Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 29 novembre al 5 dicembre per tutti i segni

ARIETE – Ariete, questo cielo che si infuoca con il Sole e Mercurio in Sagittario non può che riscaldarti e regalarti nuova forza. Ne servirà, soprattutto in questo periodo sarete impegnati sul fronte famigliare, ma siete sostenuti da ottime stelle e finalmente le cose inizieranno a girare come voi volevate già da tempo. Era ora!

TORO – Cari Toro, qui la situazione va di bene in meglio! L’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre vi vede sempre più felici e innamorati, o sempre più conquistatori seriali di cuori (dovete solo deciderlo voi). Ma questa settimana potrebbero arrivare anche dei cambiamenti piuttosto improvvisi nel campo del lavoro. Tenetevi pronti anche ad adattarvi, se necessario. Non è la fine del mondo!

GEMELLI – Cari Gemelli, che dire? La stanchezza si fa sentire e iniziate a soffrire di uno stress che avete cumulato nei mesi passati quando siete stati davvero protagonisti su molti fronti. Ora però le stelle vi consigliano di rallentare. Ne avete la necessità, dovete recuperare forma fisica e lucidità mentale. Non deprimetevi, è vero che non vi piace rinunciare a una vita piena di impegni, ma a breve la vostra agenda tornerà ad essere fittissima, proprio come amate voi, per ora fermatevi il tempo che serve ai box: un pieno di benzina e via di nuovo!

CANCRO – Cari Cancro, se c’è una cosa che odiate è essere alle prese con discussioni e liti casalinghe con il vostro partner o i vostri famigliari. Ebbene, ogni tanto una discussione è salutare, senza discussioni non può esserci chiarimento. Evitate di mettere il muso se c’è qualcosa che non vi sta bene, affrontate invece la cosa parlando e chiarendo il vostro punto di vista. La serenità domestica a cui tanto tenete, ne gioverà e anche il vostro benessere.

LEONE – Evviva Leone, l’oroscopo della prossima settimana, vi vede tornato in pista per vincere. Avete finalmente a disposizione grandi energie per i vostri grandi progetti. Non abbiate paura di osare, perchè le stelle vi vogliono di nuovo protagonisti, sopratutto sul fronte lavorativo. Ottimi affari se siete in trattative per un acquisto importante.

VERGINE – Cari Vergine, l’oroscopo della settimana dal 28 novembre al 5 dicembre vi vede sempre più immersi in questa nuvola rosa che ha creato per voi Venere. Non c’è dubbio: è un momento ottimo per l’amore, il rapporto di coppia, gli affetti in genere. Se siete soli ci sono grandi possibilità di incontri che diventeranno poi importanti. Se siete in coppia da tempo è il momento di fare progetti: convivenza, matrimonio, figli.

BILANCIA – Cara Bilancia con questa parlantina riusciresti a vendere ghiaccio agli eschimesi, e forse è arrivato il momento di tuffarsi in un impresa che sia altrettanto ardua e stramba. Le stelle in questo momento ti vogliono vedere reagire. La tua vita privata è costellata di discussioni in coppia e in famiglia, ma sul lavoro potresti raccogliere grandi soddisfazioni in questo periodo. A patto di diventare più intraprendente, proporsi, prendere l’iniziativa.

SCORPIONE – Cari Scorpione, secondo l’oroscopo della settimana prossima, la parola chiave per voi nei giorni che stanno arrivando dovrebbe essere ‘consolidamento’. Molte cose nella vostra vita sono state avviate negli ultimi mesi, ora hanno bisogno di rafforzare le loro basi con uno sforzo in più. Un nuovo lavoro, un nuovo rapporto, una nuova casa, quale che sia la ‘novità’ della vostra vita, in questa fase deve diventarne un punto fermo, nel segno di una stabilità che vi renderà più forti.

SAGITTARIO – Cari Sagittario, ci siamo! E’ finalmente arrivato il momento dell’anno in cui siete protagonisti assoluti dell’attenzione delle stelle. La stagione del vostro compleanno vi porterà molti doni. Si comincia con soldi, lavoro, affari, aumento della disponibilità finanziaria. Ed è solo l’inizio.

CAPRICORNO – Cari Capricorno, l’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre vi vede insolitamente distratti nelle questioni pratiche. E’ vero, Venere vi vuole concentrati sulle questioni di cuore, ma non è solo questo. Siamo sicuri che dietro questa distrazione non ci sia una perdita di interesse e motivazione? forse è venuto il momento di ripensare i vostri obiettivi e le vostre priorità.

ACQUARIO – Una settimana, la prossima, che per voi riparte a razzo cari Acquario. Ci sono molte cose ancora da risolvere che vi trascinate da tempo, ma quello che cambierà in questi giorni è la vostra prospetttiva e la vostra volontà di affrontarle. Finalmente tornate a guardare con fiducia avanti, molto avanti, dove sapete vedere solo voi.

PESCI – Cari Pesci l’oroscopo della prossima settimana vi avvisa che, soprattutto tra lunedì e giovedì le vostre giornate potrebbero essere piuttosto faticose. Bene, quindi, pesci avvisati, mezzi salvati. In compenso vi aspetta un weekend da urlo, quindi portate pazienza e affrontate le tante incombenze che poi sarete ricompensati!

