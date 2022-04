oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-maggio-2022-per-tutti-i-segni

Oroscopo Paolo Fox del mese di maggio. La primavera in genere porterà cambiamenti poiché i pianeti esterni iniziano i loro transiti retrogradi annuali più o meno nello stesso periodo ogni anno, ma c’è molto di più nel tuo oroscopo di maggio 2022. Ad esempio, dopo l’eclissi solare di aprile in Toro, il mese di fioritura di maggio inizia con il debutto di Venere (un attore chiave nei prossimi mesi, che alimenta il Nodo Nord in Toro) in Ariete il 2 maggio, il che aggiunge una scarica di adrenalina a tutto, da il nostro linguaggio d’amore al nostro stile di seduzione, soprattutto se si considera la passione rovente derivante dal fuoco cardinale dell’Ariete.

Avanti veloce fino al 10 maggio, quando Mercurio inizia il suo secondo retrogrado dell’anno attraverso il suo segno di governo, Gemelli. Detto questo, nonostante il solito contraccolpo che circonda questo evento astrologico, oserei dire che sentiremo gli effetti di Mercurio retrogrado in Gemelli più di altri. Dopotutto, Mercurio è il pianeta della comunicazione, dei trasporti, del funzionamento cognitivo e il suo segno di governo, Gemelli, è il simbolo degli stessi temi volubili. Quello stesso giorno, Giove (il pianeta dell’abbondanza, dell’espansione, della fortuna e della saggezza) farà il suo primo cameo ufficiale in Ariete, per la prima volta dal 2010… ma non mettetevi comodi. Questo è davvero solo un preludio di ciò che accadrà nel 2023. Ad esempio, Giove si posizionerà retrogrado a luglio e alla fine rientrerà in Pesci a ottobre. Quindi, anche dopo che sarà diretto a novembre, dovremo ancora aspettare fino al 20 dicembre affinché Giove inizi il suo viaggio attraverso questo vivace segno di fuoco. Godetevi questo celestiale teaser nel frattempo. Ci sarà un’eclissi lunare di luna piena in Scorpione il 16 maggio, che introdurrà potenti cambiamenti per ogni segno zodiacale, che probabilmente ruoteranno attorno a temi di controllo, tabù e ossessioni. Questa sarà la seconda serie dell’eclissi Toro-Scorpione e una storia che continuerà a svolgersi per tutto il 2022 e il 2023. Inoltre, dopo che il Sole è entrato in Gemelli il 20 maggio, Marte si unirà a Venere attraverso il suo segno di dominio, l’Ariete, il 20 maggio. Il 24 maggio, seguito dal passaggio di Venere in Toro il 28 maggio.

ARIETE – Maggio sarà un mese importante per te, e forse più positivo di quanto ti aspetti. Oltre allo sfolgorante debutto di Venere nel tuo segno, anche il fortunato Giove tornerà nel tuo segno per la prima volta in 13 anni. Non è uno, ma due pianeti benefici nel tuo segno, quindi esprimi un desiderio. La tua sfida, tuttavia, potrebbe derivare dall’eclissi lunare poiché probabilmente ti sfiderà a rinunciare a qualcosa a cui ti sei aggrappato troppo, ma è importante sapere che è tutto per il tuo massimo bene. Inoltre, questo ti aiuterà solo a creare più spazio per l’abbondanza che si dirige verso di te mentre parliamo.

TORO – La tua stagione solare sembra davvero speciale quest’anno, ed è tutto grazie al Nodo Nord nel tuo segno, insieme alle eclissi che scuotono il tuo asse astronomico. Detto questo, i temi della prima casa (identità, autonomia) e della settima casa (accordi, relazioni) saranno incredibilmente importanti durante questo periodo, poiché sei chiamato a dare priorità alla tua stabilità personale e ai tuoi sistemi di valori. Quali relazioni hai superato? Potresti sentire il bisogno di ritirarti e/o contemplare i prossimi passi una volta che Venere, il fortunato Giove e Marte debutteranno in Ariete. Tuttavia, la tua dea sovrana, Venere, tornerà a casa nel tuo segno prima della fine del mese, quindi non c’è bisogno di correre attraverso il periodo di ricerca dell’anima.

GEMELLI – Con la stagione del tuo compleanno dietro l’angolo, e sia il sole che il Nodo Nord nella tua dodicesima casa di riposo, è probabile che tu senta il bisogno di ritirarti, riflettere e ricaricare la tua energia. Questa sensazione probabilmente enfatizzerà una volta che il tuo sovrano planetario, Mercurio, starà retrogrado nel tuo segno, poiché sarai chiamato a rallentare e rivalutare le cose. Inoltre, se consideri l’eclissi lunare di questo mese in Scorpione (la tua sesta casa di benessere e routine), è probabile che sarai sfidato a lasciare una cattiva abitudine, o sarai testimone di un’impresa fondamentale per la tua carriera. Sia personalmente che professionalmente, sei comunque incoraggiato a lasciare qualcosa nel passato, specialmente con il Nodo Sud che occupa quest’area del tuo grafico.

CANCRO – Può sembrare un po’ rischioso, ma quando ti fermi a pensarci, sei stato tu a manifestare alla fine tutte le opportunità che ti vengono presentate. Detto questo, e durante le eclissi, Venere debutterà in Ariete all’inizio del mese e stupirà la tua decima casa di reputazione pubblica. Giove si unirà a Venere poco dopo, il che può essere molto vantaggioso per la tua vita professionale. Ma leggerei sicuramente i caratteri piccoli e considererei davvero le tue opzioni prima di impegnarti, poiché Mercurio staziona retrogrado lo stesso giorno. Spero che tu non stia evitando i riflettori, soprattutto perché l’eclissi lunare totale di maggio accenderà la tua quinta casa della fama, della passione e dell’espressione personale.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui > entra nel gruppo!

LEONE – Prendi il controllo. Il tuo sovrano celeste, il sole, splende attraverso la tua prestigiosa decima casa di carriera, notorietà e reputazione nel mondo, e insieme al Nodo Nord, che ci porta alla stagione dell’eclissi. Sei pronto a manifestare un’opportunità stabile e ben retribuita? Venere debutta in Ariete, seguito dal fortunato Giove, illuminando la tua nona casa di educazione, espansione e attività mondane, che alla fine potrebbero condurti su un percorso completamente diverso. Anche se, con Mercurio retrogrado, è importante per te discernere con le tue visioni future, la libertà individuale e il senso di appartenenza. La verità è che, considerando l’eclissi lunare di questo mese, alcuni di voi potrebbero persino decidere di trasferirsi per lavoro, o forse esplorare strade diverse per la propria sicurezza.

VERGINE – Con sia il Sole che il Nodo Nord in Toro (la tua nona casa di avventura, saggezza e apprendimento superiore in cerca di verità), il cosmo non solo ti sta spingendo a uscire dalla tua zona di comfort, ma anche a mantenere una mente aperta nel processi. In questa nota, l’eclissi lunare di questo mese in Scorpione scuoterà la tua terza casa di prospettiva e dintorni immediati, poiché sei incoraggiato (e forse sfidato) a rilasciare un vecchio modo di pensare. Questo potrebbe anche avere a che fare con una “mancanza di mentalità” o un’astuzia tossica che sta bloccando il tuo potenziale. Giusto in tempo perché il tuo sovrano celeste, Mercurio, si stabilisca retrogrado, puoi sfruttare questa energia che si muove lentamente riflettendo sulla tua mentalità e su come sta influenzando la tua realtà.

BILANCIA – Se è appeso a un filo, forse non doveva esserlo. Sia personalmente che professionalmente, questo mese stai apportando le modifiche necessarie quando si tratta di relazioni, investimenti e collaborazioni congiunte. Schiacciare? Singolo o già colpito, con il tuo delizioso sovrano planetario, Venere, che entra in Ariete e nella tua settima casa di relazioni uno contro uno, non solo sei scintillante di carisma, ma anche assertivo come sempre riguardo alle tue collaborazioni. Giove si unirà a Venere poco dopo, presentandoti un fortunato preludio di ciò che accadrà nel 2023. Per quanto riguarda l’eclissi lunare in Scorpione, questo momento del cerchio completo si svolgerà probabilmente nei prossimi sei mesi, ma ha tutto a che fare con il prendere il tuo potere indietro. Non venderti allo scoperto.

SCORPIONE – Lo senti arrivare, ma non sei mai stato così preparato. Dopo l’eclissi solare di aprile (attraverso il tuo settore relazionale impegnato), sei chiamato a coltivare e consolidare le partnership che sono veramente degne del tuo investimento. Inoltre, con Venere e il fortunato Giove che entrano in Ariete (la tua sesta casa di rituali quotidiani e due diligence) questo mese, è probabile che questo nuovo inizio abbia a che fare con la tua consapevolezza, i doveri quotidiani e la routine lavorativa. C’è stato un uguale ammontare di dare e avere nelle tue relazioni? Lascia perdere l’eclissi lunare totale di questo mese nel tuo segno per aiutarti a eliminare un’identità che non è più in linea con la vibrazione della tua anima. Tieni presente che con il tuo sovrano moderno, Plutone, ancora in Capricorno, questo potrebbe avere qualcosa a che fare con un sistema di credenze o una struttura obsoleti nella tua vita quotidiana.

Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui > entra nel gruppo!

SAGITTARIO – Sei pronto a vivere la tua vita migliore? Sembra irrealistico nel bel mezzo della stagione delle eclissi, ma se sei disposto a rinunciare a ciò che deve essere rilasciato durante l’eclissi lunare di maggio, stai già creando abbastanza spazio per il futuro che brami. Anche se, non gettiamo le cose sotto il tappeto, poiché questa stagione dell’eclissi richiederà un po’ di lavoro in ombra da parte tua, specialmente quando si tratta di temi di controllo, possesso e persino ossessione. (Non sei solo.) Su una nota più brillante, Venere entrerà nella tua quinta casa dell’amore, seguita dal tuo fortunato sovrano, Giove e Marte. Tieni presente che, con Mercurio che staziona retrogrado nel tuo settore relazionale, potresti incontrare un ex amante nel processo. Questo potrebbe essere un test, quindi verso l’alto e in avanti. Non guardare indietro.

CAPRICORNO – Deve venire dal cuore, altrimenti non è un dado. Questo è particolarmente significativo da considerare con la stagione delle eclissi che scuote la tua quinta casa (cioè amore, passione, piacere) e 11a casa (cioè associazioni, affari della comunità, senso di appartenenza al mondo). Anche se, a pensarci bene, il debutto di Venere in Ariete (la tua quarta casa dei sentimenti più intimi) non fa eccezione, poiché sei incline a spostare la tua attenzione su questioni personali, in particolare quando si tratta di casa, famiglia e basi emotive. E sebbene Giove e Marte si uniranno entro la fine di maggio, l’eclissi lunare totale di questo mese probabilmente farà luce sulle influenze esterne che non ti servono più. Forse è un gruppo di amici o un obiettivo futuro che avevi in ​​mente; il cosmo ti sta sfidando a riflettere sugli aspetti oscuri di quest’area della tua vita. Si tratta di mantenere il controllo o la paura del rifiuto?

ACQUARIO – Chiedi e riceverai, letteralmente. Dopo un’eclissi solare carica di emozioni, il mese inizia con Venere che fa il suo ingresso in Ariete (comunicazione, immediate vicinanze), dove alla fine seguiranno il fortunato Giove e l’infuocato Marte, ma c’è di più. Mercurio staziona retrogrado in Gemelli (la tua quinta casa di amore, passione, piacere), che ti offrirà l’opportunità di riflettere sui temi che circondano il tuo linguaggio amoroso, le riflessioni creative e il bambino interiore. Questo potrebbe ruotare attorno a un’impresa professionale o a un sogno per tutta la vita, dato che l’eclissi lunare totale di questo mese toccherà la tua decima casa di autorità, carriera e reputazione nel mondo. Che sia una paura e/o un desiderio di controllo, qualcosa è in procinto di essere purificato e trasformato per il tuo massimo bene.

PESCI – Essere esclusivi con la tua energia porta grandi ricompense, poiché stai assumendo la tua autostima e mostrando a te stesso la compassione e l’amore per te stesso che meriti. Detto questo, maggio inizierà con il debutto di Venere in Ariete (la tua seconda casa di comodità, denaro, autostima) seguito dal fortunato Giove e Marte verso la fine del mese. Tuttavia, nel bel mezzo della ripresa del tuo potere, l’eclissi lunare totale di maggio atterrerà in Scorpione e sovralimenterà la tua nona casa di avventura, istruzione, istruzione superiore e territorio sconosciuto. Questo, a sua volta, potrebbe mettere sotto i riflettori qualsiasi cosa, da un sistema di credenze obsoleto alla paura di avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort. Altri di voi potrebbero pensare di tornare a scuola per uno studio particolare e temere il peggio… ma non per molto. Stai affrontando le tue paure in prima persona e sei all’altezza dell’occasione.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox del mese di maggio 2022 per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.