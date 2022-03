Oroscopo di Paolo Fox weekend 5 e 6 marzo: tutto su amore, denaro, lavoro e salute

Ariete – Amore: le stelle ti guideranno nel cuore della persona amata. Denaro: evitare spese inutili. Lavoro: evita i pettegolezzi, soprattutto al lavoro. Salute: arrivano problemi intestinali di poca importanza. Ami sempre la sfida di un indovinello e la configurazione astrale di oggi ti offre un enigma a cui vorrai sicuramente trovare la risposta. Riguarda una certa persona che sembra essere immune al tuo fascino irresistibile. Stai cercando disperatamente un modo per avvicinarti a loro con l’intenzione di ottenere un appuntamento. Usa il tuo genio naturale per suggerire una via da seguire.

Toro – Amore: il tuo partner si innamorerà grazie al buon umore che trasudi. Denaro: è possibile che presto arrivi un’iniezione di denaro. Lavoro: le cose sul lavoro stanno andando bene, è solo un urto una tantum. Salute: buona salute, ma fare un po’ di esercizio non fa mai male. L’atmosfera celeste indica che prima di poter iniziare a coinvolgere il tuo interesse amoroso in quelle scappatelle emotive che ti piacciono così tanto, dovrai trovare un approccio più intellettuale. Potresti non catturare immediatamente il loro cuore, ma potresti benissimo catturare la loro immaginazione con il tuo senso dell’umorismo e la capacità di parlare di quasi tutti gli argomenti sotto il sole.

Gemelli – Amore: con il tuo partner, pensi di vedere cose che sono solo nella tua immaginazione. Denaro: Sorprendi tutti con il piano di risparmio che hai progettato. Lavoro: al lavoro, pianifica meglio il tuo tempo. Salute: ti farà molto bene allenarti di più. Questo è il momento di pianificare in anticipo per quanto riguarda la tua relazione più importante, piuttosto che guardare indietro a un terreno già coperto. L’allineamento planetario di oggi indica che questa è una buona opportunità per entrare in una discussione su dove sta andando la relazione e per dare un’occhiata a tutti i piani e progetti su cui entrambi vorreste lavorare.

Cancro – Amore: non prendere questa piccola faccenda troppo sul serio. Denaro: le tue aspettative in materia economica non saranno soddisfatte. Lavoro: mostrerai ai tuoi capi quanto vali. Salute: trova la fonte dei tuoi continui mal di testa. La posizione dei pianeti oggi ti incoraggia a cercare di attirare una classe diversa di interessi amorosi. Potresti avere questa opportunità se partecipi a una riunione oa una funzione, o forse a un corso di qualche tipo in cui non hai mai incontrato tutti i presenti in precedenza. Potresti entrare in una conversazione con qualcuno radicalmente diverso dai tuoi precedenti amori, ma troverai anche questa persona estremamente eccitante.

Leone – Amore: ricevere amore è molto buono, ma devi anche darlo. Denaro: Plutone esercita una forza positiva sui tuoi conti. Lavoro: giornata di lavoro molto dura. Salute: Attenzione agli incidenti domestici. La posizione dei pianeti incoraggia un approccio avventuroso alla tua ricerca della relazione perfetta. Anche se è un dato di fatto che nessuna relazione è mai perfetta, sei abbastanza sicuro di poter migliorare quelle che hai vissuto in passato. Tuttavia, questo significherà che devi dare un’occhiata al ruolo che hai giocato nel dare forma a quelle esperienze.

Vergine – Amore: entra in un momento d’amore favorevole. Denaro: oggi la tua economia non migliorerà. Lavoro: Grande movimento nel campo del lavoro. Salute: ti sentirai più energico di ieri. Ti piacciono i giorni come questo quando ti senti come se fossi un detective incaricato di un caso molto importante. La configurazione astrale odierna significa che se hai cercato di sollevare il velo di enigma che circonda una persona in particolare, potresti presto scoprire un indizio importante che ti aiuta a capire le loro motivazioni. Ma ascolta anche ciò che il tuo cuore ha da dirti.

Bilancia – Amore: non sopraffare i tuoi cari con i tuoi rimpianti. Denaro: giorno di siccità economica; attento a cosa spendi Lavoro: buona giornata per nuovi contatti e interviste. Salute: Prevenire la formazione di calcoli nelle vie urinarie. L’atmosfera celeste di oggi ti incoraggia a scoprire di più sulle possibilità insite nel quadro della tua attuale relazione. Entrambi avete raggiunto un bivio e siete sul punto di trovare una nuova direzione. Dovrai essere onesto l’uno con l’altro su ciò che vuoi fare e su quanto puoi effettivamente fare insieme con soddisfazione di entrambi.

Scorpione – Amore: la tua intransigenza può causare conflitti nella tua famiglia. Denaro: qualcuno intorno a te ha bisogno del tuo aiuto finanziario. Lavoro: Il rapporto con i tuoi superiori non è buono, sii diplomatico. Salute: dovrei fare più sport, ma con delicatezza. Se la tua stretta relazione sembra essersi cristallizzata in uno schema prevedibile, sfrutta al massimo l’allineamento planetario di oggi, in quanto offre la possibilità di sfociare in qualcosa di un po’ più flessibile e avventuroso. Ma devi vedere che il cambiamento è la risposta migliore e più adatta, e devi anche agire per renderlo possibile.

Sagittario – Amore: devi essere più tollerante con i tuoi cari. Soldi: Giornata positiva per fare le tue transazioni economiche. Lavoro: Ha grande prestigio tra i suoi collaboratori. Salute: un leggero squilibrio nervoso lo minaccia. Gli aspetti planetari di oggi significano che potresti essere sfidato a iniettare un po’ di entusiasmo nella tua relazione, soprattutto se non hai dedicato al tuo partner (attuale o potenziale) il tempo e l’attenzione che meritano. Potrebbe non esserci nulla di particolarmente sbagliato, tranne che sei stato coinvolto in altre cose e semplicemente non sei in grado di dare il meglio di te stesso. Decidi di cambiare le cose ora.

Capricorno – Amore: prenditi cura della relazione con il tuo partner. Denaro: devi ridurre le tue spese il più possibile. Lavoro: prendi un drink prima di parlare con i tuoi capi. Salute: rilassati, sei molto arrabbiato. A volte non è possibile attendere la risposta di un altro prima di agire da soli. L’allineamento planetario ti incoraggia a spostarti su una questione particolare che il tuo caro amico o partner potrebbe non trovare particolarmente problematico. Prendendo l’iniziativa, non solo ti assicuri che venga affrontata, ma che venga risolta in modo soddisfacente. Ti sentirai meglio per averlo fatto.

Acquario – Amore: il suo grande magnetismo attirerà tutti i tipi di persone. Soldi: L’extra economico con cui ha contato non arriva. Lavoro: anche se hai ragione, evita le discussioni di lavoro. Salute: attenzione agli sport rischiosi, prendere precauzioni. L’atmosfera celeste di oggi incoraggia il cambiamento in tutti i modi, forme e forme, ma soprattutto in connessione con le tue relazioni personali. È tempo di lasciarsi alle spalle schemi e abitudini del passato e spostarsi in nuove dimensioni e oltre nuove soglie nel tipo di partnership che ti aiuterà ad evolverti e svilupparti come essere umano. Sta gradualmente diventando più chiaro capire quali dovrebbero essere le tue prossime mosse.

Pesci – Amore: possibilità di discussione con un buon amico. Soldi: queste nuove attività ti faranno guadagnare un sacco di soldi. Lavoro: hai opportunità di migliorare sul lavoro. Salute: il tuo stato di rilassamento sarà mantenuto evitando il superlavoro. L’allineamento planetario di oggi significa che dovrai essere molto intraprendente per attirare l’attenzione di qualcuno il cui aspetto meraviglioso è stato una tentazione sin dal giorno in cui ti sei incontrato. Dovrai trovare un modo per coinvolgerli in conversazioni significative o altre attività abbastanza a lungo da scoprire se questa è una relazione che vorresti portare molto più avanti.

