Oroscopo di Paolo Fox weekend 9-10 aprile: la classifica dei segni magici. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

1° posto Ariete: stacanovisti. Determinati e instancabili, i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero trascorrere un fine settimana concentrando gran parte delle loro attenzioni ed energie nel settore professionale e ciò gli consentirà di raggiungere dei traguardi prestigiosi.

2° posto Leone: risalita finanziaria. La prima decade felina, soprattutto coloro che non si sono risparmiati in termini di fatiche fisiche da inizio anno a ora, avranno ottime chance di vedere rimpinguarsi lentamente ma inesorabilmente il proprio bottino economico.

3° posto Gemelli: talent scout. Ad avere una marcia in più in queste due giornate che chiudono la settimana saranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli a capo di un team lavorativo, i quali riusciranno con estrema naturalezza a scovare delle nuove figure professionali oltremodo talentuose.

4° posto Pesci: empatici. Vestire i panni dell’interlocutore, anche appena conosciuto, parrà essere un esercizio particolarmente semplice per il dodicesimo segno zodiacale, in particolar modo sabato quando la loro empatia li aiuterà a dire sempre la frase più adeguata alle circostanze.

5° posto Cancro: affaccendati. La mole di impegni che graverà sul groppone delle prime due decadi di casa Cancro potrebbe essere cospicua, ma i nativi non si perderanno d’animo, adempiendo ogni attività pendente con dedizione e spirito di sacrificio.

6° posto Scorpione: sabato top. La giornata iniziale del weekend sarà, c’è da scommetterci, quella dove i nati Scorpione potranno togliersi le migliori soddisfazioni, specialmente in termini economici dove una somma di denaro prestata sarà facile che rientri all’ovile.

7° posto Sagittario: chiarimenti. Il parterre planetario, capitanato dal sostegno dei Luminari, potrebbe indurre gli arcieri a mettere i puntini sulle ‘i’ con una persona cara nella giornata di domenica, soprattutto dall’ora di pranzo in poi. L’unico suggerimento astrale sarà di non volerla vinta a tutti i costi ma cedere, qualora la situazione dovesse richiederlo, anche a un piccolo compromesso per ritrovare la via della pace.

8° posto Bilancia: zavorre emotive. Semaforo acceso sul giallo per il secondo segno d’Aria, il quale potrebbe ritrovarsi il 9 aprile a fare i conti con qualche zavorra emotiva che lo renderà insofferente e a tratti bizzoso. Sarà bene, a tal proposito, liberarsi quanto prima del macigno interiore facendo bene attenzione, però, a non lasciarsi dietro strascichi relazionali.

9° posto Capricorno: titubanti. La direzione esistenziale da prendere nel prossimo futuro non sarà, con ogni probabilità, ben delineata come al solito per i nati Capricorno in questo fine settimana. A fronte di ciò, sarebbe meglio che il segno Cardinale eviti di prendere alcuna decisione in merito, attendendo con pazienza che la nebbia si schiarisca e gli mostri l’adeguato sentiero da imboccare.

10° posto Acquario: solitari. Stare in mezzo alla gente, che sia per diletto o professione, non sarà presumibilmente qualcosa di particolarmente gradito a seconda e terza decade di casa Acquario nel weekend. I nativi, difatti, parranno desiderare che gli impegni mondani e lavorativi durino il meno possibile, così da tornare a casa e starsene un po’ in disparte.

11° posto Toro: strappi alla regola. Domenica potrebbe essere una giornata dove i buoni propositi di casa Toro, come costanti sedute di allenamento o impegnarsi nell’abbandonare il vizio del fumo, potrebbero risentire di uno strappo alla regola. Il segno Fisso, qualora cedesse a tale tentazione, avvertirebbe uno sgradevole senso di colpa, quindi meglio mettersi di buona lena per resistere.

12° posto Vergine: amore flop. Il tallone d’Achille del segno di Terra nel corso del fine settimana sarà, c’è da scommetterci, la comunicazione nel ménage amoroso, la quale risulterà distaccata e poco armoniosa. Eventuali chiarimenti, quindi, sarebbe da rinviare perché difficilmente avrebbero un epilogo positivo.

