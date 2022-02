Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 26 e 27 febbraio: Toro insofferente..

Ariete – Nella prima parte del weekend avete energia da vendere, e supererete tutte le incertezze avute nei giorni scorsi: avere molta fiducia in se stessi sarà di grande aiuto. Non rimandate i confronti, affrontateli subito. La giornata di domenica, invece, è da prendere con le pinze: cercate di non perdere le staffe e state alla larga da ogni tipo di complicazione. I cambiamenti sono dietro l’angolo.

Toro – In questo fine settimana apparite insofferenti e avete tanta voglia di provare nuove esperienze. Occhio ai soldi, potreste spendere più del dovuto. Nell’ambito lavorativo arrivano le soluzioni che attendevano da tanto tempo. In amore, la passione è alle stelle, Venere continua a essere vostra amica.

Gemelli – Limitate l’irrequietezza nei rapporti. In amore, evitate le incomprensioni; il vostro partner fa fatica a capire i vostri bisogni, le vostre esigenze. Siete delle persone ottimiste, ma qualche contrattempo si presenterà proprio nella giornata di domenica. Cercate di tenere alta la fiamma della passione.

Cancro – Arrivano piacevoli notizie per quanto riguarda il denaro. Appartenete a un segno altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri, cercate però di non trascurare voi stessi. Nell’ambito lavorativo ascoltate i consigli di una persona amica. In amore, il vostro livello di concentrazione è molto basso: si riparte dal 6 marzo.

Leone – Nel lavoro siete delle persone molto intuitive e fantasiose, nessuno può fermarvi. Arrivano grandi novità in questo settore: soldi extra. Cercate di dare più spazio all’amore e di stare alla larga da persone complicate e difficili.

Vergine – Tenete la salute sotto controllo, non sprecate le vostre energie inutilmente. In amore avrete più possibilità di capire cosa non va nel rapporto di coppia. Riorganizzate le vostre idee e puntate al massimo. Non si esclude qualche contrasto o ritardo. Attenzione agli amici falsi.

Bilancia – Nell’ambito lavorativo e finanziario arrivano piacevoli notizie. Date più spazio all’amore: marzo aiuterà chi è rimasto senza passioni da vivere. Per i single è arrivato il momento di conoscere gente nuova, il mese di marzo porterà tantissime novità.

Scorpione – Le stelle favoriscono i progetti che nascono in questo periodo. Se è possibile, trascorrete più tempo con la persona che amate: cercate di essere più passionali. Potete iniziare una vita più adatta ai vostri desideri; arriva una buona notizia per il vostro futuro.

Sagittario – Questo weekend vi aiuta a trovare una soluzione, magari temporanea, ai vostri problemi. Arrivano novità per quanto riguarda il lavoro, la Luna nel segno è di grande aiuto. A breve riceverete qualcosa di inimmaginabile; periodo positivo per l’amore. Organizzate qualche ora di svago.

Capricorno – Potete dedicarvi a costruire qualcosa per il vostro futuro; siete più sereni e tranquilli, decisioni lavorative in vista. Nell’ultimo giorno della settimana corrente Venere e Marte sono nel vostro spazio zodiacale. Positive le trattative di lavoro. Valorizzate meglio il vostro look.

Acquario – Grazie ai nuovi incarichi metterete a segno un colpo fortunato. Curate di più i rapporti con gli altri. Programmate un viaggio o un’attività piacevole. In famiglia e nel rapporto di coppia vi mostrerete più sereni. In amore, evitate le discussioni.

Pesci – La prima parte del weekend è caratterizzata da una Luna fastidiosa, ecco perché rendete poco. Eliminate la malinconia in amore e godetevi pienamente la bellezza della vita. La seconda parte del weekend è anomala, dovete capire ciò che desiderate davvero per rimettervi in carreggiata. Marzo sarà carico di idee e di risultati.

