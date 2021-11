oroscopo-di-paolo-fox-della-settimana:-la-super-classifica-dall’8-al-14-novembre-per-tutti-i-segni

Oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’ 8 al 14 novembre) per tutti i segni

ARIETE – Quattro stelle. Valutate bene i sentimenti, c’è troppa tensione e qualcuno potrebbe sembrarvi freddo e distante. Nelle ultime settimane ci sono stati incontri poco soddisfacenti. Se fino ad adesso un legame non ha preso il volo, meglio chiuderlo. Con Venere in opposizione qualche rapporto potrebbe incrinarsi, soprattutto nelle relazioni dove si discute spesso per i soldi o per i figli. Dovete trovare nuovi punti di riferimento. Sul fronte professionale dovete dare dare il massimo di voi stessi. anche se le soddisfazioni arriveranno a fine anno. In questi giorni potreste fare un buon investimento per il futuro.

TORO – Tre stelle. Vi aspetta una settimana davvero importante. Venere è stata attiva per tutto il mese di ottobre, sicuramente alcuni nativi del Toro si sono innamorati. Chi pensa che l’amore sia un’avventura inutile, si sbaglia di grosso. È una situazione astrologica positiva per chi cerca l’amore. Qualcuno potrebbe festeggiare un evento, fate attenzione alle persone Scorpione e Acquario. Le coppie instabili rischiano di chiudere la relazione. Entro metà dicembre dovete concludere ogni trattativa lavorativa. Se dovete fare qualche cambiamento, fatevi aiutare da qualche amico fidato. Attenzione alle spese di troppo.

GEMELLI – Cinque stelle. Il nuovo transito di Venere regala una bella energia. In questa settimana siete estremamente pronti all’amore, prudenza solo nei rapporti che in passato si sono bloccati. Tenete a bada le emozioni negative, potreste andare un po’ su oltre le righe. Si prospetta una settimana rivoluzionaria, molti devono decidere cosa fare in vista del futuro. Nonostante la crisi, se avete un’attività di artigianato riuscirete a riemergere. Il 2021 sarà l’anno delle grandi fatiche ma anche dei buoni risultati.

CANCRO – Cinque stelle. In amore c’è qualcosa da discutere. Potreste accorgervi che una persona fidata non è proprio come l’avete immaginata oppure dovete rivalutare una nuova amicizia. Siete molto stressati e potreste riversare in amore alcune questioni di lavoro rimaste in sospeso. Chi si è separato da poco si lascia sopraffare dalla stanchezza. Chi è in coppia cerca di ritrovare un po’ di intimità. In campo professionale possono nascere nuove opportunità, non sottovalutatele. Se ci sono state tensioni, presto recupererete.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Quattro stelle. Siete talmente concentrati sulle vicende pratiche della vita che state trascurando l’amore. Nelle ultime settimane avete avuto un diavolo per capello oppure troppe cose per la testa. I single che non riescono a trovare l’amore è perché sono distratti da troppi impegni. Venere inizia un transito morbido, le coppie che hanno fortemente discusso in passato possono trovare una soluzione. Con un po’ di buona volontà risolverete anche alcune questioni riguardante la casa. In campo lavorativo, è opportuno darvi da fare. Attenzione a non accettare incarichi troppo pesanti. Tenete strette le cose che vi piacciono di più.

VERGINE – Quattro stelle. In questo periodo dovete fare delle scelte importanti. Venere esce dal vostro segno, se di recente è nato un amore, ricordate di mantenerlo vivo. Le coppie forti possono iniziare programmare nuovi progetti di vita comune. Grazie a Giove e Saturno molti rapporti si consolidano di più. Se qualcuno dice basta sarà solo una liberazione. Nonostante il periodo critico, potreste ottenere tante cose sul lavoro. Alcuni nativi della Vergine risalgono la china e ottengono finalmente qualcosa in più. Arrivano soluzioni per le questioni di carattere legale o burocratico.

BILANCIA – Tre stelle. Venere sorride al vostro segno, in questa settimana possono nascere storie importanti. Chi ha vissuto una storia difficile può dimenticarla e iniziare a pensare a un nuovo amore. C’è la possibilità di fare incontri speciali. Coloro che si sono separati di recente vivono nelle incertezze. È necessario trovare la giusta comprensione per andare d’accordo anche con gli ex. In campo professionale, la creatività non vi manca ma ora dovete ripartire da zero. Cominciate a dare vita ai nuovi programmi, non ve ne pentirete. Situazione interessante per i professionisti onesti, ma c’è molta strada da fare.

SCORPIONE – Cinque stelle. Dovete recuperare fiducia, non solo nell’amore ma anche nella vita. Il mese di novembre sarà importante per le relazioni. Le storie che nascono in questo periodo devono essere ottimiste. Stelle intriganti nel weekend. Se nella copia c’è stato un rallentamento, adesso è possibile recuperare. Cercate di risolvere un problema con voi stessi. Se c’è qualcosa che non va, la colpa non è solo vostra ma anche delle persone che vi stanno vicino. Rapporti ideali con i nativi dei Pesci e del Capricorno. Sul versante lavorativo dovete fare buon viso e cattivo gioco, perché a breve ci saranno rallentamenti, complicazioni o competizioni. Qualsiasi cosa capiti, andate avanti con coraggio.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – Cinque stelle. È la settimana ideale per organizzare qualcosa di emozionante. Non fatevi coinvolgere da discussioni inutili. Negli ultimi tempi c’è stato qualche disagio ma ora potete decidere se continuare un rapporto oppure no. Le coppie possono contare sull’aspetto favorevole di Venere, che favorisce il dialogo e offre la possibilità di riprendere un discorso interrotto. In campo lavorativo, dovete rimboccarvi le maniche. Se le cose che vivete adesso non vi piacciono più, è impossibile cambiarle dall’oggi al domani. Per ora, è meglio mantenere le cose come stanno, dovete sostenere altre spese per la casa.

CAPRICORNO – Tre stelle. Settimana di riflessione, in amore molte cose non sono chiare. Proprio in questi giorni possono cambiare le regole di un rapporto che non funziona più. Un’amicizia nata da poco potrebbe essere fastidiosa o semplicemente non vi convince. Situazione in calo per le coppie, forse ci sono troppe spese per la casa, troppi pensieri. Se di recente ci sono state discussioni, questa è la settimana adatta per fare chiarezza. Interessanti le relazioni che nascono in questo periodo. Nessun problema per i liberi professionisti, ma è molto probabile che dovrete affrontare impegni molto pesanti che vi farà venire la voglia di staccare la spina. Non bisogna strafare, il fisico ha bisogno di riposo.

ACQUARIO – Tre stelle. Con la nuova posizione di Venere, l’amore torna al centro dell’attenzione. Favoriti i nuovi incontri. Le amicizie che nascono in questa settimana potrebbero rivelarsi importanti entro pochi mesi. Qualcosa di nuovo in vista per i cuori solitari. Giove nel vostro segno zodiacale vi aiuta a superare alcune incomprensioni. Il nuovo transito di Venere porta serenità nei rapporti complicati, ma bisogna ritrovare la complicità di una volta. Se avete iniziato una nuova collaborazione di lavoro, dovete rivalutarla. La fatica è tanta, tuttavia, state rivoluzionando la vostra vita.

PESCI – Quattro stelle. Finalmente Venere non è più in opposizione. Anche se ci sono tensioni in amore, ora vi siete più forti. Se negli ultimi giorni c’è stato qualche battibecco, potreste aver voglia di voltare pagina. Se una persona vi ha stancato, aspettate ancora un po’ prima di dire che cosa ne pensate. Le coppie che hanno affrontato una crisi, ora possono rimediare. Sul lavoro ci sono buone novità, ma comunque resta un periodo molto impegnativo che può provocare stanchezza. Se avete un’attività in proprio ci sono importanti progetti da valutare, ma senza spendere troppi soldi. Cercate di recuperare energie.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dall’8 al 14 novembre per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.