. Mantenete la calma se siete single o lasciatevi andare se non lo siete, perché nel fine settimana incontrerete molte persone. Siete pronti a riprendere in mano la situazione sul lavoro, a prescindere da quello che potrebbe accadere. Se siete lavoratori autonomi, avrete presto molto successo e grandi soddisfazioni!

