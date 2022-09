oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-19-al-25-settembre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Lunedì 19 è un giorno molto importante in cui mostrerai la tua simpatia e la capacità di attirare l’attenzione su di te. La tua simpatia e il tuo romanticismo ti aiuteranno a sentirti più unito al tuo partner. Martedì 20 è una giornata in cui dovresti tenere sotto controllo le tue emozioni per evitare sfide impossibili o troppo imprecise. La tua simpatia ti aiuterà a mantenere la tua posizione e il tuo magnetismo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Lunedì 19, oggi è un giorno per lanciare il tuo pragmatismo e ingegno creativo. Sarai in grado di mantenere i tuoi affari ben sistemati e avrai anche la sicurezza e l’opportunità di goderti una piacevole giornata con il tuo partner. Martedì 20 è un giorno in cui dovresti mantenere i tuoi dialoghi armoniosi ed evitare alti e bassi emotivi. La tua sfida nella professione sarà aiutata dalla risoluzione rapida degli arretrati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Lunedì 19 è un giorno in cui la cosa principale affinché la giornata sia benefica sarà usare il tuo ingegno e il tuo modo di essere piacevole nell’organizzazione dei tuoi nuovi piani. Martedì 20 è un giorno importante affinché i tuoi obiettivi siano pratici e gioiosi, così puoi mantenere i progetti con grande intuizione e molto ingegno. Le emozioni dovrebbero calmarli in ogni momento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Lunedì 19 avrai grande fiducia nelle tue attività, grazie al tuo intuito. Le risorse saranno importanti; e la compagnia di persone che la pensano allo stesso modo sarà la ciliegina sulla torta. Martedì 20, la tua attenzione principale sarà focalizzata sulle tue reazioni emotive e sulla capacità di essere una persona pratica e attiva, sia nei tuoi piani e risorse che nelle tue azioni.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Lunedì 19, è un giorno in cui dovrai concordare con le altre persone e con il tuo partner come mantenere i piani e cosa ti serve per questo. Avrai energia per “dare e avere. Martedì 20, in questo giorno dovresti evitare reazioni emotive con il tuo partner e le persone vicine. La tua sfida sarà il modo in cui ti rivolgi agli altri. Usa la tua esperienza per attivare il tuo grande dinamismo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Lunedì 19 dovrai organizzare i benefici in modo attivo e lungimirante. È importante che lasci tutto sistemato. Goditi i nuovi piani “come un bambino con le scarpe nuove”. Martedì 20 è un giorno in cui la tua capacità di fiducia e perseveranza ti aiuterà a trovare le strade giuste nelle tue relazioni. È importante concludere con leggerezza gli affari incompiuti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Lunedì 19, la tua grande missione sarà quella di raggiungere accordi vantaggiosi e fortunati per tutte le persone coinvolte. L’unione sentimentale può essere raggiunta con un piacevole viaggio o incontro. Martedì 20 è un giorno per risolvere i problemi emotivi del passato e affrontare i tuoi problemi con intuizione ed energia. I piani saranno fantastici e con amici fidati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Lunedì 19 è un giorno in cui dovresti usare la tua percezione per offrire il tuo amore a coloro che hanno bisogno di te. I progetti saranno utili se li organizzi con sicurezza e dinamismo. Martedì 20 è un giorno eccellente per mettere in pratica la tua esperienza individuale e gettare le basi logiche per problemi arretrati nella tua vita. Gli obiettivi verranno spostati ed è importante che ci sia armonia con gli altri membri.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Lunedì 19 sarà una giornata in cui sarai sublime e dimostrerai le tue doti innate organizzando il tuo talento in modo incredibile. Il tuo idealismo e l’equilibrio tra azione e riposo saranno la chiave. Martedì 20 è un giorno in cui i tuoi progetti devono essere combinati con l’energia che ci stampi. Alza il tuo spirito e il tuo idealismo con la tua simpatia e il genio delle tue idee.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Lunedì 19 è un giorno importante per le tue capacità acquisite nel corso della vita per accompagnarti e fidarti di ciò che senti con le persone vicine e attraverso l’intensità del rapporto tra tutte loro. Martedì 20, sei in una giornata in cui il tuo impegno nel raggiungere relazioni piacevoli sarà ricompensato da obiettivi brillanti e molto prosperi. È importante utilizzare generosamente i vantaggi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Lunedì 19 è un giorno per affrontare le questioni tra soci per bilanciare contributi e guadagni. Puoi aiutare le persone che hanno bisogno di te. Goditi momenti unici con i tuoi cari. Martedì 20, oggi devi attivare le tue idee e le tue iniziative in modo geniale. Le tue risorse saranno interessanti grazie al tuo idealismo. Le associazioni saranno prospere se getterai le basi con armonia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Lunedì 19 sarà un giorno in cui potrai immaginare e sognare ciò che vorresti vivere d’ora in poi. La tua simpatia e altruismo ti aiuteranno a pianificare argomenti importanti con amici che la pensano allo stesso modo. Martedì 20 è una giornata in cui è possibile attivare problemi scaduti che non vengono risolti da molto tempo. La tua fortuna sarà accompagnata da una grande iniziativa in cui aiuterai altre persone che hanno bisogno di te.

