Oroscopo di Paolo Fox del 2022: ecco che anno sarà secondo l’astrologo più famoso della tv

Ariete – Il 2022 sarà l’anno delle svolte, che si concretizzeranno da ottobre, quando Giove non sarà più in opposizione: è questa la previsione di Paolo Fox che, però, raccomanda all’Ariete di essere più intraprendente.

Toro – Inarrestabili: con Plutone, Nettuno e Giove come alleati, i Toro non si fermeranno neanche di fronte a qualche no. Secondo Paolo Fox, il periodo d’oro per l’amore sarà l’autunno: da tenere a mente, quindi.

Gemelli – Il 2021 ha lasciato i Gemelli particolarmente stanchi e spossati, ma il 2022 offre una fase di ripresa. Paolo Fox avverte i Gemelli che potranno essere inaspettatamente impulsivi, soprattutto in amore: potrebbero sposarsi all’improvviso, ad esempio.

Cancro – Il 2022 è l’anno dei cambiamenti epocali per il Cancro, voluti e creati, stando a quanto riportato da Paolo Fox, dall’ondata innovatrice di Nettuno. C’è bisogno, dunque, di armarsi di pazienza e di coraggio.

Leone – Il leone è tra i segni fortunati del 2022, complice Saturno favorevole per 6 mesi, insieme a Urano, Giove e Marte che daranno la giusta carica al segno di fuoco affinché realizzi un desiderio covato da tempo. Anche in ambito lavorativo, secondo Paolo Fox, si aprono belle opportunità.

Vergine – Il 2022 per i nati sotto il segno della Vergine sarà un anno di “riorganizzazione”, secondo Paolo Fox: l’ordine è il vostro forte, ma dovrete imparare a vivere alla giornata per i primi mesi dell’anno, dopodiché riprenderete quota.

Bilancia – È tempo di chiarimenti per i Bilancia: una volta messe le cose in chiaro al lavoro e in famiglia, secondo Paolo Fox, i nati nel segno riusciranno finalmente a trovare il giusto equilibrio. Giove invita a pensare al futuro con grande ottimismo.

Scorpione – Il 2022 per gli Scorpione è l’anno dell’amore, secondo Paolo Fox: chi si innamora quest’anno avrà una relazione felice e duratura, mentre chi vuole legalizzare un’unione non dovrebbe perdere altro tempo.

Sagittario – Beh, diciamo che non è semplice il mestiere di vivere quando due pianeti come Giove e Nettuno fanno di tutto per confondervi il cuore, per non concedervi mai un istante messo a fuoco. Ma vi basterà stare al gioco delle stelle in questo 2022.

Capricorno – Il 2022 sarà un anno per niente facile, caratterizzato da diversi sacrifici economici, ma la seconda parte dell’anno, secondo Paolo Fox, sarà molto piacevole sia in ambito lavorativo sia in ambito amoroso.

Acquario – Il 2022 è l’anno perfetto per le novità: amore, progetti e collaborazioni godono della presenza di Venere nel segno a partire dalla prossima primavera. Secondo Paolo Fox, è il momento di nuove passioni o di matrimoni.

Pesci – I pesci saranno influenzati dai benefici di Giove e Saturno dopo un paio di anni faticosi nella sfera personale e professionale. Una ritrovata gioia di vivere vi permetterà di approfondire rapporti interpersonali dopo mesi passati da soli. Il lavoro? Nell’ultima parte dell’anno avrete grandi soddisfazioni.

