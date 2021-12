Oroscopo di Paolo Fox weekend 18 e 19 dicembre: la super classifica del fine settimana

Ariete – Alcuni di voi sono ancora alla ricerca di quella stabilità sentimentale. State calmi durante il fine settimana, specialmente nella giornata di domenica, che sarà caratterizzata dal nervosismo.

Toro – Siete in una fase di cambiamenti che vi porteranno ansia e pensieri. Un consiglio è quello di rilassarvi e vivere giorno per giorno. Cercate di non riversare questo stato di ansia e agitazione anche nel campo sentimentale.

Gemelli – Fate molta attenzione nel campo lavorativo, evitate scontri verbali con colleghi e con il vostro capo. Cercate di essere più elastici e di non prendervela troppo. Dedicatevi di piu’ all’amore e alle persone importanti.

Cancro – Il fine settimana sarà interessante, specie la domenica per le relazioni e le emozioni. In questi giorni ricordate che c’è bisogno di amore. Tutti sanno che l’amore è importante ma per voi lo è ancora di più.

Leone – C’è la possibilità di tornare ad amare come un tempo. La Luna nel fine settimana può portare anche un po’ di energia. dicembre non è stato un mese facile per le relazioni.

Vergine – La giornata di sabato sarà caratterizzata dalla stanchezza e saranno un poco particolari. Attenzione in questi giorni, cercate di rilassarvi e recuperare forze sia fisiche che mentali. Prendete tutto con filosofia.

Bilancia – Molti vorrebbero stare in un posto diverso da quello in cui si trovano. In questa fase sembra che non siate contenti di nulla o comunque vorreste migliorare tutto. Questo stato di agitazione potrebbe essere dovuto anche a qualche piccolo malessere.

Scorpione – Questo weekend potrebbe sorprendervi. Se siete single partecipate a feste, frequentate gente, andate in palestra. Venere ha un aspetto non facile da gestire e quindi rischiate di mettere alla prova chi vi sta attorno.

Sagittario – Sarà un weekend molto interessante per il lavoro. Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato qualche buona novità o cambiamenti improvvisi. Fine settimana utile per l’amore.

Capricorno – Siete nervosi ma da sabato andrà meglio. In amore possono crearsi dissensi: non prendete decisioni avventate. Ascoltate piuttosto che agire dovrebbe essere il vostro motto in questi giorni.

Acquario – La Luna è favorevole e da una mano a vincere le perplessità. L’idea non è quella di vivere un Natale all’insegna del caos. Cercherete l’intimità e l’unità della famiglia. Anche chi è molto libero in genere, ora cercherà tranquillità e stabilità.

Pesci – Nel fine settimana che sta arrivando può verificarsi qualche perplessità, specie per chi deve organizzare la cena di Natale o per chi ha un incontro familiare domenica. La speranza è quella di non dover fare troppi regali all’ultimo momento.

