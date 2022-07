oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-4-al-10-luglio

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Inizia la settimana appassionandoti alla tua comunità quando Marte nel tuo segno fa sestile a Saturno in Acquario lunedì. Questo è un grande giorno per essere il cambiamento che desideri vedere nel mondo, quindi partecipa a una riunione cittadina, organizza un evento di volontariato e intraprendi piccole azioni che possono portare a grandi cambiamenti. Mentre desideri ardentemente una comunità, inizia a mettere radici durante la luna nuova in Cancro martedì. La luna nella tua zona natale ti sta incoraggiando a riconnetterti con i parenti, a creare la tua famiglia o a trovare il posto perfetto per chiamare il tuo. Rendi la sicurezza emotiva una priorità durante questo ciclo lunare, Ariete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Chiama i tuoi fratelli quando la luna nuova sarà in Cancro martedì. La luna è nella tua zona di comunicazione, il che rende questo ciclo lunare impegnativo, soprattutto se ti sei appena trasferito in una nuova comunità. Questo è il momento ideale per incontrare nuovi vicini, parlare a una riunione cittadina ed esprimerti. Tuttavia, mentre chatti, potresti scoprire chi sono i tuoi veri amici quando Nettuno entra in retrogrado nella tua zona sociale martedì. Potresti scoprire che gli ex amici non avevano a cuore i tuoi migliori interessi. Stai all’erta!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Inizia la settimana con un grande aumento di autostima quando la luna nuova è in Cancro e la tua zona di valore martedì. Anche se potresti essere tentato di utilizzare i beni materiali per definire la tua autostima, cerca il valore dall’interno. Assicurati che ciò che possiedi non ti possieda, Gemelli. La tua reputazione ti precede, e non nel modo in cui speravi quando Nettuno diventa retrogrado nella tua zona di carriera martedì. Potresti avere un brusco risveglio sulla tua immagine pubblica e dover passare i prossimi mesi a controllare i danni. Pensa a come metterti nella luce migliore senza sembrare fasullo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È la tua stagione, Cancro, e stai davvero iniziando a sentirti ora quando la luna nuova è nel tuo segno martedì. Questo è un grande giorno per reinventarti per l’estate e mostrare a tutti il ​​tuo sole interiore. Che tu ti stia pettinando, comprando un costume da bagno carino o semplicemente incontrando nuove persone. Preparati a brillare e brillare! Tuttavia, martedì porta anche una crisi di fede perché Nettuno sarà retrogrado nella tua zona filosofica per i prossimi mesi. Alcune delle tue convinzioni fondamentali saranno scosse, quindi sii scettico su tutto ciò che senti. Non credere ciecamente a quello che qualcuno ti dice in questo momento.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Inizia la settimana con una breve fuga romantica quando Marte in Ariete fa sestile a Saturno in Acquario lunedì, mettendoti di umore avventuroso. Questo è un ottimo momento per viaggiare in posti nuovi, fare un viaggio on the road o semplicemente fare qualcosa di nuovo con il tuo partner che ti avvicinerà. Tuttavia, potresti voler trascorrere il giorno successivo da solo durante la luna nuova in Cancro martedì. Con la luna nella tua zona subconscia, dovrai iniziare a curare quelle ferite emotive che hai ignorato. Guarisci ora così potrai goderti la tua stagione più tardi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un ottimo momento per aiutare la tua comunità è durante la luna nuova in Cancro martedì. La luna è nella tua zona sociale, incoraggiandoti a essere il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Raduna i tuoi amici e organizza un programma di volontariato per rendere la tua città un posto migliore. Tuttavia, mentre stai salvando il mondo, potresti scoprire che le tue relazioni non sono tutte rosee quando Nettuno andrà in retrogrado nella tua zona di partnership martedì. Questo è un buon momento per analizzare le tue relazioni e vedere se stai ottenendo la tua giusta quota. Leggi i contratti con molta attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’estate è arrivata, ma sei più concentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi piuttosto che sulla spiaggia quando la luna nuova è in Cancro martedì. La luna sarà nella tua zona di carriera, incoraggiandoti a pensare agli obiettivi a lungo termine che desideri raggiungere durante questo ciclo lunare. È anche un buon giorno per rendersi conto di quali abitudini ti stanno trattenendo quando Nettuno entra in retrogrado nella tua zona di routine martedì. Potresti renderti conto che le tue abitudini quotidiane in realtà ti stanno danneggiando. Trascorri i prossimi mesi a disimparare quelle cattive abitudini in modo da poter avere successo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’inizio di un nuovo ciclo lunare ti incoraggia a conoscere meglio le tue radici culturali quando martedì la luna nuova sarà in Cancro. Con la luna nella tua zona di espansione, è il momento ideale per saperne di più sulla tua provenienza. Inizia scavando in profondità nella storia familiare per fare nuove scoperte. Dopo aver trascorso mesi a creare, potresti vedere il tuo lavoro con un occhio più critico quando Nettuno entrerà in retrogrado nella tua zona creativa martedì. Anche se potrebbe essere frustrante vedere i tuoi punti deboli, non rinunciare al tuo mestiere. Invece, sii aperto all’apprendimento, Scorpione.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La tua settimana inizia con una piacevole nota quando Marte in Ariete fa sestile a Saturno in Acquario lunedì. Se vuoi qualcosa di un po’ diverso nella tua vita amorosa, fallo sapere al tuo partner. Non c’è bisogno di essere imbarazzato, Sagittario. Potrebbe cambiare in meglio la tua relazione e renderti più felice. La settimana continua a diventare ancora più intima quando la luna nuova è in Cancro e la tua zona di trasformazione martedì. Questo è un ottimo momento per entrare nei tuoi sentimenti e rompere alcuni “tabù” che ti hanno trattenuto. Questo può essere un periodo di rinascita sia per te che per la tua relazione importante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’amore è nell’aria estiva per te questa settimana con la luna nuova in Cancro martedì. La luna è nella tua zona di partnership, incoraggiandoti a chiedere a qualcuno di uscire o portare le cose al livello successivo in modo da poter iniziare la stagione con una nota positiva. Tuttavia, il romanticismo potrebbe essere difficile perché sarà difficile dire cosa provi quando Nettuno diventa retrogrado nella tua zona di comunicazione martedì. Nei prossimi mesi ti renderai conto che il tuo solito stile di comunicazione non funziona e devi esprimerti in nuovi modi per ottenere ciò che desideri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Inizia la settimana con una nota produttiva quando la luna nuova è in Cancro e la tua zona abituale martedì. Questo ciclo lunare è un ottimo momento per creare abitudini positive per te stesso. Dalla pulizia regolare della casa all’inizio di una routine di fitness mattutina, un po’ fa molto, Acquario. Mentre ti concentri su abitudini migliori, dai un’occhiata alle tue finanze quando Nettuno diventa retrogrado nella tua zona di valore martedì. Potresti renderti conto che non hai tutti i soldi che pensavi e che devi guadagnare di più per realizzare tutti i tuoi sogni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Inizia la settimana con una nota molto piacevole quando la luna nuova è in Cancro e nella tua zona creativa martedì. Questo è un ottimo momento per entrare nei tuoi sentimenti ed esprimerti attraverso la tua passione creativa. Dall’arte terapia all’avvio di un nuovo progetto fino alla ristrutturazione del tuo spazio, ti sentirai connesso alle tue emozioni attraverso l’arte. Trovare forme creative di autoespressione ti aiuterà a capire la tua identità quando Nettuno entrerà in retrogrado nel tuo segno martedì. Nei prossimi mesi, potresti vederti sotto una luce più dura. Ricorda solo di essere gentile con te stesso durante la tua crisi di identità, Pesci.

