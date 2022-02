Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 5 e 6 febbraio: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle

Ariete – Vi aspettano due giorni davvero positivi e produttivi. Ritorneranno problemi del passato, ma in una luce più positiva. Siete molto determinati nel volere superare eventuali difficoltà che si presentano sul vostro cammino. Siete infatti più forti e meno critici su voi stessi. Potreste iniziare qualcosa di bello in primavera. Saturno è dissonante, ma non impedirà le vostre ambizioni che in questo periodo sono davvero notevoli.

Toro – Da tempo state attraversando una fase difficile sia per i rapporti con gli altri che in famiglia. Dovete tenere duro perchè tutto ciò durerà ancora fino a metà del mese. Non disperate, questo stato di cose non manderà a monte tutto quello che avete fatto di buono di recente ma vi metterà solo un pò a disagio. Dopo gli ultimi due giorni pesanti adesso si va verso il fine settimana, e starete molto meglio.

Gemelli – L’oroscopo consiglia di non sottovalutare le relazioni sociali, perchè potrebbero diventare un ottimo riferimento futuro. Fino a domani tenete a freno l’umore e non strapazzatevi. Di recente forse avete avuto un distacco o comunque un problema che vi ha fatto soffrire, ma dovete guardare avanti, infatti il vostro segno ha una buona propensione a lasciarsi tutto alle spalle e rimettersi in gioco.

Cancro – Fine settimana ottimo per discutere di problemi familiari e affrontare questioni passate. Domenica qualcuno di voi risentirà della stanchezza e ci sarà un calo di umore. Cercate di anticiparvi. Se qualcuno è vicino alle vostre richieste o vi chiede un contatto, non rifiutate. Il settore amore si riprenderà tra qualche giorno, siete stabili in questo momento; chi ha un amore non è molto preso, chi invece è single non è in cerca.

Leone – Lento recupero nel fine settimana. L’inizio del mese non è vi è proprio piaciuto e avete affrontato momenti di polemica sia privati che sul lavoro. Vi sentite sfruttati, ma dovete avere pazienza e non cedere ai colpi di testa. Tra oggi e domani riprenderete la vostra intimità con il partner, quindi dedicate il weekend a svago e serenità.

Vergine – Oroscopo molto positivo, perchè siete in un periodo davvero fortunato e potete fare molto. Dite basta ad una storia importante che non va più, oppure a una situazione lavorativa che non vi soddisfa da tempo. Piccoli momenti di tensione a causa di disagi, rimandate progetti e discussioni importanti a Domenica.

Bilancia – Saturno è in opposizione, avete bisogno di sicurezze. Sul lavoro siete un pò stanchi, la stima dei vostri colleghi o capi sta diminuendo. Cercate di andare oltre queste tensioni; tra oggi e domani recuperate sui sentimenti.

Scorpione – State facendo molto in questo periodo, vita frenetica e quindi agitazione; non riuscite però a fare tutto quello che volete e vi innervosite. Guardate al futuro, dal 20 comincerà una fase più positiva, mentre i primi 15 giorni di Marzo saranno davvero decisivi sotto molti punti di vista.

Sagittario – Esperimenti sul lavoro possono andare a buon fine. L’oroscopo di oggi infatti rivela che a livello professionale chi ha cambiato vivrà una fase molto positiva. Nella seconda parte dell’anno confermerete tutto ciò che a fine anno scorso sembrava impossibile avverare. Chi ha rischiato, ora raccoglierà i frutti. Amore bene tra oggi e domani massimo trasporto, siete del resto in cerca di forti emozioni.

Capricorno – Grande weekend in arrivo per voi, con picco positivo Domenica. Spazio alle relazioni e alle amicizie. Passione all’orizzonte, chi è single si dia da fare ora. Curatevi di più esteticamente, così avrete maggior riscontro.

Acquario – Sia che siate single che in coppia, dovete ottimizzare la vostra vita. Non fate sempre le stesse cose, altrimenti sarete presi da momenti di ribellione. In famiglia c’è chi vi richiede una presenza eccessiva. Sarete attratti in amore o comunque a livello sociale da persone nuove, e anche gli sposati potranno avere qualche tentazione in più.

Pesci – Vi sentite ancora un pò stanchi, e quindi ciò condizionerà specie chi di voi lavora. Addirittura qualcuno ha preferito rimanere a casa anzichè andare al lavoro oppure ha lavorato con poca voglia. Se siete in attesa di cambiamenti e avete paura che non arrivino, non vi preoccupate, perchè tutto si aggiusterà, ma l’oroscopo di oggi consiglia di non esitare nelle vostre richieste. L’anno è propizio ma dove sempre darvi da fare con i tempi giusti, senza dormire.

