Oroscopo di Paolo Fox di febbraio: mese di sfide per il segno del Cancro

ARIETE – Febbraio sarà un mese complicato, molti di voi riceveranno una brutta batosta e il lavoro porterà altre preoccupazioni. Le prime due settimane di febbraio porteranno conflitti di natura sentimentale. I problemi di coppia saranno acutizzati dalle pressioni sul lavoro. Sarà davvero fondamentale cercare di non innervosirsi, anche per il bene della vostra salute. Attenzione ai tradimenti, non abbassate la guardia nei weekend. Gli ultimi giorni di febbraio porteranno un po’ di meritato sollievo.

TORO – In questo mese di febbraio godrete dell’influenza positiva di Venere e Marte. Arriveranno piacevoli notizie sul lavoro. La posizione di Saturno consiglia prudenza negli investimenti, sarà facile trovarsi sommersi di spese. Parlando della vita sentimentale e amorosa, febbraio sarà un ottimo mese per compiere un passo importante. Attenzione, però, allo stress familiare e alla stanchezza fisica. I single del segno devono smettere di essere cinici. Fisicamente non sarà un mese facile e in alcuni giorni avrete la voglia di mollare ogni cosa.

GEMELLI – Febbraio non sarà un mese fruttuoso a livello lavorativo: abbiate pazienza e non fatevi abbattere dalla frustrazione. Anche in amore non mancheranno dubbi e indecisioni. Le stelle di questo mese potrebbero mettere a rischio i rapporti nati da poco. I cuori solitari avranno più fortuna verso la fine di febbraio e i primi giorni di marzo. Non mollate alla prima incertezza: invece di scuotere tutto, prendete tutto il tempo che vi serve e ricaricate le pile.

CANCRO – Tante le sfide in questo mese di febbraio. È il momento di mettersi sotto e di affrontarle. A livello lavorativo, non dovete dare niente per scontato. Non mancheranno discussioni in amore, sia piccoli che litigi da non sottovalutare. Le cose miglioreranno negli ultimi giorni di febbraio. Occhio a ciò che mangiate: lo stomaco sarà il vostro punto debole. Pesantezza e fatica anche dal punto di vista della salute e del benessere.

LEONE – Alti e bassi dal punto di vista del lavoro. Aumenti o miglioramenti della vostra posizione lavorativa tarderanno ad arrivare. Nonostante l’opposizione di un paio di pianeti, febbraio regalerà interessanti contatti con altre città. Attenzione ai rapporti che durano da tanti anni. In amore, la passione mancherà nelle settimane di febbraio. Dovrete superare tanti problemi di coppia: i progetti importanti rimandateli a un mese migliore. Mercurio e Luna opposti non sono di grande aiuto anche dal punto di vista della salute: avrete difficoltà a tenere alta la concentrazione.

VERGINE – Febbraio porta buone notizie sul lavoro, ma non lasciate che vi dia alla testa: attenzione ai soldi. Non lasciatevi tentare e portate a termine i progetti lavorativi in corso. Periodo migliore per i sentimenti, le stelle di febbraio renderanno tutto più interessante per le emozioni e vi spingeranno a fare il prossimo passo. Nelle prime due settimane di febbraio avrete una forza invidiabile.

BILANCIA – Il mese di febbraio vi chiede di avere tanta pazienza. Il vostro stato d’animo sarà offuscato dai tanti problemi sul lavoro. Cercate di risolverli con un pizzico di diplomazia. A livello sentimentale, dovete tenere gli occhi ben aperti da quei rapporti complicati e ingestibili. Cercate di chiarire tutto e subito, senza passare dalla parte del torto. Disagi per la salute, state alla larga dagli eccessi. Eliminate lo stress facendo nuove esperienze e amicizie positive.

SCORPIONE – Con Giove dalla vostra parte, febbraio partirà molto bene per quanto riguarda il lavoro. È anche il mese perfetto per chiedere quello che vi spetta sul lavoro. Le buone notizie arrivano anche per l’amore, visto che Venere sarà spesso favorevole. Per i cuori solitari del segno si prospetta un mese pieno di intrighi sentimentali. Attenzione, però, ai figli: sorprese in arrivo, non fatevi cogliere impreparati. A livello salutare, dal 18 febbraio ci sarà un bel recupero e miglioramento.

SAGITTARIO – Sarà un mese pieno di ostacoli dal punto di vista del lavoro: preparatevi! L’oroscopo di Paolo Fox consiglia estrema attenzione, un piccolo errore potrebbe mandare all’aria tutto ciò che avete costruito fino ad adesso. Le cose miglioreranno nei prossimi mesi. La famiglia causerà forti mal di testa, preparatevi ad affrontare discussioni per motivi di proprietà. Mese dolceamaro per le coppie che hanno intenzione di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. In salute, questo mese vi regala una grande dose di energia.

CAPRICORNO – La prima settimana di febbraio porta molto stress sul lavoro. Urano, però, è dalla parte dei giovani del segno e porta novità importanti. Ritroverete vecchie conoscenze e riceverete nuove opportunità da persone che vi stanno accanto. Le coppie in crisi finalmente raggiungeranno un compromesso. Anche per i single, separati e divorziati si prospetta un mese fortunato: il pianeta dell’amore ha in mente un incontro spettacolare. Parlando di salute, sono previsti recuperi.

ACQUARIO – Febbraio vi chiede di stringere la cinghia e di avere pazienza. Sul fronte del lavoro vi toccherà ingoiare qualche pillola amara di troppo, ma dalla seconda metà del mese Mercurio transiterà nel segno e vi aiuterà. Non mancheranno spese extra, tasse e multe. Grazie ai pianeti in buon aspetto, l’amore sarà baciato dalla fortuna. Questo mese vedrà nascere delle storie importanti. Il livello di stress sarà alle stelle per via dei numerosi ostacoli, ma voi dovrete cercare di riposarvi di più.

PESCI – Le stelle di febbraio sono davvero buone e portano interessanti opportunità e nuove proposte lavorative. Molti di voi finalmente riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati. L’energia non vi mancherà e sarete pronti a correre vari rischi: è il periodo giusto per gli investimenti. Attenzione, però, a non esagerare e a non cedere alle tentazioni in amore. Per la salute, invece, sarà un periodo buono soprattutto per coloro che devono iniziare una cura.

