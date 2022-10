oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-17-al-23-ottobre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Buone notizie per il segno dell’Ariete. L’oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 rivela che a partire da domenica il pianeta Venere non sarà più in opposizione al tuo segno. I problemi sentimentali che ti hanno fatto soffrire nell’ultimo periodo diventeranno un ricordo lontano. La serenità sarà la protagonista delle tue giornate.

Sul lavoro ci sarà solo qualche piccolo ostacolo dovuto alla opposizione di Mercurio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre 2022 rivela che il pianeta Venere entra in opposizione con il segno del Toro. A partire dalla giornata di domenica inizierà un periodo un po’ complicato per quanto riguarda l’amore. Potrebbero esserci momenti di crisi anche nelle coppie più solide.

Le giornate migliori della settimana saranno quelle di sabato e domenica. Approfittane per parlare con il partner di una questione rimasta in sospeso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il pianeta Venere sarà favorevole al segno dei Gemelli fino alla giornata di domenica. Il consiglio è quello di approfittare del suo effetto per avvicinarti ad una persona che ti piace e che vorresti che entrasse nella tua vita. Anche le coppie possono trarre beneficio dall’influsso del pianeta Venere. Le prossime giornate saranno ottime per parlarvi liberamente e ritrovare la passione.

L’oroscopo settimanale parla di tanta fortuna sul lavoro. Le giornale migliori della settimana sono quelle di martedì, mercoledì e giovedì. Luna, Giove e Mercurio saranno infatti favorevoli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – I nati sotto il segno del Cancro devono avere ancora un po’ di pazienza. A partire dalla giornata di domenica il pianeta Venere sarà di nuovo favorevole e le tensioni con il partner caleranno. Chi ha vissuto una piccola crisi nell’ultimo periodo può dire addio ai problemi. Tornerà il sereno.

Sul lavoro potrebbe invece esserci qualche contrattempo a causa di Mercurio e Giove. I due pianeti sono infatti in posizione sfavorevole e potrebbero causare discussioni e ritardi in ufficio. La giornata migliore della settimana è quella di lunedì.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il movimento di venere influenzerà in modo notevole il segno del Leone. Il pianeta dell’amore resterà in posizione favorevole fino alla giornata di domenica. Dal giorno successivo si sposterà e sarà in opposizione. Se la coppia sta vivendo un momento di crisi, il consiglio è quello di parlare prima di quella data per appianare ogni contrasto.

Giove e Mercurio ti regaleranno invece un bel periodo per quanto riguarda il lavoro. Le giornate migliori sono quelle di martedì, mercoledì e giovedì. In quel periodo ci sarà anche la luna in congiunzione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 per il segno della Vergine rivela che ci saranno grandi emozioni in amore. A partire dalla giornata di domenica, il pianeta Venere sarà in posizione favorevole e tornerà la passione.

Per quanto riguarda il lavoro, le giornate migliori della settimana sono quelle di giovedì e venerdì. La luna sarà favorevole al tuo segno e ti porterà delle belle novità anche in ambito professionale. Ci sarà solo qualche piccolo intoppo dovuto a Marte che potrebbe farti sentire un po’ di stanchezza.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre 2022 parla di giornate ottime per il segno della Bilancia. Il pianeta dell’amore resterà in posizione favorevole fino alla giornata di domenica. Nelle coppie ci sarà molta passione e le emozioni saranno tantissime. Per i single è il momento di farsi avanti.

Belle occasioni in arrivo anche sul lavoro, grazie alla congiunzione di Mercurio. Le giornate migliori della settimana saranno quelle di martedì, mercoledì e giovedì.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il pianeta venere entra nel segno dello Scorpione. A partire dalla giornata di domenica splenderà in congiunzione e donerà moltissime emozioni. Anche chi è single si avvicinerà molto ad un’altra persona. Le giornate migliori della settimana sono quelle di lunedì, venerdì e sabato.

Tra martedì, mercoledì e giovedì potrebbero esserci alcuni contrattempi.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 per il segno del Sagittario è fantastico. I pianeti sono tutti favorevoli e portano fortuna sia in amore sia sul lavoro. Venere ti sosterrà fino alla giornata di domenica. Mercurio ti porterà ottime notizie nella prima parte della settimana.

Tra venerdì e sabato potresti però avvertire l’opposizione della luna e di Marte. Potresti avere un po’ di stanchezza, ma supererai tutto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Venere non sarà più favorevole ai nati sotto il segno del Capricorno nei prossimi giorni. Finalmente agirà in tuo favore. L’oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 rivela che tornerà il sereno nella coppia. Nell’ultimo periodo potrebbero esserci state alcune incomprensioni che vi hanno fatto vacillare. Tutto passerà.

Sul lavoro invece ci potrebbe essere un po’ di stress. Tutto andrà meglio a partire da inizio novembre, quando Giove tornerà in posizione favorevole.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – I nati sotto il segno dell’Acquario avranno venere favorevole fino alla giornata di domenica. Nelle prossime settimane tuttavia il pianeta dell’amore potrebbe essere in opposizione. Il suo movimento potrebbe comportare qualche tensione nella vita di coppia.

Molto bene invece l’ambito del lavoro grazie a Mercurio e Giove in bell’aspetto. La luna sarà in opposizione nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’oroscopo settimanale dal 17 al 23 ottobre 2022 parla di ottimo periodo per l’amore. Venere torna ad essere in posizione favorevole e ti regalerà stupende emozioni a partire dalla giornata di domenica.

Tuttavia la luna sarà in opposizione tra sabato e domenica. Sul lavoro potresti sentire maggiormente lo stress.

