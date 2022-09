oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-12-al-18-settembre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Quattro stelle per l’Ariete. Favorite le nuove conoscenze: devi lasciarti andare all’amore, alla passione. Se non ci riesci, allora cerca di vivere alla giornata: d’altra parte, tu hai paura di affezionarti, ma sarebbe un peccato. Il cielo è dalla tua. Sul lavoro, sei energico, le proposte sono dietro l’angolo: tutto va bene, occhio solo alla situazione economica!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cinque stelle per il Toro. I single devono darsi da fare, soprattutto da martedì. Venere è di nuovo dalla tua parte e mercoledì e giovedì saranno giornate speciali: approfittane. Tutto, ovviamente, dipende da te e dalla tua volontà: cosa vuoi fare? Sul lavoro, sei stanco di fare quello che fai sempre, dimostrare quello che tutti già conoscono. Cerca di dare una svolta alla tua vita!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tre stelle per i Gemelli. Venere ha iniziato un transito un po’ particolare: in amore sei polemico, non hai voglia di metterti in gioco, vuoi solo vivere avventure, senza impegno. Cerca di non sprecare energie con persone inutili. Sul lavoro, Marte è dalla tua parte: cerca di programmare, di pianificare e andare avanti così. La strada è quella giusta, ma sei un po’ agitato e hai bisogno di ritrovare il tuo equilibrio!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Tre stelle per il segno del Cancro. Venere è di nuovo dalla tua parte, ma non hai voglia di metterti in gioco in amore. E hai intenzione di vivere all’avventura, senza impegno. Eppure, una persona potrebbe interessarti davvero. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con dei cambiamenti: lunedì evita di prendere delle scelte, meglio aspettare e pazientare fino a mercoledì e giovedì!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quattro stelle per il Leone. In amore le stelle sono dalla tua parte e domenica potrebbe essere la giornata giusta per fare colpo. Cerca di lasciarti andare alla passione: tutto dipende da te, non sentirti vincolato. Sul lavoro, ora puoi andare lontano: le buone notizie sono dietro l’angolo, soprattutto se hai un’attività tutta tua da gestire!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Quattro stelle per il segno della Vergine. Buone notizie sul fronte sentimentale con Venere dalla tua parte. Lasciati andare alla passione, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Sul lavoro, sei un po’ stressato, ma ora ti toccherà rimboccarti le maniche e ricominciare: non vedi l’ora, non riesci a stare fermo e vuoi metterti in gioco!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cinque stelle per il segno della Bilancia. Venere è ancora dalla tua parte e a fine mese sarà nel tuo segno. Non impelagarti in situazioni complicate sul fronte sentimentale: cerca di mantenere la calma, di ritrovare il giusto equilibrio e di trovare una persona complice. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: devi accettarli, cambiare strada e capire qual è quella adatta a te!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Hai voglia di lasciarti andare all’amore, Venere non è più contraria e questa è una buona notizia. Cerca di allontanare i problemi e di ritrovare la sensualità: insomma, mettiti in gioco. Sul lavoro, hai voglia di cambiamenti, ma non è possibile ora. Quindi, mantieni la calma, fai chiarezza e rifletti prima di agire!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Quattro stelle per il segno del Sagittario. Una persona è un po’ diversa, l’avevi immaginata diversamente, quindi stai riflettendo e stai capendo se andare avanti in quella relazione o no. Cerca di non tirare troppo la corda, soprattutto venerdì. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e i cambiamenti sono favoriti. All’orizzonte anche opportunità e conferme!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è dalla tua parte, quindi in amore puoi tirare un sospiro di sollievo e mercoledì ti consiglio di lasciarti andare alla passione. Sei un po’ stanco, impegnato nel lavoro, ma devi trovare lo spazio per la vita privata. Sul lavoro, le soddisfazioni e le opportunità non mancano: devi selezionare bene le persone perché qualcuno si mostrerà gentile, poi ti volterà le spalle!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cinque stelle per l’Acquario. Cerca di dimenticare il mese di agosto e di lasciarti andare a nuove storie, che ora sono davvero importanti. Non puoi passare inosservato: sei più affascinante del solito. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo: il periodo è di totale rinnovamento, l’intuito non ti manca. E devi solo buttarti a capofitto in altri bei progetti in vista del futuro!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore non riesci a stare fermo, ma occhio ai piccoli disagi: forse hai dato troppo per una persona, per un’amica. E, quindi, ora devi mantenere la calma e tenere lontani i problemi. Sul lavoro, molte richieste forse non sono state accolte e ti toccherà aspettare un po’: c’è tempo per tutto, devi imparare a non pensare al male e a farti scivolare le cose addosso!

