Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 19 e 20 febbraio: è tempo di recuperare, ecco per chi

Ariete – Siete leggermente sottotono questo fine settimana, un po’ giù di corda e vi sentite incompresi da chi vi circonda. Non è colpa vostra, è un periodo in cui c’è tanta confusione e agitazione, Venere e Marte vi consigliano di essere prudenti sia in amore, dove avete focalizzato tutte le vostre energie e adesso raccogliete i frutti, sia a lavoro. Dovete smetterla di pensare di potercela fare da soli, chiedere aiuto non è peccato e, in questo momento, vi salva la vita. Per voi è necessario sapere di poter contare su qualcuno, non sempre e solo su voi stessi. Occhio ai colleghi, siate sinceri.

Toro – L’amore per voi è la vostra priorità e fate bene perché adesso ci saranno sviluppi importanti. Non mancheranno nuovi incontri che vi faranno credere in voi stessi e nelle vostre capacità. Liberatevi dal macigno del passato e ricominciate a vivere, forti emozioni vi aspettano. Vi sentite energici, quindi il consiglio è quello di direzionare le vostre forze verso ciò che più vi piace, non trascurando il lavoro. State attenti, però, a non arrivare a domenica esausti. Anche un po’ di sano relax non fa male e a voi piace! Fate progetti e sbilanciatevi.

Gemelli – Weekend di recupero, soprattutto in amore. Avete tanta voglia di innamorarvi o di vivere momenti unici con il partner. Adesso vi sentite motivati quindi perché non buttarvi a capofitto? C’è aria di intesa con chi vi sta a cuore, i single potranno fare colpo su qualcuno. Se avete delle discussioni aperte, parlatene ma a una condizione: esponete la vostra posizione in maniera pacifica e sincera. A lavoro, invece, se avete in mente un nuovo progetto, comunicatelo al capo, non vi dirà di no e anzi sarà felice di aiutarvi nella realizzazione.

Cancro – Weekend conflittuale dal punto di vista sentimentale, con fastidiosi litigi all’ordine del giorno. Mettete da parte l’orgoglio, non vi serve. Avete pensieri, ma siete in una fase di ripresa, solo se ascoltate i vostri bisogni prima di quelli degli altri. Avrete una prova importante da superare, ne siete capaci, non scoraggiatevi. A lavoro, infatti, ci sono cambiamenti nell’aria, ma non vi preoccupate: non c’è nulla di negativo. Chi cerca di mettervi in cattiva luce non deve far parte della vostra vita. Fatevi valere, sempre!

Leone – La routine vi sfianca, ostacola la vostra creatività. Questo weekend avete la necessità di parlare e liberarvi di un peso, dedicatevi totalmente alla sfera sentimentale, non ve ne pentirete. Attenzione, però, alle giornate successive (lunedì e martedì in particolare) perché saranno un po’ nervose, tutto dipenderà dalle discussioni avute proprio sabato e domenica. Con la persona giusta al vostro fianco potrete fare scelte importanti. Arrivano ottime possibilità a lavoro per coloro che hanno idee vincenti. E voi amate le sfide, si sa.

Vergine – Ritorna la passione questo weekend, è il momento di abbandonarvi completamente. Siete troppo agitati e non riuscite a mettere l’ansia da parte. Il lavoro è il vostro primo pensiero e questo non vi fa stare bene. Rilassatevi un po’. Pianificate la settimana in modo che non vi sfugga nulla, in fondo lo sapete fare alla perfezione e tutti fanno affidamento su di voi, da sempre. Siete sempre molto concreti e realisti, quindi sapete distinguere le relazioni inutili da quelle che vi arricchiscono. Risolvete i problemi in famiglia, evitate polemiche esagerate.

Bilancia – In amore ci sono questioni importanti da affrontare, ma non temete: in due è tutto più semplice, non dimenticatelo. Se qualcosa non vi sta bene, allora allacciatevi le scarpe e andatevene. Lontano. Inutile combattere contro i mulini a vento. Dimostrate i vostri sentimenti con estrema naturalezza, senza vergogna. Questo aumenterà il coinvolgimento del partner. A lavoro, siete polemici e avete poca energia nel fare le cose. Dovete guardare al futuro con ottimismo, è la carta vincente, fidatevi!

Scorpione – A lavoro c’è tanto da fare e programmare e non vi sentite al top, ma non mollate perché chiuderete un progetto con profitto. Anziché rispondere a tono alle provocazioni, fate orecchie da mercante e ignorate. Mercurio opposto in amore, state attenti alle relazioni. Nei prossimi giorni, però, arriverà una risposta positiva che attendevate da tempo. Se un rapporto non funziona più, trovate la felicità altrove. Non è una sconfitta, ma un atto di coraggio. Questo weekend se c’è qualcosa da chiarire fatelo subito, giornate interessanti in arrivo. Non fatevi prendere dal panico, però!

Sagittario – Weekend molto, molto intenso: è un periodo di trasgressioni per i single, di conferme per chi è in coppia. Voi esattamente cosa volete? Ve lo siete mai chiesto? Non nascondetevi dietro a un dito. Ricordate che le persone non cambiano, se avete allontanato qualcuno e pensate che vi voglia fuori dalla vostra vita, prima di troncare del tutto il rapporto, pensateci bene. Non è così, affatto. Avete fatto delle deduzioni errate, ne pagherete le conseguenze, attenzione. A lavoro, non esagerate e riposate il più possibile.

Capricorno – Provate a ritagliarvi uno spazio per i sentimenti, sabato e domenica saranno due giornate molto interessanti e intriganti. Prima di prendere delle decisioni, pensateci molto su. Non è sempre la prima chiave quella che apre la porta giusta, non siate impazienti. Evitate di accelerare i tempi o tutti i vostri sforzi saranno vani. Ascoltate anche il parere degli altri e non chiudetevi in voi stessi, soprattutto a lavoro, dove il lavoro di squadra è fondamentale in questo periodo, non dimenticatelo.

Acquario – Vi sentite annoiati, cercate in tutti i modi di fare cose nuove o le cose col partner non andranno bene. In questo periodo volete emozioni che vi scuotano da dentro, rivedete i rapporti con gli altri e eliminate i rami secchi. Non fatevi sfiorare da pensieri negativi, vi fanno soltanto stare male. A lavoro, siate cauti e non scaldatevi per ogni minima cosa. C’è chi non aspetta altro che farvi fuori. Non permetteteglielo. Questo weekend scaricate lo stress accumulato negli ultimi tempi e riposatevi. Spegnete il cervello e anche il cellulare!

Pesci – Evitate i litigi in amore. Osservate molto i comportamenti altrui, prima di agire. Solo così facendo potrete risolvere un problema che vi sta distruggendo letteralmente. In amore, siete troppo distanti dal partner: recuperate la passione, non dimenticate di conquistare ogni giorno anche chi è già vostro. Dovete prendere una decisione importante che riguarda il lavoro, le stelle sono favorevoli. Non temete nulla ma non ascoltate il parere di nessuno. Avete tutte le carte in regola per pensare con la vostra testa.

