oroscopo-di-paolo-fox-della-settimana-dal-4-al-10-aprile:-amore-al-top

ARIETE – Compleanno sereno per tutti gli Ariete che spengono le candeline questa settimana con la consueta vivacità e una profonda sicurezza in sé stessi. A farvi buon gioco tre giorni di Luna in Gemelli tra martedì e giovedì avrete una vita sociale intensa e appagante, ritrovandovi sempre al centro della scena con una dialettica vivace e piacevolmente ironica da veri istrioni. Tanti amici attorno a voi idealisti e battaglieri, selezionati sulla vostra stessa lunghezza d’onda così come piace a Marte e a Saturno. Peccato che abbiate perso l’appoggio di Venere ma ora, scivolata in dodicesima Casa abbracciata a Giove, continua a proteggervi in sordina. L’entusiasmo e il buon umore però cedono spazio all’abitudine e a quel filo di possessività che non avreste mai sospettato nel vostro carattere così conquistatore. Bollenti domenica e finalmente di nuovo appassionati grazie alla Bianca Signora in Leone, segno di Fuoco in trigono al vostro. Divertimento garantito sia al cinema, sia in sala da ballo, se avete messo gli occhi su qualcuno, magari già impegnato, dovrete insistere ma alla fine risponderà.

TORO – Iniziate la settimana con la Luna nel segno elettrizzata da Urano e buon’amica di Plutone, Giove e Nettuno. Dunque via libera all’amicizia, resa ancora più tenera già martedì dal passaggio di Venere in Pesci, segno acquatico, dolce e romantico in sestile al vostro. Non così esaltante il lavoro finalizzato al mero guadagno e per di più penalizzato da un capo supponente e pieno di pretese, così raccontano Marte e Saturno allo zenit pesantissimi in quadratura al vostro segno. Per ritrovare una parentesi di serenità dovrete attendere venerdì con la Bianca Signora di nuovo romantica e miciona in Cancro. Non durerà a lungo però perché domenica, passata in Leone, tornerà a farvi vedere i sorci verdi magari con una spiacevole discussione a casa della suocera. Vergogna, proprio la domenica delle palme col loro intrinseco significato di pace e fratellanza… proprio vocaboli che di questi tempi sembrano finiti nel pattume, soppiantati dall’aggressività e dallo strapotere indigesti per tutti, doppiamente per voi che da quando ospitate il pianeta del cielo stellato agognate alla libertà e non sopportate ordini dall’alto.

GEMELLI – Che bellezza: tre intere giornate, tra martedì e giovedì, con la Luna frizzante nel vostro segno, buon’amica di Marte e di Saturno, dunque l’azione e la saggezza. Peccato che già martedì vi perdiate il terzo elemento del triangolo, la bella Venere passata in Pesci allo zenit insieme a Giove e Nettuno, dove si fa romantica e miciona, ma anche piuttosto inaffidabile… proprio come voi! Fantasie senza costrutto anche venerdì e sabato con la Bianca Signora golosa e spendacciona: dedicherete ore e ore allo shopping, alla spesa al supermercato e soprattutto ai fornelli. Un bell’acquisto e un buon piatto hanno sempre un effetto consolatorio ma la vostra intelligenza e la vostra mente assetata di informazioni e novità chiede di più: una bella gita magari in un antico borgo o in una città d’arte, da organizzare per domenica sotto il raggio sostenitore della Luna tornata nel frattempo amica passando in Leone. Vita sociale dinamica e divertente, conoscerete facce nuove argomentando su questioni esistenziali che non possono passare inosservate.

CANCRO – Buon inizio di settimana con la Luna rassicurante e in sestile, peccato che il gioco duri poco. Già martedì scivolerà nella vostra dodicesima Casa, dove rimarrà a fare le uova per tre giorni, almeno fossero quelle di Pasqua fatte di goloso cioccolato con sorpresa! Invece si trattiene semplicemente a pensare e parlando a vanvera, sollecitandovi ad agire, proprio voi sognatori che per l’azione non siete affatto tagliati. Ma con il Sole e Mercurio brillanti allo zenit alzarvi dalla poltrona per darvi da fare vi tocca. Impossibile glissare: Plutone dall’altro lato dello zodiaco vi osserva con cipiglio. In compenso mentre muovete le mani potete giocare con la fantasia, alimentata non solo dall’immaginifico Nettuno, ma anche da Giove e da Venere che martedì ha raggiunto gli altri due nel segno acquatico dei Pesci in trigono al vostro. Le sorprese non sono ancora finite: tra venerdì e sabato la Bianca Signora transiterà nel vostro segno, rendendo l’atmosfera ancora più romantica e dolce, un bagno in una baia già tiepida e illuminata dal Sole in compagnia del partner o di qualcuno che sognate lo diventi al più presto possibile… Spendaccioni domenica sobillati dalla Luna in seconda Casa che qualsiasi cosa decidiate di fare, da un pranzo rustico chic a una gita in un antico borgo, vi farà spendere un occhio della testa. Ma ne varrà la pena, con il mondo così in subbuglio… “Carpe diem” dice il filosofo!

LEONE – Lunedì di Luna storta e in senso letterale visto che vi transita allo zenit in quadratura ai vostri dirimpettai Saturno inflessibile, Marte bellicoso e ancora un giorno anche Venere trasgressiva all’opposizione. Poi martedì inversione di tendenza: la dea dell’amore cambia di segno raggiungendo Giove e Nettuno nel settore preposto alle finanze, in un estenuante sequenza di alti e bassi che non vi lascerà tranquilli. Ma un colpo di fortuna potrebbe arrivare proprio da lì, magari sotto forma di una piccola vincita al gioco: provateci almeno! In ogni caso per tre giorni godrete il favore della Luna in Gemelli, che tra martedì e giovedì vi solletica piacevolmente con un sestile, organizzando rimpatriate tra amici e viaggi di lavoro con piacevolissimi risvolti. Confermano il Sole e Mercurio in Ariete, segno di Fuoco volitivo e grintoso in trigono al vostro. Stanchezza venerdì, plausibile dopo una settimana così intensa. Peccato che ve la trascinerete dietro anche sabato, giornata insipida e inconcludente… Ma domenica finalmente la rivincita con l’approdo della Bianca Signora nel vostro segno, smaniosa di viaggiare, divertirsi e divertire, con una giornata così densa di impegni e di emozioni che nell’arco di sole ventiquattr’ore stiperete incontri e iniziative sufficienti per un’intera settimana.

VERGINE – Iniziate la settimana a passo deciso, ringalluzziti dalla Bianca Signora con Urano in Toro, segno di Terra in trigono al vostro, così come in trigono è Plutone ermetico e magnetico, sempre rassicurante! E ne avrete bisogno, perché da martedì i movimenti celesti prenderanno a remarvi contro, a cominciare dalla Luna in transito per tre intere giornate in Gemelli, allo zenit in quadratura. In più la bella Venere andrà a raggiungere Giove e Nettuno in Pesci, segno romantico e fantasioso, contrapposto al vostro. Insomma non vi capite, l’eccesso di sentimentalismo vi infastidisce facendovi sentire inadeguati. Simpatici venerdì e sabato con la Bianca Signora tornata miciona in sestile, poi di nuovo malumori causati dal suo passaggio in Leone in dodicesima Casa dove rimane immota e sdegnosa abbandonandovi a tristi pensieri e angosciosi quesiti circa le future sorti del mondo.

BILANCIA – Insondabili lunedì con la Luna nervosa e inquieta in ottava Casa, quella che vi parla di soldi, di investimenti, ma soprattutto delle vostre inquietudini ben dissimulate dietro una facciata sorridente perché i fatti vostri non vi va di metterli in piazza e le contraddizioni preferite giostrarvele da soli. Sereni invece tra martedì e giovedì grazie al passaggio lunare in Gemelli, segno d’Aria in trigono al vostro e agli amici Marte passionale e Saturno saggio. Peccato che proprio martedì la bella Venere, frizzante amica del vostro segno lo abbandoni per scivolare in Pesci insieme a Giove e Nettuno, dove tuttavia continuerà a farvi buon gioco. Come? Rasserenando l’ambiente di lavoro e armonizzando i rapporti con i colleghi, in più vi regalerà ispirazioni preziose insegnandovi, se ancora non lo fate abbastanza, ad apprezzare la bellezza dell’arte e della natura in tutte le sue espressioni. Belli e sani anche voi, protetti dalle stelle contro tutti i malanni, incluso il virus che ancora circola, fortunatamente a distanza di sicurezza da voi. Lievi malumori tra venerdì e sabato, specie se a casa vi piomba la suocera o se, volenti o nolenti, vi dovete subissare l’arrivo di parenti o un pranzone in famiglia. Finalmente però arriva la domenica, vivacizzata da una dinamica Bianca Signora in Leona che vi porta a spasso con gli amici, a caccia di bellezze artistiche e di piacevoli chiacchierate. Bello scambiare opinioni con persone intelligenti sulla stessa lunghezza d’onda, evitando accuratamente di menzionare il giovedì quando, con Plutone nel segno, si torna alla triste realtà e alla faticosa routine della vita quotidiana.

SCORPIONE – Lunedì isterico e con ragione, non è bello iniziare la settimana con una Luna battagliera e isterica a braccetto con Urano all’opposizione e per giunta anche con Saturno, Marte e Venere, lei per l’ultimo giorno in Acquario in quadratura. Ininfluenti le giornate successive, tra martedì e giovedì nulla accadrà di interessante, almeno sotto al profilo del passaggio lunare nel settore relativo alle finanze, sempre più volatili… Assai gratificante invece per voi il passaggio della dea dell’amore dall’Acquario, dove si è mostrata a lungo ostile, in Pesci, dove si fa più romantica e miciona raggiungendo Giove generoso e Nettuno fantasioso tutti quanti in segno d’Acqua in trigono al vostro. Una combina perfetta per innamorarsi o rinnovare un rapporto, godersi la musica, l’arte, la natura, insomma rinverdire insieme alla primavera che avanza danzando sempre più sicura di sé. Momenti dolci tra venerdì e sabato con la Bianca Signora sentimentale in Cancro, perfetta per una scappata al lago o al mare oppure un trattamento estetico alle terme, dopotutto l’Acqua è il vostro elemento e ne traete sempre beneficio. Purtroppo non si potrà dire lo stesso di domenica col passaggio lunare in Leone, segno ambizioso e pretenzioso allo zenit in quadratura: qualcuno vi imporrà qualcosa che vi rifiuterete di fare, tirandovi addosso critiche a non finire. Tensioni anche in famiglia soprattutto con i suoceri, ma questa non è una novità, piuttosto ordinaria amministrazione!

SAGITTARIO – Ininfluente l’inizio settimana con la Luna stacanovista in sesta Casa che vi farà sgobbare rendendovi nervosissimi. Occhio perciò anche alla forma fisica, specie se siete alle prese con test clinici che vi mandano in fibrillazione. Non andrà meglio tra martedì e giovedì con la Bianca Signora all’opposizione furbetta nelle storie di cuore, affarista sul piano lavorativo. Saranno in molti a tentare di mettervi nel sacco approfittandosi del vostro buon cuore ai limiti dell’ingenuità. Malmostosa anche Venere che proprio martedì sceglie di cambiare alloggio scivolando in Pesci attesa da Nettuno caotico e dal vostro astro guida Giove, esagerato, e a questo punto potete aspettarvi di tutto: da un’indigestione, a un aumento di peso, fino a imbarazzanti segreti di cuore che avreste preferito non scoperchiare. Anche in famiglia e nel quartiere si parlerà non sempre in termini lusinghieri della vostra vita e delle vostre scelte, insomma contrarietà a tutto campo. Meno male che avete una tempra forte, garantita dai sestili di Marte coraggioso e Saturno intellettuale. L’idealismo continuerà a sostenere le vostre mosse, anche se continuerà a tirarvi addosso critiche e rampogne da parte dei benpensanti. La riscossa solo domenica quando la Luna, dopo un soggiorno neutrale in Cancro, passerà in Leone, segno di Fuoco in trigono al vostro e ben sostenuto dal Sole e da Mercurio che vi parleranno d’amore, di figli e di svaghi, portandovi a gareggiare sui campi sportivi o a divertirvi con gli amici in piacevoli e allegre scampagnate. L’essenziale è muoversi, comunicare, trasmettere amore, fiducia e ottimismo agli altri. Il mondo ha bisogno di pace, giustizia e sorrisi: di guai ne ha visti fin troppi, ora, come voi, vuole solo serenità.

CAPRICORNO – Facile e piacevole inizio di settimana, tutto improntato sui sentimenti e gli svaghi. Così piace alla Luna in trigono a voi e all’inquilino Plutone, concreta e rassicurante in Toro, piacevolmente movimentata dalla presenza di Urano trasgressivo. Fate bene a svagarvi magari prolungando il weekend, perché i prossimi tre giorni col passaggio lunare in sesta Casa sarà il lavoro l’unico pensiero e movente delle vostre giornate, realizzative ma alquanto faticose. Di buono c’è che già martedì la bella Venere, promettente sul fronte del cuore, lascerà l’Acquario dove Marte la irrita e Saturno la raggela per scivolare opportunamente in Pesci, dove incontrando Giove e Nettuno si fa più romantica, tenera e disponibile all’amore: era ora! Se pensate di dichiarare un sentimento o avete voglia di riprendere un discorso interrotto è arrivato il momento di farlo. Evitate però venerdì e sabato quando la Bianca Signora, posizionandosi all’opposizione vi creerà qualche intimo conflitto o riuscirà a mandarvi in confusione con pensieri e decisioni conflittuali. Spese necessarie causate da un guasto domenicale, magari non le effettuerete subito ma realizzerete di non poter aspettare a lungo: prima riparerete il danno e meglio sarà per tutti. Discussioni in famiglia portate avanti con veemenza ma senza arrivare al dunque perché il Sole e Mercurio battaglieri e impulsivi in Ariete vi remano contro impedendovi di arrivare a concludere il discorso in moto utile e proficuo per tutti.

ACQUARIO – La settimana inizia col piede sbagliato e termina anche di Luna storta. La causa è sempre la Bianca Signora: lunedì in Toro abbracciata al vostro astro guida Urano, entrambi conflittuali rispetto ai vostri inquilini l’algido Saturno, Marte battagliero e Venere simpatica, anche se molto trasgressiva, per l’ultimo giorno vostra ospite. Già martedì scivolerà in Pesci portando l’attenzione sugli acquisti: incuranti dell’economia che va a rotoli spenderete come nababbi, soprattutto in indumenti, alimenti, suppellettili griffate per la casa. Proprio voi che alla tana avete sempre fatto poco caso, preferendo le strade del mondo dove imparare, conoscere facce nuove. Meno male che in vostro soccorso arriverà la Bianca Signora frizzante, disinvolta ed estremamente comunicativa per tre intere giornate. Tra martedì e giovedì infatti transiterà in Gemelli, segno d’Aria buon amico del vostro, curioso, intellettuale e comunicativo quanto voi. Creativa e romantica ma molto affaticata la tratta finale della settimana con la Luna pigra in Cancro ricettiva in fatto di intuizioni e ispirazioni creative, ma quando si tratta di passare dal sogno all’azione ahi che dolore! Non facilissima neppure la domenica con la Bianca Signora caliente e appassionata nel segno dirimpetto al vostro, il Leone, rabbonita però dai buoni aspetti del Sole e di Mercurio, segno che in escursione o in giro con amici le tensioni di coppia miracolosamente si placano e il vostro umore, anche se non è dei migliori, torna almeno passabile. Un grazie dunque alla potenza del viaggio e dell’amicizia, i vostri assi nella manica da sfoderare sempre ogni volta che ne avete bisogno, proprio come l’acciarino magico della nota fiaba.

PESCI – Buon inizio di settimana con la Bianca Signora comunicativa in sestile, magari non sarete subito pronti a lanciarvi a ritmo veloce nelle vostre incombenze ma vi occorre del tempo per pianificare e organizzarvi le giornate. Il meglio potrete coglierlo da martedì col tuffo di Venere nelle acque del vostro segno già abitato da Giove altruista e generoso e da Nettuno intuitivo e immaginifico. Peccato che a remarvi contro entri in scena la Luna in Gemelli per tre giorni in quadratura al vostro segno. Ma finalmente tra venerdì e sabato nuoterà nelle acque pacifiche del Cancro, così avrete modo di apprezzare tutta l’eleganza, la bellezza, la fantasia e la pace che vi discende nel cuore. A favore degli altri, soprattutto dei profughi e di chiunque abbia bisogno di una mano, spenderete parecchio, incoraggiati dal Sole e da Mercurio in seconda Casa. Ma quando si agisce generosamente le stelle ripagano con qualcos’altro, magari meno materiale ma ugualmente gradito, un nuovo amore per esempio, oppure un lavoro più interessante e ben remunerato. Le premesse potrebbero manifestarsi già domenica grazie a un incontro del tutto casuale con una persona che nel futuro farà buon gioco. Dolcissimo il quattro zampe in gita con voi, se poi si tratta di un randagino in cerca di padrone davanti al vostro cuore soccorrevole saprà di essere arrivato finalmente a casa! Bellezza e salute perfette, godete della protezione degli astri e con le due magnifiche stellone della fortuna, Venere e Giove, nel segno non potete che attendervi meraviglie in fatto d’amore, lavoro e benessere. Ecco perché siete così ricchi anche se spendete parecchio: la vostra ricchezza è tutta nel cuore. Pensieri di pace e di amore universale suggeriti dalla domenica delle palme e degli ulivi, piante griffate da Giove e dal Sole, vale a dire vittoria della luce sul buio, della pace sulla guerra… Incrociate le dita augurandovi che la regola funzioni non solo a casa vostra, ma anche nell’Europa dell’est!

