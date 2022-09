oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-5-al-11-settembre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) –Quattro stelle per l’Ariete. Sei più affascinante, ma anche un po’ triste dal punto di vista sentimentale perché ti senti messo da parte. Cerca di evitare le discussioni, non puoi arrabbiarti per tutto: con calma le soluzioni arrivano, ma senza fretta. Sul lavoro, bene le tue idee: hai avuto tante difficoltà, ma ora le soddisfazioni stanno per arrivare perché Marte e Giove sono con te e porteranno delle novità!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Quattro stelle per il Toro. In amore non hai più voglia di perdere tempo, soprattutto ora che Venere è dalla tua parte. Lunedì e martedì sono giornate di recupero: cerca di parlare chiaro, di ascoltare il tuo cuore e agire seguendo quello. Sul lavoro, le opportunità ci sono: devi solo metterti in gioco perché le occasioni bisogna coglierle al volo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Quattro stelle per i Gemelli. Venere è contraria, quindi occhio alla sfera sentimentale. Hai la testa altrove: troppi pensieri, molte responsabilità e senti la necessità di avere vicino una persona che ti abbracci, ti conforti. Sul lavoro, le vittorie stanno per arrivare: bene tutta la settimana, un po’ sottotono sabato e domenica!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Quattro stelle per il segno del Cancro. Venere torna dalla tua parte, ma occhio ai tuoi cambiamenti d’umore repentini. Hai bisogno di riflettere prima di buttarti a capofitto in altre relazioni: ti interessa qualcuno? Non fartelo scappare. Sul lavoro, sono favoriti i cambiamenti, ma attenzione alla giornata di martedì che potrebbe portare con sé qualche perplessità!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Quattro stelle per il Leone. Se sei single devi rimetterti in gioco perché Marte è dalla tua parte. Che ne dici di incontrare nuove persone, frequentare nuovi posti? Hai anche Giove dalla tua. Sul lavoro, le opportunità non mancano di certo e chi si troverà a fare i conti con un contratto in scadenza non deve temere: verrà rinnovato!

Vergine (23 agosto-22 settembre) –Cinque stelle per il segno della Vergine. Venere è dalla tua parte, sei affascinante e soprattutto martedì e mercoledì il cielo prometterà bene in amore. Sei energico, hai voglia di metterti in gioco e di lasciarti alle spalle le esperienze negative. Sul lavoro, favorite le persone che hanno un ruolo importante: forza, non puoi mollare proprio ora!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Quattro stelle per il segno della Bilancia. Non tutti riescono a capirti, a scavare dentro di te. Sei un po’ critico nei confronti dell’amore, freddo e distaccato. E lo sarai soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso: hai tanti impegni, ma devi anche riposarti perché ne hai bisogno!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Tre stelle per il segno dello Scorpione. In amore hai bisogno di lasciarti andare a belle emozioni: le stelle sono dalla tua parte, quindi buttati a capofitto. Tutto può succedere: bene le attrazioni con i nati sotto il segno della Vergine o del Capricorno. Sul lavoro, hai tante responsabilità e ne senti il penso. Tra l’altro, hai iniziato un nuovo progetto e hai tanti pensieri per la testa!

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore sei un po’ diffidente e questo nessuno se lo aspetta da te. La situazione è complicata, soprattutto se hai avuto a che fare con un partner Gemelli o Pesci: cerca di evitare le discussioni, sabato e domenica sono giornate particolari. Sul lavoro, Giove è con te: i successi arriveranno, ma cerca di allontanare le tensioni!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore attenzioni ai problemi, cerca di non pensare ai tempi difficili perché da lunedì inizia un transito interessante. Che ne dici di frequentare i luoghi giusti e fare nuove amicizie? Sul lavoro, tu sai come mantenere la calma: occhio però ai soldi e alle questioni legali, non essere frettoloso!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cinque stelle per l’Acquario. Buone notizie per l’amore: Venere non è opposta, quindi cerca di divertirti e di partecipare a delle feste. Chi ti sta accanto sa che può contare su di te: sei sincero e onesto. Sul lavoro, cerca di studiare nuovi progetti, in vista del 2023. La Luna è dalla tua parte e quello che accade da venerdì sarà interessante!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore c’è qualcosa che non va: Venere porta con sé delle incertezze, quindi cerca di non pensarci e di non fare polemiche per tutto. Ti senti un po’ messo da parte, incompreso: occhio domenica. Sul lavoro, molti metteranno alla prova la tua pazienza: cerca di fare tutto da solo, puoi contare sulle tue forze!

