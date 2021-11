Oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 novembre) per tutti i segni

ARIETE – Tre stelle per l’Ariete. In amore è arrivato il momento di rivedere qualcosa, ma non devi tornare sul passato, soprattutto se è stato doloroso. Quelle del weekend saranno giornate particolari, meglio non dare spazio alle polemiche. Anzi, che ne dici di lasciarti andare alle passioni ricambiate? Sul lavoro, le cose che hai iniziato a settembre non sono andate in porti, ma non ti puoi fermare ora. Cerca di affrontare nuovi percorsi, tra pochi mesi Giove sarà con te e ti aiuterà a guardare con ottimismo al futuro!

TORO – Tre stelle per il Toro. Venere da venerdì inizierà un transito interessante e in amore la fase sarà di recupero, ma bisogna fare chiarezza nel cuore. Da settembre sei un po’ diffidente, svogliato, forse sei rimasto deluso. Ora se frequenti qualcuno meglio parlare chiaramente, anche perché da venerdì Mercurio sarà in opposizione. Sul lavoro, alcuni progetti sono cambiati o sono stati interrotti: non arrabbiarti, ma occhio alle finanze. Non fare troppo, soprattutto nella seconda parte della settimana, e cerca di risolvere un piccolo problemino legale!

GEMELLI – Quattro stelle per i Gemelli. Venere è in opposizione ancora per qualche giorno: i cuori solitari ora possono ricominciare, partendo anche dal passato. Occhio, però, perché presto arriverà l’ora del riscatto e nella seconda parte del mese di novembre le occasioni non mancheranno: favoriti gli incontri e ritroverai la serenità. Sul lavoro, i soldi rappresentano un problema, ma ora stai rialzando la testa e presto riceverai belle novità. Hai tanti nuovi e soddisfacenti progetti da far decollare, forza!

CANCRO – Cinque stelle per il segno del Cancro. Venere da venerdì sarà in opposizione e sarebbe meglio chiarire in amore: le coppie che sono in crisi devono capire, ora si trovano a un bivio. In ogni caso, nonostante le scelte da prendere, il cielo promette bene e addirittura le giornate di giovedì e venerdì possono riaccendere il tuo cuore. Sul lavoro, ora è arrivato il momento di rimettersi in gioco: giovedì potresti anche ricevere una bella notizia. Devi agire perché entro la fine di questo 2021 arriveranno delle soluzioni, dai tempo al tempo!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Tre stelle per il Leone. Buone notizie per l’amore perché le relazioni che nascono ora, quelle part time, sono molto belle. In realtà, tu hai forse troppe cose da fare, sei oberato dal lavoro e non hai spazio per i sentimenti, potresti anche innamorarti, ma è sempre bene riflettere prima. Sul lavoro, chi ha chiesto un trasferimento e non è riuscito ad ottenerlo è un po’ triste e insoddisfatto, ma bisogna essere forti. E soprattutto entusiasti perché arriveranno delle proposte da cogliere, ma a volte devi fare tu il primo passo. Non tirarti indietro!

VERGINE – Quattro stelle per il segno della Vergine. Venere da venerdì sarà dalla tua parte: devi solo lasciarti andare all’amore, anche a qualche piccola tentazione. Bisogna recuperare il tempo perso, ma occhio perché con i nati sotto i segni dei Gemelli e dei Pesci potrebbe esserci troppa aggressività. Sul lavoro, una conferma sta per arrivare, ma potresti anche avanzare delle richieste tra giovedì e venerdì. Le novità non mancano e le soluzioni legate alla casa e ai problemi stanno per arrivare!

BILANCIA – Quattro stelle per il segno della Bilancia. C’è un po’ di agitazione in amore, parti sfiduciato e svogliato. Vuoi lasciarti andare sì, ma solo in parte: la settimana è complessa anche per fare nuovi incontri, ma non temere perché tutto si sistemerà. Sul lavoro, Giove e Saturno sono in aspetto interessante, ma il settore delle finanze resta incerto: hai troppe spese, troppi soldi da tirare fuori. Fai attenzione!

SCORPIONE – Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Importante congiunzione di pianeti nella giornata di giovedì con Sole, Luna e Marte che ti aiuteranno a lasciarti andare all’amore. Potresti anche fare un incontro piacevole, ma giovedì sera sarà ancora più interessante. Così come il weekend che promette grandi cose, belle soddisfazioni personali. Sul lavoro, un contratto e un accordo sono da rivedere, ma a metà settimana arriverà una bella notizia, chissà!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore bisogna vivere emozioni sincere anche perché Venere ancora per qualche giorno sarà dalla tua parte. Non sottovalutare un incontro domenica, le giornate sono fondamentali, ma bisogna fare delle scelte che a volte cambiano la vita. Lasciati andare, forza! Sul lavoro, fare sempre le stesse cose ti annoia, stai pensando di dare una svolta e questa è la settimana giusta per avanzare proposte. Potrebbe arrivare qualcosa di bello, ma nel weekend meglio riflettere!

CAPRICORNO – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere da venerdì sarà dalla tua parte: è arrivato il momento di vivere e lasciarsi andare a belle emozioni in amore, ma non devi chiuderti a riccio e isolarti. Sei molto curioso e l’autunno sarà memorabile per qualcuno, chissà! Sul lavoro, bella gratifica in arrivo: giovedì, chi ha un’attività in proprio potrà ricevere una bella notizia. Tra novembre e dicembre arriveranno cambiamenti, sempre in chiave positiva! Meglio di così!

ACQUARIO – Tre stelle per l’Acquario. Giove è dalla tua parte, ma a te piacciono le storie poco morbose, libere e senza vincoli. Se ti piace qualcuno non sai fare il primo passo, aspetti sempre, ma se c’è qualcuno che sta giocando al tira e molla sicuramente lascerai stare tutto intorno alla giornata di venerdì. Sul lavoro, le stelle non sono promettenti, c’è della confusione. Cerca di non agitarti, soprattutto nella seconda parte della settimana e occhio alle spese!

PESCI – Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore punta sulla giornata di giovedì e venerdì, lasciati andare: sei sensibile quello sì, ma non farti castelli in aria. Tutto presto volgerà a tuo favore, Venere da venerdì sarà nuovamente attiva e a novembre saranno possibili nuovi e piacevoli incontri. Sul lavoro, a metà settimana arriverà una bella conferma: cerca di recuperare le forze e le energie, ma occhio alle spese per la casa e per i progetti che decolleranno a breve!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 1 al 7 novembre) per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.