Oroscopo di Paolo Fox, Venerdì santo da incubo per un segno di fuoco. Arriva l’amore per uno di acqua

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 15 aprile 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovrà fare i conti con la Luna opposta e Marte in aspetto dissonante. Bisogna fare attenzione alla stanchezza fisica poiché potrebbe verificarsi un certo nervosismo o un calo fisico.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, avrà tempo per riposarsi e recuperare le forze mancate in questi ultimi giorni.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, si troverà nella stessa condizione fisica del Toro ma dovrà fare attenzione alla condizione psichica e dunque evitare le eventuali polemiche in amore e in famiglia.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, da domani potrà ritrovare la forza e la passione di un tempo e in suo soccorso ci sarà Marte ad aiutarlo.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrà risentire della stanchezza accumulata nei giorni, meglio riposarsi! In compenso la Luna aumenterà la sua voglia di amare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani le stelle la invitano ad avere molta calma sia in amore che nel lavoro perché avrà Marte nel segno dei Pesci, quindi in opposizione, e ciò potrebbe permettere di far tornare a galla vecchie tensioni, in particolare a lavoro e in casa.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, a differenza di Gemelli, Toro e Leone, avrà energia e forze in abbondanza per affrontare questi giorni in pieno relax e potrà risolvere tutte le questioni e le attività rimaste in sospeso.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani cambieranno alcune cose a partire da un recupero importante, soprattutto in amore, che avrà il suo culmine domenica, quando la Luna sarà nel suo segno. In particolare, Marte, in Pesci, l' aiuterà a ritrovare la passionalità, la voglia di amare e a ritrovare l'intesa di coppia. Chi, invece, è solo da molto tempo, potrà fare nuovi incontri.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, anche lui subirà un forte calo psico-fisico ma bisogna restare calmi e riflettere sul da farsi e soprattutto concentrarsi sul futuro.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, il cielo gli preannuncia un gran recupero sotto ogni aspetto. Ci sarà una forte ripresa fisica e mentale, grande armonia in amore e soluzioni in ambito lavorativo. Tutto andrà per il meglio!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, le prossime ore saranno di cambiamento: più praticità e materialismo. In amore, Giove continuerà ad avere sotto la sua protezione le coppia di lunga data.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, avrà giornate di positività. Arriveranno grandi sorprese, opportunità, nuovi incontri, dichiarazioni, rivelazioni. In amore ci saranno conferme, progetti di coppia, flirt, colpi di fulmine e ritorni di fiamma.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox, Venerdì santo da incubo per un segno di fuoco. Arriva l’amore per uno di acqua proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.