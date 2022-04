Oroscopo di Pasqua: una sorpresa per ogni segno zodiacale. Il 17 aprile si celebra la festività della Pasqua, che secondo la tradizione, è collegata alla rinascita interiore dell’uomo. Questa festa porta sempre con sé delle sorprese e non è un caso se anche l’ uovo pasquale racchiude dei doni per chi lo scarta. Quali sorprese porterà la Pasqua per ciascun segno Zodiacale? L’oroscopo e le stelle riescono ancora a stupirci!

Ariete – Non aspettarti sorprese materiali per Pasqua perché le Stelle hanno in serbo per te qualcosa di diverso e di speciale. Ti condurranno in un magico viaggio nel tuo mondo interiore, alla scoperta di emozioni da condividere con le persone care. Ti scoprirai più sensibile ed empatica. La vera scoperta sarà conoscere meglio alcuni aspetti della tua personalità che ti erano ancora sconosciuti. Ne sarai felice.

Toro – La giornata di Pasqua non sarà particolarmente esilarante per te, ma la simbologia che rappresenta questa festa ti tirerà su di morale già da qualche giorno prima. Venere e Giove ti sorprenderanno con tante nuove amicizie che non aspettano altro che essere incontrate e scoperte. Preparati a condividere le tue gioie e le tue preoccupazioni con nuove persone con cui ti sentirai subito in grande sintonia.

Gemelli – Solitamente sei un’amante delle sorprese, ma con tanti Pianeti in transito dissonante dal Segno dei Pesci, hai paura che possano essere deludenti. Effettivamente qualcuno potrebbe darti delle notizie poco esilaranti che riguardano la sfera professionale e la vera sorpresa potrebbe essere che sarai costretta a lavorare a stretto contatto con persone che non ti vanno a genio o, peggio ancora, col tuo ex.

Cancro – La Pasqua ha in serbo per te delle dolci sorprese. Venere e Giove in Pesci porteranno nella tua vita amore, entusiasmo, gioia e ricchezza. Potresti ricevere dei regali molto preziosi da parte del partner, dei tuoi familiari oppure alcuni conoscenti che ti son grati per esser stata gentile con loro un po’ di tempo fa. Un’altra sorpresa gradita che potresti ricevere sarà una vacanza-omaggio!

Leone – La giornata di Pasqua sarà probabilmente una delle più stressanti di questo periodo, ma le Stelle hanno in serbo qualcosa di sorprendente anche per te. Una persona che non senti o non vedi da diversi mesi (o addirittura anni) potrebbe infatti chiamarti inaspettatamente o presentarsi all’improvviso alla tua porta di casa. Resterai decisamente senza parole e la Pasqua rappresenterà davvero una rinascita.

Vergine – A te le sorprese non piacciono assolutamente e, se potessi, avviseresti chiunque di non azzardarsi a fartene. Con tanti Pianeti in opposizione dal Segno dei Pesci, non riuscirai a rilassarti nemmeno per Pasqua e ti piacerebbe davvero essere lasciata in pace. Qualcuno tenterà ugualmente di sorprenderti con un uovo di cioccolato o una colomba. Evita di ridargliela indietro e cerca di essere cortese.

Bilancia – I tuoi ritmi giornalieri sono diventati talmente abitudinari e stressanti che stenti a credere che sia possibile ricevere qualche sorpresa. Effettivamente, la Pasqua e le giornate che la precederanno non saranno entusiasmanti. Qualche tuo collega però potrebbe riuscire a strapparti un sorriso e sorprenderti con un piccolo accessorio, oggetto di cancelleria o altro regalo che ti renderà molto felice.

Scorpione – Nonostante Mercurio possa portare delle notizie poco piacevoli, sei uno dei Segni favoriti per la Pasqua (e le giornate che la precedono). Le sorprese non tarderanno ad arrivare e saranno veramente di tuo gradimento. Qualcuno ti regalerà della cioccolata, qualcun altro ti dedicherà una canzone oppure ti scriverà una lettera d’amore. La sorpresa più grande potrebbe essere quella di un bebè in arrivo.

Sagittario – Entusiasta e ottimista per natura, quest’anno non riuscirai ad accogliere la Pasqua con spirito allegro e gioioso. I Pianeti dissonanti dal Segno dei Pesci ti renderanno insofferente a causa del comportamento scorretto e inadeguato dei tuoi familiari o del partner. La sorpresa migliore che potresti ricevere potrebbe essere quella di cambiare casa o riuscire finalmente a vendere un’immobile.

Capricorno – Non sei una persona che si sorprende tanto facilmente. Eppure, quest’anno le Stelle hanno deciso di rendere la tua Pasqua particolarmente divertente e spensierata. Non solo riceverai numerosissimi messaggi o telefonate di auguri, ma qualcuno ti inimmaginabile ti farà addirittura recapitare un regalo o un mazzo di fiori a casa. La vera sorpresa sarà che tu sarai davvero emozionata e felice.

Acquario – Solitamente sei tu che cerchi in ogni modo di sorprendere gli altri e sicuramente, anche in occasione di queste festività, ti sarai inventata qualcosa di scenografico per il partner o per la tua famiglia. Venere e Giove sorprenderanno anche te, con un invito a cena in un locale molto chic, da parte di una persona molto interessante. Tutto torna indietro e verrai sorpresa anche da un bonifico inaspettato.

Pesci – La Pasqua per te quest’anno sarà una vera rinascita e ti sentirai fiorire per davvero. Hai la sensazione che tutti i tuoi sogni si stiano realizzando e sei felice di poter condividere quello che provi con le persone che ami. Le sorprese saranno tante: vuoi un nuovo lavoro? Lo avrai. Cerchi un nuovo amore? Lo incontrerai. Il tuo destino ti saprà sorprende in un modo più fantasioso di quanto immagini.

