Oroscopo di Paolo Fox del 25 e 26 dicembre: ecco le stelle di Natale e Santo Stefano

Ariete – State vivendo giornate molto positive sia nel campo sentimentale che lavorativo che culminerà in un ottimo fine settimana.

Toro – Sono giornate in cui finalmente avrete un riscontro positivo ai progetti e alle idee che avete lanciato sul lavoro con tanta passione. E’ il momento giusto per confermare una storia, oppure per chi ha avuto una crisi o una separazione, di farsi largo.

Gemelli – Cercate di recuperare dopo un giovedì negativo caratterizzato dalla stanchezza e nervosismo. Arriva il momento del riscatto, e bisogna prendere decisioni importanti, o dentro o fuori.

Cancro – Questo sarà un fine settimana in crescendo per voi del Leone. Sabato e domenica saranno giornate importanti per i viaggi e gli spostamenti ma adesso dovrete cercare di controllare soprattutto le finanze.

Leone – State crescendo molto a livello di emozioni e di sentimenti e questo trend positivo proseguirà anche in questo weekend. In questo senso, le giornate di sabato e domenica saranno davvero importanti.

Vergine – Calma e prudenza, non fate più del dovuto ed evitare di mettervi sul piedistallo. Attenzione non sarà un weekend tranquillo per l’amore ma Venere vi supporterà.

Bilancia – Finalmente sta arrivando il vostro momento, il destino sta per bussare alla vostra porta. E’ giunto il momento di chiudere delle situazioni importanti, non esitate. Se dovete rompere rapporti con persone non positive fatelo!

Scorpione – Recupero nel weekend, per coloro che si sono un pò isolati, è tempo di iniziare a frequentare nuove persone.

Sagittario – In questo periodo dovrete essere piu’ elastici, infatti il consiglio è quello di non impuntarvi troppo sulle piccole cose. Cercate di riportare la calma ed essere piu’ riflessivi nel rispondere.

Capricorno – Avete avuto qualche piccolo problema familiare durante le feste che vi hanno rovinato il Natale. Cercate di evitare le polemiche e rilassarvi un poco.

Acquario – Finalmente non avete piu’ Venere in opposizione, questo fatto vi garantirà una fase di recupero. La giornata migliore della settimana sarà quella di Domenica. Alcuni di voi stanno pensando di cambiare lavoro.

Pesci – La Luna sta per raggiungere il vostro segno e ciò è molto positivo. Il weekend sarà dedito alla riscoperta di un amore. Avete sopportate in silenzio, pur volendo reagire in modo forte in un ambiente di lavoro che non rispecchia i vostri bisogni.

