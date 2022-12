Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari Ariete, c’è una riflessione necessaria in vista. Mentre il Sole e Venere fanno bruciare splendidamente il vostro cuore, Mercurio che si sposta in Capricorno, vi stimola ad accettare una grande sfida in questo campo, ovvero […]

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: le stelle dal 5 all’11 dicembre scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.

