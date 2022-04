Oroscopo di Paolo Fox weekend 23-24 aprile: nuove opportunità per Scorpione, Pesci attenti. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Bilancia – L’inizio della nuova settimana di aprile, secondo le previsioni dell’oroscopo, non sembra essere stato tra i migliori, ma con l’avvicinarsi del weekend non si potrà fare altro se non ricredersi e migliorare le proprie prospettive. Circondarsi di persone sincere e fidate aiuterà ad avvicinarsi più rapidamente ai vari successi, rendendo migliori le previsioni per il futuro e migliorando il proprio stato d’animo. In amore, così come in ambito lavorativo, nulla e nessuno riuscirà a mettere i bastoni fra le ruote.

Scorpione – Anche per lo Scorpione, così come accade per il Toro, svariate opportunità si paleseranno durante i prossimi giorni. Il weekend in questione sarà ricco di emozioni per tutti coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e sarà altamente difficile riuscire a mettere in difficoltà un segno così particolarmente fortunato. Qualche piccolo “rallentamento” all’interno della vita di coppi, ma nulla di cui doversi preoccupare seriamente.

Sagittario – Come anticipato, l’oroscopo del nuovo weekend di aprile non sembra preannunciare nulla di entusiasmante per il segno del Sagittario. Le energie inizieranno a venir meno e in pochi riusciranno a realizzare parte dei propri progetti. Qualcuno, considerando un periodo lavorativo non proprio roseo, potrebbero ritrovarsi costretti ad annullare tutto ciò che avevano organizzato, mettendo per qualche istante da parte la propria famiglia e quelli che possono essere i propri piaceri.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Se la settimana appena trascorsa è stata a dir poco stupenda, i suoi ultimi giorni non possono esserlo che molto di più. Momenti interessanti e magici andrebbero trascorsi in compagnia della propria famiglia, ricordandosi di condividere con le persone amate i propri successi. Collezionare vittorie nei vari ambiti non è di certo un problema, così come non lo sarà neanche trovare qualche attimo di riposo in cui recuperare le varie energie.

Acquario – L’oroscopo prevede il sopraggiungere di giornate interessanti anche per coloro nati sotto al segno dell’Acquario. Le prime giornate della settimana non sono state tra le migliori, ma il weekend renderà possibile sfruttare al meglio le proprie energie per collezionare vittorie e trofei in molti ambiti della vita. Attenzione a non donare la propria fiducia a chiunque: non tutti saranno felici delle vittorie altrui.

Pesci – Nulla di negativo in vista per il segno zodiacale in questione. I Pesci, così come accade per molti altri segni, si ritroveranno immersi in un weekend decisamente unico e fortunato che riuscirà a rendere migliore e intrigante l’intero mese di aprile. Circondarsi di persone fidate e sincere permetterà di raggiungere più facilmente i propri obiettivi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox weekend 23-24 aprile: nuove opportunità per Scorpione, Pesci attenti proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.