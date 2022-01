Oroscopo di Paolo Fox weekend 15 e 16 gennaio: cosa dicono le stelle segno per segno!

Ariete – Ultimamente, voi del segno dell’Ariete, state vivendo come all’interno di una bolla, dalla quale fate davvero fatica ad uscire. Vi siete isolati troppo in questi mesi e state diventando insofferenti verso questo stile di vita che voi stessi avete costruito.

La situazione sociale, però, potrebbe attenuarsi già da domenica, quando godrete finalmente della compagnia di persone a voi care, ma anche di sconosciuti, pronti a riportare alla luce la vostra tendenza all’avventura e alla sfida. Non abbiate paura di mettervi in gioco, l’avete fatto già per troppo tempo, ora è arrivato il momento di agire.

Toro – Ottime prospettive per voi del segno del Toro, che svilupperete doti di socializzazione alquanto interessanti, verso la fine della settimana. Avete voglia di evadere dalla comfort zone e conoscere più da vicino il mondo circostante e le persone che lo abitano, sentendovi intrigati dalla volontà di fare nuovi incontri.

Per quanto riguarda il lavoro, fate ben attenzione alle spese pazze ed evitate di sperperare troppo il vostro stipendio. Siate parsimoniosi e tutto ruoterà verso la parte giusta per voi e il vostro benessere più intimo.

Gemelli – I nati sotto il segno dei Gemelli percepiscono una strana sensazione di insicurezza per quanto riguarda la loro vita amorosa e sentimentale, cercando una risposta ai loro dubbi esistenziali. Saranno proprio sabato e domenica le giornate adatte a diradare le nubi di incertezza che governano i vostri pensieri e influenzano le vostre azioni.

Se state seguendo un progetto lavorativo, sappiate che domenica sarà la giornata in cui tale compito avrà i suoi frutti e potrete godere completamente del vostro impegno e del vostro operato.

Cancro – Gli appartenenti al segno del Cancro sono alquanto agitati e tesi in questo periodo e si trovano in difficoltà all’interno della relazioni. Non tutti i rapporti sono però da gettare via e, anzi, alcune superficiali amicizie potrebbero presto tramutarsi in duraturi e consolidati sodalizi.

In ambito professionale non state ricevendo gli effetti sperati, ma non dovete abbattervi perchè i risultati tanto attesi arriveranno proprio durante il fine settimana, che vi ridarà la forza e l’energia per continuare senza freni sulla strada del successo.

Leone – L’amore non è proprio dalla parte degli appartenenti al segno del Leone, che rischieranno di gettare ancora più nel baratro della crisi alcune relazioni già deteriorate in partenza. Non siate eccessivamente diffidenti verso gli altri e date sempre una seconda possibilità, evitando di apparire agli altri come superbi e distaccati.

I sentimenti vanno coltivati e, da troppo tempo, li state accantonando per favorire invece il lavoro e i progetti professionali: la vostra emotività ne risente e dovrete attendere gli ultimi due giorni della settimana per conciliare dovere e piacere.

Vergine – Ottime previsioni per i nati sotto il segno della Vergine, che godranno di una situazione astrologica interessante e propizia. Gran parte del lavoro dovrete però farlo voi, evitando di lasciare agli altri il peso di dover decidere per voi, prendendovi le vostre responsabilità.

Il lavoro prosegue spedito e a ritmi serrati, ma attenzione al transito di Giove, che potrebbe portare alcune discussioni relative ad un progetto che ritenevate ormai concluso, che verrà invece messo sotto processo e giudizio.

Bilancia – I nati sotto il segno della Bilancia non stanno vivendo momenti tranquilli e spensierati, ma sono inglobati all’interno di un’atmosfera a dir poco elettrica. Colpa di Venere in posizione sfavorevole, carica di tensione e insicurezze all’interno delle relazioni amorose.

Tutta questa carica ansiogena si placherà soltanto nel fine settimana, quando potrete prendervi una pausa dalla morsa della settimana, così veloce e pretenziosa. Nuove e stimolanti opportunità sul lavoro vi offriranno la soddisfazione necessaria al vostro benessere psicologico e personale.

Scorpione – Gli appartenenti al segno dello Scorpione si sentono molto oppressi dalle persone che li circondano e preferirebbero poter staccare la spina da alcuni legami troppo stressanti. Questo per voi è paragonabile ad un ossimoro, visto che siete perennemente interessati e intrigati da discussioni, dialoghi e interazioni, tanto da dimenticarvi spesso il vostro personale scopo nella vita.

Il lavoro offre ottime opportunità per chi lavora in proprio, ma attenzione alle spese: nonostante le entrate siano abbastanza soddisfacenti, evitate di sperperare l’intero patrimonio per sfamare qualche vostra voglia o necessità.

Sagittario – I nati sotto il segno del Sagittario sono alle prese con la voglia di mettersi in gioco e spaziare oltre i confini della cerchia di amici, stimolati da nuovi incontri e conoscenze. Il fine settimana vi darà l’opportunità di realizzare questo vostro desiderio, permettendovi di entrare in contatto con persone e ambienti del tutto nuovi e interessanti.

Ariete, Leone e Acquario sono i segni che si adattano maggiormente al vostro mood e saprete perfettamente come instaurare ottimi legami. Ottima anche la carica che vi spinge a procedere lavorativamente verso il successo e il merito, allontanando da voi paure e timori di ogni genere.

Capricorno – Ringraziate Venere per il suo ottimo influsso astrale, che permette a voi del segno del Capricorno, di instaurare saldi e duraturi legami affettivi e amorosi. Anche i single potranno scoprire le loro carte e lasciarsi andare a fortunati incontri, pieni di interessanti prospettive future.

Sul lavoro gli affari procedono molto bene e potrete anche dare sfogo alla vostra innata capacità di ragionamento e soluzione di problemi. La monotonia dei mesi scorsi sarà soltanto un ricordo passato, che colmerete con successo e determinazione.

Acquario – Un’aura di ribellione governa voi del segno dell’Acquario, che avete voglia di superare i vostri confini, sempre troppo limitanti e opprimenti. Soltanto liberandovi da pregiudizi e remore, potrete scatenare pienamente la vostra energia attrattiva, capace di ammaliare chiunque vi capiti a tiro.

Anche la situazione professionale continua a migliorare, ma occhio ai soldi: siate bilanciati e non eccedete troppo nelle spese, mantenendo uno stile di vita ben ponderato, come piace a voi.

Pesci – Interessanti previsioni riguardo i sentimenti per voi del segno dei Pesci, che potrete mettere da parte discussioni e litigi, per lasciarvi completamente andare al romanticismo della vita di coppia.

Durante il weekend potreste ricevere nuove proposte e inviti: accettate senza timore e riscoprirete la gioia di trascorrere in compagnia momenti di leggerezza e serenità. Finalmente potrete, durante le giornate di sabato e domenica, pretendere i compensi che vi meritate sul lavoro, non avendo più nessun blocco interiore causato da sensi di colpa.

